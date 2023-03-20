Миодраг Божович: «В Европе сплошная русофобия, в России все намного лучше. Они любят только себя и деньги»

рассказал о русофобии в Европе – он считает, что там любят только деньги.

– Какое отношение к россиянам в Европе?

– Не знаю, самое важное, что мы, сербы, черногорцы, вас любим. Европа любит только себя, деньги и никого больше. Рассуждать про это – очень глубокая тема. Мы совершенно разные люди по сравнению с ними. У нас все-таки спортивное интервью.

Я скажу так: в России все намного лучше, чем в Европе. Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят, – сказал бывший главный тренер « », « » и тульского «Арсенала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас