Георгиев 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 27 бросков «Чикаго». Он делит 1-е место в НХЛ с Кюмпером и Сорокиным

5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 27 бросков « ».

Вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Блэкхокс» (5:0).

Шатаут стал для него 5-м в сезоне. Георгиев делит текущее лидерство в лиге по этому показателю с («Вашингтон») и Ильей Сорокиным («Айлендерс»).

Победа стала для Александра 32-й в сезоне. По этому показателю он делит текущее 2-е место в лиге с Игорем Шестеркиным («Рейнджерс»). Лидирует Линус Улльмарк («Бостон», 34).

В 51 матче сезона россиянин отражает 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,53.