«Химки» могут уволить Гогниева. Инвестор Садыгов ведет переговоры с Рахимовым

может покинуть «Химки».

«Отставка Гогниева сейчас серьезно рассматривается.

Главный инвестор «Химок» уже ведет переговоры с на предмет того, чтобы он возглавил команду. Также ведутся переговоры с одним из сербских специалистов», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Гогниев возглавил подмосковный клуб в сентябре 2023 года. « » занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Мир , набрав 13 очков после 20 матчей. 2 апреля команда примет «Краснодар».

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