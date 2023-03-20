Чимаев ответил Колби: «Этот петух много врет. Клянусь богами, клянусь Кораном: я четырежды принимал бой с ним»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обвинил во лжи претендента на титул .

Ковингтон заявил, что был согласен драться с , и обвинил Хамзата в том, что их бой не состоялся.

«Колби лжет. Он не хочет драться. Я клянусь всем, что у меня есть. Клянусь богами. Я соглашался четырежды.

Все мусульмане поймут меня, я клянусь Кораном. Мне четыре раза звонят: «Ты хочешь драться?». Я отвечал «да».

Я разговаривал с Шоном Шелби, когда он сказал, что будет бой с этим парнем, но этого так и не произошло. Это нормально.

Вы можете лгать на пресс-конференциях и делать из этого шоу. Что касается меня, то я не могу лгать людям.

Я настоящий, какой есть. Нравится вам это или не нравится. Ковингтон слишком много играет.

Я видел его в UFC PI, он заметил меня и развернулся. Он куда-то побежал. Больше я его не видел... Я никогда не выбирал себе бои. Эти петухи, они так много врут», – сказал Чимаев.