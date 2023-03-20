Миодраг Божович: «В Европе сплошная русофобия, в России все намного лучше. Они любят только себя и деньги»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Миодраг Божович Политика Футбол

Миодраг Божович рассказал о русофобии в Европе – он считает, что там любят только деньги.

– Какое отношение к россиянам в Европе?

– Не знаю, самое важное, что мы, сербы, черногорцы, вас любим. Европа любит только себя, деньги и никого больше. Рассуждать про это – очень глубокая тема. Мы совершенно разные люди по сравнению с ними. У нас все-таки спортивное интервью.

Я скажу так: в России все намного лучше, чем в Европе. Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят, – сказал бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и тульского «Арсенала».

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75 комментариев

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Andrey Bokov
Ответ Amalfitano
Конечно нормально. Только декларируется немного другое. Мир, дружба, жвачка, инклюзивность, доступность, равноправие и т.д. Но украинское зерно уходит испанским свиноводам а не голодающим в Африке. Как заявляют все эти сердобольные Гуттереши с Дюжариками.
вы не понимаете. это другое(с)
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Иван Стрелков
Ответ old folk
Ой, дурак) Сравнил бы уровень жизни в России/Черногории с уровнем жизни в условной Словении. А ведь 30 лет назад Черногория со Словенией одной страной были, но потом глупые словенцы решили порвать со скрепной Сербией и пойти на сближение с Европой
Черногория и Словения и 30 лет назад сильно друг от друга отличались в плане уровне жизни, хоть и были частью Югославии.
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kutavlik
Ответ Российский пользователь
А слабо взять интервью у условного Клоппа, почему вот берут у таких "списанных" толком нечего не добившись
Клопп еще до СВО Россию очень не любил!
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bez_ostatka
Ответ Ювенский Туринтус
И стали анимешными девочками
как будто это что-то плохое
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Melnikov1968
Лично я не испытываю на себе любви черногорцев и сербов, а также русофобии со стороны европейцев. Божович, смени методичку, ты не оригинален.
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Glyb Aleksey
А что, россиян когда-то в Европе любили? К нам всегда такое отношение было. Просто сейчас там люди перестали скрывать свое отношение к нам.
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Andrey Bokov
Ответ Российский пользователь
А слабо взять интервью у условного Клоппа, почему вот берут у таких "списанных" толком нечего не добившись
Клопп тренирует там, где надо тренировать(с). Он просто не сможет сказать, что думает на самом деле. Надо быть дебилом, чтобы этого не понимать.
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SadButTrue
Ответ Хамыч
что вы там курите , что потом такое пишите....
На медузе писали, что у кремлеботов по заветам Матвейчева теперь все про консерватизм и антиколониализм. Золотой миллиард, несчастные негры, родители 1 и 2, карты сейчас покажем. Все это должно объяснять почему мы пытаемся захватить Бахмут и почему пожизненный президент - пожизненный. Рассчитано на идиотов, но это же бюджетное все, откуда там логике взяться?
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Ювенский Туринтус
Ответ old folk
Ой, дурак) Сравнил бы уровень жизни в России/Черногории с уровнем жизни в условной Словении. А ведь 30 лет назад Черногория со Словенией одной страной были, но потом глупые словенцы решили порвать со скрепной Сербией и пойти на сближение с Европой
И стали анимешными девочками
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Кирилл.С-Пб
Я тоже деньги люблю. Всей душой... Но у меня их нет...
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Российский пользователь
А слабо взять интервью у условного Клоппа, почему вот берут у таких "списанных" толком нечего не добившись
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SecDep
Не похоже чтобы россияне любили себя. Иначе как объяснить такую длинную историю плохой жизни и унижения со стороны государства?
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YOKODZUMA
Ответ &_Bishep_&
Сейчас сторонники « братушек» скажут: это власть виноватая, а народ любит только Россию😄
Причём во всех странах. Хоть в сербии хоть в андорре.
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Витольд Бубеный
Мы русские с нами Божович!
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Илья Игнатьев
Ответ Ярик01
Черногорцы разрыдались, узнав что тянутся политически и экономически в Россию. Они уже в НАТО, у них валюта евро., максимально близки к вступлению в ЕС, согласовано вводят санкции против России, а объем внешней торговли с Россией меньше 1%.
Заржал
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Алексей Сигаев
Ответ Dronetz02
«Жрать триста сортов колбасы за счет эксплуатации» - это ты о ком? О российской верхушке, развязавшей *****?
О странах США и западной Европы, уровень потребления которых в наше время не соответствует реальному вкладу в мировую экономику (раньше соответствовал)
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Amalfitano
Ответ Хамыч
что вы там курите , что потом такое пишите....
Мы все из Ольгино. Трудимся в одной смене. Ну или второй вариант. Мы старше вас раза в 2 и понимаем чуть больше вашего.
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Mbest77
Дайте уже человеку мандат ) и гражданство, если еще нет)
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Amalfitano
Ответ Злобный Конь
Вообще это нормально - любить себя,любить комфорт,роскошь,деньги. Жить в хорошей квартире или загородном доме, хорошо питаться. Сам то Божович готов работать из любви к людям или к делу?
Конечно нормально. Только декларируется немного другое. Мир, дружба, жвачка, инклюзивность, доступность, равноправие и т.д. Но украинское зерно уходит испанским свиноводам а не голодающим в Африке. Как заявляют все эти сердобольные Гуттереши с Дюжариками.
+3
-6
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Хамыч
Ответ Алексей Сигаев
Потому что золотой миллиард утратил своё реальное экономическое влияние, но хочет продолжать жрать триста сортов колбасы за счёт эксплуатации остального мира. А Россия этому процессу противостоит.
что вы там курите , что потом такое пишите....
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&_Bishep_&
Ответ Ярик01
Черногорцы разрыдались, узнав что тянутся политически и экономически в Россию. Они уже в НАТО, у них валюта евро., максимально близки к вступлению в ЕС, согласовано вводят санкции против России, а объем внешней торговли с Россией меньше 1%.
Сейчас сторонники « братушек» скажут: это власть виноватая, а народ любит только Россию😄
+9
-1
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ЛексЛютый
Ответ Severfan
в России всё намного лучше, если у тебя есть много денег
Мощный панч,конечно, но это относится к любой стране.
+2
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trasion17
Ответ SerVer
Дай-ка угадаю. Фейк luasanotu по кличке 18 марта?
Ага. Предыдущий тоже недолго прожил. Но это его работа.
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Dronetz02
Ответ Алексей Сигаев
Потому что золотой миллиард утратил своё реальное экономическое влияние, но хочет продолжать жрать триста сортов колбасы за счёт эксплуатации остального мира. А Россия этому процессу противостоит.
«Жрать триста сортов колбасы за счет эксплуатации» - это ты о ком? О российской верхушке, развязавшей *****?
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-1
+6
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Алексей Сигаев
Ответ Антон Александров
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