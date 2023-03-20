«Химки» могут уволить Гогниева. Инвестор Садыгов ведет переговоры с Рахимовым

Теги Химки Спартак Гогниев Рашид Рахимов премьер-лига Россия Чемпионат.com Туфан Садыгов Футбол

Спартак Гогниев может покинуть «Химки».

«Отставка Гогниева сейчас серьезно рассматривается.

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов уже ведет переговоры с Рашидом Рахимовым на предмет того, чтобы он возглавил команду. Также ведутся переговоры с одним из сербских специалистов», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Гогниев возглавил подмосковный клуб в сентябре 2023 года. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков после 20 матчей. 2 апреля команда примет «Краснодар».

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35 комментариев

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Ola BP
Почему этот неликвид постоянно возглавляет клубы РПЛ?
Чего достигли Рахимов и прочие Шалимовы за все эти годы?
В АПЛ Биг Сэм имеет репутацию тренера, который спасает команды от вылета, этакий кризисный тренер.
А наши клоуны только к вылету подводят команды.
У Рахимова был разовый успел с Амкаром. Всё. На этом багаже до сих пор в РПЛ обитает.
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S. A.
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
не зря не названный сербский специалист вчера про русофобию говорил и восхвалял Россию)
Божович? Он не серб
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Антибаскет Поповича
А Гогниев вместо Рахимова на Матч-ТВ пойдёт?
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Лучезарный
Ну точно. Этому сброду, только таджикского физрука нехватает
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.ru
может лучше сразу с Юраном... чего время зря тратить
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Пётр Смирнов
Круговорот физруков в природе...
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vasilisk
Ответ Dima91Caps
даром что тот черногорец
"Да? А какая разница?" (с)
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Мукунку хороший
Ну зачем? Гогниев идеален для пердива))
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Мартинелли
Ответ Alexander Lyakhov
Тоже сразу о нем подумал, но он же черногорец.
Садыгову все равно на одно лицо
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Мартинелли
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Интересно, кто согласится в это Шапито поехать?
За большой зарплатой очередь из физруков
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Тренерские конспекты Бормана
Интересно, кто согласится в это Шапито поехать?
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Dima91Caps
даром что тот черногорец
точно)))
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Tigo_Volchara93
А после Рахимова будет, Тарханов, потом Шалимов…. И снова Юран, и так по кругу….
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Ковид 07.10.52
Благодаря Химкам....узнали уровень депутатов и инвесторов...
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Garikus89
Заменил сына через полчаса - вылетел!
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Dmitry Kanev
Ответ Kit244098
Ну уж на хрен. Пусть дальше работает. Новая метла на хрен не нужна. Времени на притирку нет. Как ни парадоксально это звучит, но с Гогниевым у Химок есть шансы на спасение.
Ничего страшного, Юран поднимет с ФНЛ обратно)
+2
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Alexander Lyakhov
Ответ Ебздрогыч
Также ведутся переговоры с одним из сербских специалистов. Где-то загрустил один безработный черногорский специалист...
Он как раз давеча за фан айди публично высказался, неужели зря?)
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Вечный Хрюн
Круговорот г…а в природе
+1
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Alexander Lyakhov
Ответ инок
Сербский специалист - это Божович или лучше Юрановича вернуть?))
Тоже сразу о нем подумал, но он же черногорец.
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Dima91Caps
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
не зря не названный сербский специалист вчера про русофобию говорил и восхвалял Россию)
даром что тот черногорец
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Sur777
Вряд ли Гогниев мог возглавить клуб в сентябре 2023 года,разве,что снова вернется в него в будущем,после смены еще 15 тренеров к этому времени:))))
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Антон Выгас
В сентябре 2023!?
Назад в будущее!
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Ебздрогыч
Также ведутся переговоры с одним из сербских специалистов.

Где-то загрустил один безработный черногорский специалист...
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инок
Сербский специалист - это Божович или лучше Юрановича
вернуть?))
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Kit244098
Ну уж на хрен. Пусть дальше работает. Новая метла на хрен не нужна. Времени на притирку нет. Как ни парадоксально это звучит, но с Гогниевым у Химок есть шансы на спасение.
0
-1
-1
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