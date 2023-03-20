«Химки» могут уволить Гогниева. Инвестор Садыгов ведет переговоры с Рахимовым
Спартак Гогниев может покинуть «Химки».
«Отставка Гогниева сейчас серьезно рассматривается.
Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов уже ведет переговоры с Рашидом Рахимовым на предмет того, чтобы он возглавил команду. Также ведутся переговоры с одним из сербских специалистов», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Гогниев возглавил подмосковный клуб в сентябре 2023 года. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков после 20 матчей. 2 апреля команда примет «Краснодар».
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Чего достигли Рахимов и прочие Шалимовы за все эти годы?
В АПЛ Биг Сэм имеет репутацию тренера, который спасает команды от вылета, этакий кризисный тренер.
А наши клоуны только к вылету подводят команды.
У Рахимова был разовый успел с Амкаром. Всё. На этом багаже до сих пор в РПЛ обитает.
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Где-то загрустил один безработный черногорский специалист...
вернуть?))