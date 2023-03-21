Георгиев 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 27 бросков «Чикаго». Он делит 1-е место в НХЛ с Кюмпером и Сорокиным
Александр Георгиев 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 27 бросков «Чикаго».
Вратарь «Колорадо» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (5:0).
Шатаут стал для него 5-м в сезоне. Георгиев делит текущее лидерство в лиге по этому показателю с Дарси Кюмпером («Вашингтон») и Ильей Сорокиным («Айлендерс»).
Победа стала для Александра 32-й в сезоне. По этому показателю он делит текущее 2-е место в лиге с Игорем Шестеркиным («Рейнджерс»). Лидирует Линус Улльмарк («Бостон», 34).
В 51 матче сезона россиянин отражает 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,53.
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