Американский журналист Лиз о Загитовой в образе Монро: «Становится грустно каждый раз, когда выходит Алина. Это что-то вроде публичной порки или насмешек»

Американский журналист Дейв Лиз раскритиковал номер Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро.

18 марта российская фигуристка выступала на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Меня возненавидят за это. Мне становится очень грустно каждый раз, когда выходит Алина Загитова. Всегда кажется, что это что-то вроде публичной порки или насмешек. Действительно красивая девушка, но не умная», – цитирует Sport24 слова Лиза из подкаста The Skating Lesson.

«Костюм «Калдор», дешевый парик из подвала. Это был неудачный парик. Но они действительно добавили уровень русского кринжа, потому что в России один из способов привлечь к этим спортсменам много внимания – публиковать фотографии в соцсетях.

Они просто, конечно, должны были добавить уровень мужества Мэрилин Монро. В самом конце этой программы юбка поднимается с помощью ветряной машины. Это было так безвкусно и кринжово, но ожидаемо», – отметил журналист.

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы