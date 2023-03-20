Чимаев ответил Колби: «Этот петух много врет. Клянусь богами, клянусь Кораном: я четырежды принимал бой с ним»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обвинил во лжи претендента на титул Колби Ковингтона.

Ковингтон заявил, что был согласен драться с Чимаевым, и обвинил Хамзата в том, что их бой не состоялся.

«Колби лжет. Он не хочет драться. Я клянусь всем, что у меня есть. Клянусь богами. Я соглашался четырежды.

Все мусульмане поймут меня, я клянусь Кораном. Мне четыре раза звонят: «Ты хочешь драться?». Я отвечал «да».

Я разговаривал с Шоном Шелби, когда он сказал, что будет бой с этим парнем, но этого так и не произошло. Это нормально.

Вы можете лгать на пресс-конференциях и делать из этого шоу. Что касается меня, то я не могу лгать людям.

Я настоящий, какой есть. Нравится вам это или не нравится. Ковингтон слишком много играет.

Я видел его в UFC PI, он заметил меня и развернулся. Он куда-то побежал. Больше я его не видел... Я никогда не выбирал себе бои. Эти петухи, они так много врут», – сказал Чимаев.

 

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31 комментарий

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R R
Ответ Melnica
Клянусь всеми петухами!
Ты один из них
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Санитар-волк
Мне интересно, когда он клянётся богами во множественном числе, чей это косяк?
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R R
Что за дичь ты несёшь, автор? Когда это Чимаев клялся Бог(ами)? У тебя крыша поехала? Забыл, что он мусульманин?!
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Val Smith
Можно сколько угодно бить себя в грудь, но для начала нужно хотя бы пару раз сделать нормально вес в этой категории. Может он действительно не отказывался, но претензий и без этого хватает.
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Melnica
Клянусь всеми петухами!
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Murder Weapon
вот и спалился мушрик.
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Денис Мартин
Ответ тот самый Кадрус
Если он реально сказал это и при том намеренно, то не мусульманин он вовсе. Единственных 2 греха, которые Всевышний не прощает никогда, это атеизм и придавание Аллаhу сотоварища.
А как он не простит атеизм, если человек не верит в него?:)
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muslim95
Ответ Бахти 86
Облажался Хамзат по полной программе. Лучше молчал бы. Становится пахожим на Конора.
Лажаешь ты, он никогда не отказывался ни от одного боя, можно его обвинить в других вещах, но не в этом
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Mancar Camoran 2.0
Не верю, что Чимаев употребил термин Бог во множественном числе. Именно поэтому нужно говорить Аллах, слово, которое невозможно во множ. числе и подразумевает только одного Бога.
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Бахти 86
Облажался Хамзат по полной программе. Лучше молчал бы. Становится пахожим на Конора.
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Дмитрий
Ответ тот самый Кадрус
Если он реально сказал это и при том намеренно, то не мусульманин он вовсе. Единственных 2 греха, которые Всевышний не прощает никогда, это атеизм и придавание Аллаhу сотоварища.
Этот не простит, Яхве простит. На крайний случай Ярило поможет.
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Beriya
по моему как обычно спортс не правильно перевел
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sfrrrR
Ответ ЦСКА1960
Мусульманин не может клясться вообще, тем более Кораном .
Почему не может вообще? А как же клясться мизинчиками с другим мусульманином?
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Aidyn Esaly
Он сказал «I swear with the God» в единственном числе, видео у него на канале ютуб.
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ББ
Мамой клянусь(с)
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Иван Иванов
Ответ Алексей Дольский
Какими богами может клясться мусульманин?)))
Старыми и новыми)
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Kapitan Klos
Ибо сказано в Коране: «И выделяют они [многобожники] тем [ложным божествам], (о божественности которых) они не имеют никакого довода, долю из того, чем Мы их наделили (чтобы обрести их довольство). Клянусь Аллахом, (в День Суда) вы непременно будете спрошены о том, что измышляли!» (Коран 16:56).
Так что Чимаев, ляпнув "Клянусь Богами!" показал, что он самый настоящий шайтан, а про шайтанов Коран гласит:
«Воистину, шайтан является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу.» (Фатыр 35/6), да.
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Куприн
Ответ Алексей Дольский
Какими богами может клясться мусульманин?)))
может у них как у католиков, у который есть черный Иисус, Иисус-азиат и пр. тоже есть Аллах-чеченец и Аллах-боец ММА и вообще там своя мета вселенная.
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Temirlahn
Сериал Хабиб -Фергюсон имеет продолжение. Хамзат -Колби похлеще будет.
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тот самый Кадрус
Хамзат, во-первых нельзя клясться ничем, кроме Аллаhа но и это можно делать в самом крайнем случае, а этот случай не крайний вовсе. При всем величии Корана, это не одушевленный предмет. Во вторых, прежде чем клясться Кораном, ты сперва прочитал бы его и тогда не стал бы клясться "богами".
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Eugeniy Volkov
Ответ Алексей Дольский
Какими богами может клясться мусульманин?)))
Ну скандинавскими, какими еще)
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Дима Зезуль
Ежи
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Великий Алонсо
Я ему верю
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Eugeniy Volkov
"Все мусульмане поймут меня, я клянусь Кораном. Мне четыре раза звонят: «Ты хочешь драться?». Я отвечал «да»." - Мне казалось, в исламе вообще не приветствуются драки и единоборства с нанесением ударов по лицу... Мусульмане, проясните, пожалуйста)
+5
-1
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ЦСКА1960
Ответ Алексей Дольский
Какими богами может клясться мусульманин?)))
Мусульманин не может клясться вообще, тем более Кораном .
+16
-2
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