«Реал» может подписать форварда летом из-за неудачной игры Бензема в сезоне и в класико. В 2024-м клуб настроен купить Мбаппе или Холанда

Теги ПСЖ Карим Бензема Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» может подписать форварда летом из-за неудачного сезона Карима Бензема.

Мадридский клуб уступил «Барселоне» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги. Французский форвард отметился двумя ударами, сделал 29 точных передач из 36 (83% точности) и один раз удачно пошел в обводку.

Как сообщает As, в «Реале» обеспокоены формой 35-летнего нападающего в этом сезоне. В сезоне-2022/23 после 43 игр за мадридцев Бензема забил 34 гола и отдал 13 результативных передач. В этом сезоне после тех же 43 игр у него 19 голов и 5 результативных передач. Кроме того, он пропустил 13 игр из-за восьми различных травм в текущем сезоне.

На фоне этого «Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего на следующий сезон. Одним из кандидатов называют Душана Влаховича из «Ювентуса».

В 2024 году «сливочные» хотят купить Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда. У форварда «Манчестер Сити» с лета 2024-го начнет действовать сумма отступных в размере 180 млн евро, сообщает As.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года, но последний год является опциональным, и француз может покинуть парижский клуб, если захочет.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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25 комментариев

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Ibragim Mejidow
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Футбол_это_жизнь
Ответ Теннисный абсолют
Холанд будет наш В Сити дурачки какие-то, 180 млн за такого игрока - копейки. Если за бездарностей Азара и Коута отдали 130 и 150?
Ваш это как? Холланд поедет в Саранск к вам?
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Нагрузки Сборной
Комличенко брать надо. Будет пенальти штамповать и голову под навесы подставлять.
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Igor Shalamov
то есть до этого сезона они этого не поняли?
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TNGHT
было бы очень интересно увидеть в команде Влаховича
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predMBAPPE
Ответ GuruFutbola
Есть один перспективный серб из фиорентины, я думаю за 50 млн можно договориться)
В Аль-Пустыне величайший вообще за бесплатно перейдет)
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predMBAPPE
Ну если ещё и с Мбаппе и Холландом проиграют то пора закрывать судейский проект и дать дорогу достойным Мадридцам из Атлетико)
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Sevuska
А лучше обоих конечно , и Хвичу .
Давно уже Лос Галактикос не видели 👍
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Зизуха
Ещё Кокорин на Кипре зажигает...
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Moscwow
Ответ GuruFutbola
Что еще ожидать от модридских стрелочников, считаю позором общаться с глорами игрушки Хави, так что обтекай в одиночестве)
Мы не общаемся, а обмениваемся комментариями, так что куриный, ты знаешь, где твой уголок
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llolishe
В след сезоне опять выступят с заявление что ВАР приговорил Реал))))пхахаха
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Лигр
Они не очень довольны игрой Бензема, которому 35? Странно, самый пик карьеры, подаёт надежды. Зачем в 24 году, если можно ещё несколько лет подождать...
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GuruFutbola
Ответ Burel
фанатики меньше, чем клуба год назад 😂😂 https://ibb.co/FzCPPjS
До сих пор ждут когда бисты выйдут в старте 🤣
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GuruFutbola
Ответ Moscwow
Куриный, но ведь судьи+бус это официально Барса, коррупционеры же даже не отрицают, что платили, а великий автобус Хави показал в кубке
Что еще ожидать от модридских стрелочников, считаю позором общаться с глорами игрушки Хави, так что обтекай в одиночестве)
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Moscwow
Ответ GuruFutbola
Про Мбапе и Холанда можно забыть, игроки такого уровня не захотят позориться в судейском бусе. Уровень модрида всем известен, это табуреты камавинга и чуменчи за 190 лямов в сумме)
Куриный, но ведь судьи+бус это официально Барса, коррупционеры же даже не отрицают, что платили, а великий автобус Хави показал в кубке
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ GuruFutbola
Про Мбапе и Холанда можно забыть, игроки такого уровня не захотят позориться в судейском бусе. Уровень модрида всем известен, это табуреты камавинга и чуменчи за 190 лямов в сумме)
Уровень Мадрида, ты имеешь ввиду 5 лч за 8 лет? Да, согласен это уровень Мадрида
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Burel
Ответ GuruFutbola
Про Мбапе и Холанда можно забыть, игроки такого уровня не захотят позориться в судейском бусе. Уровень модрида всем известен, это табуреты камавинга и чуменчи за 190 лямов в сумме)
фанатики меньше, чем клуба год назад 😂😂
https://ibb.co/FzCPPjS
+1
-2
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Burel
Ответ Сквирт сквиртыч
Ну пора как бэ ) Бензема мощь, но смена нужна
Хооланда и Мбаппе ещё в прошлом году купили, согласно комментам коренных мадридистов
+3
-3
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GuruFutbola
Про Мбапе и Холанда можно забыть, игроки такого уровня не захотят позориться в судейском бусе. Уровень модрида всем известен, это табуреты камавинга и чуменчи за 190 лямов в сумме)
+6
-10
-4
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Теннисный абсолют
Холанд будет наш
В Сити дурачки какие-то, 180 млн за такого игрока - копейки.
Если за бездарностей Азара и Коута отдали 130 и 150?
+8
-2
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Андрей Хенто
Давно пора, Карим уже не молод слишком много получает повреждений в последнее время. Да и когда у него не идет игра, его просто некем заменить, все-таки Альваро хоть и талант, но он еще сырой для первой команды. А Родриго показывает свой лучший футбол на других позициях.
+5
-3
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GuruFutbola
Есть один перспективный серб из фиорентины, я думаю за 50 млн можно договориться)
+4
-6
-2
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ALMANAC
Найс наброс
0
-1
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Сквирт сквиртыч
Ну пора как бэ ) Бензема мощь, но смена нужна
+5
-2
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Arrahmano Matcyev
Будет мега смешно если Киллиан откажет еще раз)
+10
-3
+7
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