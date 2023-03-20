Американский журналист Лиз о Загитовой в образе Монро: «Становится грустно каждый раз, когда выходит Алина. Это что-то вроде публичной порки или насмешек»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Дейв Лиз Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Американский журналист Дейв Лиз раскритиковал номер Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро.

18 марта российская фигуристка выступала на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Меня возненавидят за это. Мне становится очень грустно каждый раз, когда выходит Алина Загитова. Всегда кажется, что это что-то вроде публичной порки или насмешек. Действительно красивая девушка, но не умная», – цитирует Sport24 слова Лиза из подкаста The Skating Lesson.

«Костюм «Калдор», дешевый парик из подвала. Это был неудачный парик. Но они действительно добавили уровень русского кринжа, потому что в России один из способов привлечь к этим спортсменам много внимания – публиковать фотографии в соцсетях.

Они просто, конечно, должны были добавить уровень мужества Мэрилин Монро. В самом конце этой программы юбка поднимается с помощью ветряной машины. Это было так безвкусно и кринжово, но ожидаемо», – отметил журналист.

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

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57 комментариев

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ivan 07
Стыдоба -это еще мягкое выражение.
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Bulkina
Как же он прав!
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Licht21
Ответ Асенька Юсупова
Видимо, тот лоск, что у Алины был, заслуга исключительно Тутбертдзе. У самой Алины нет ни вкуса, ни особого интеллекта.
Во-первых, Тутберидзе принимала непосредственное участие в создании номера и имиджа Алины, а во-вторых, тот, кто говорит о недостатке интеллекта у других, мгновенно расписывается в своей собственной глупости и бестактности.
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papadok
Ответ Tresk2
Сами разберёмся. Пиндоса тут ещё не хватало.
Ваши столбики пометил? :)
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Oleandra
Ответ Наталья Грабовская
Всё началось с приоткрытой "занавесы", а закончилось задранным подолом. Произошло уникальное событие - А. З. Вертлугина была органична и убедительна настолько, что превзошла оригинал. Глобально, ничего страшного - у всех случаются неудачи, зато приобретён опыт - "сын ошибок трудных."
чтобы ноунейму Ветлугину было что спародировать на шоу, звёзды до него это придумали, откатали и медали и титулы завоевали.
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expertmer2020
Алина красиво вписалась в образ Монро.

Да, номер будет прекрасно востребован в США и вообще на Западе - Лиза колбасит от этого на полную.
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mtoo
Ответ U. M. A. Muhammad
Пример для подражания для Загитовой могла бы стать Аделина Сотникова. Олимпийская чемпионка скромная, тихо проводит свою жизнь, её фанаты адекватные люди. Каждый раз приятно слышать новости о ней. Никогда не видел и не слышал плохих слов о Аделине.
Лучше лишний раз не вспоминать о Сотниковой... Сразу вспомнят Мао Асада... И странную победу Аделины
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Doctor V
Помнится, в каком-то фильме какую-то негру нарядили и сказали, что это он в образе фельдмаршала Маннергейма... У Загитовой ещё смешнее.
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Алексей Токарев
Чётко описал. Золотые слова. Загиботы его правда затопчут.
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U. M. A. Muhammad
Ответ Elena Polkina
Но она и не получает миллионы за рекламу. Так что тут выбирай или доброе имя, или деньги.
Возьмём к примеру Месси из мира Футбола, он Скромный трудяга и в большинстве случаев его уважают практически везде, но в тоже время у него огромные рекламные контракты. Не пологайтесть на то что деньги делают человека хуже. Никак нет.
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Lapo Elkann
Опять Лиз вылез.
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Nataly1991
А у вас, в ваших америках ведь нет соцсетей? Да?
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Lapo Elkann
Ответ брандербург
парик и правда неудачный, что отметили и фанаты Алины
Раз фанатам Алины и Лизу не понравился парик , значит , как раз хороший.
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newselena
Вот мнение этого Лиза не обязательно было публиковать. Со своими спортсменами мы как-нибудь сами разберемся. И пусть у них не всё получается, но это наши люди. И всяким американцам соваться в нашу кухню не стОит. Пусть со своим кринжем разбираются, у них этого добра навалом
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брандербург
ха ха ! номер Загитовой обсуждают в Америке и Японии
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svetlic
Ответ U. M. A. Muhammad
Пример для подражания для Загитовой могла бы стать Аделина Сотникова. Олимпийская чемпионка скромная, тихо проводит свою жизнь, её фанаты адекватные люди. Каждый раз приятно слышать новости о ней. Никогда не видел и не слышал плохих слов о Аделине.
Они разные люди, и, соответственно, хотят разного. У каждой своя жизнь, и они обе имеют право прожить её так как считают нужным.
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Валерий Петров
Журналист? Да неужели?
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Наталья Грабовская
Всё началось с приоткрытой "занавесы", а закончилось задранным подолом. Произошло уникальное событие - А. З. Вертлугина была органична и убедительна настолько, что превзошла оригинал. Глобально ничего страшного не произошло - у всех случаются неудачи, зато приобретён опыт - "сын ошибок трудных."
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Соль.
Ждём ответ от Алин очки!
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mtoo
Ответ anyen
Лиз прошелся и по другим фигуристам и фигуристкам. Про них тоже будут отдельные новости? Или только про "неумную" Алину" ?
Про остальных не опубликуют)
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Elena Polkina
Ответ U. M. A. Muhammad
Пример для подражания для Загитовой могла бы стать Аделина Сотникова. Олимпийская чемпионка скромная, тихо проводит свою жизнь, её фанаты адекватные люди. Каждый раз приятно слышать новости о ней. Никогда не видел и не слышал плохих слов о Аделине.
Но она и не получает миллионы за рекламу. Так что тут выбирай или доброе имя, или деньги.
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mtoo
Мастера, которые делали парик, должны возмутиться про дешевизну! ))
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Nataly1991
Ответ Eva2426
И он только Загитову запомнил.. Ну что ж такое...
Не только Загитову. Смотрите первоисточник, а не то, что спортс ввыбрал.
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Асенька Юсупова
Видимо, тот лоск, что у Алины был, заслуга исключительно Тутбертдзе. У самой Алины нет ни вкуса, ни особого интеллекта.
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брандербург
думаю он имел ввиду не ее показательные номера, они все красивые и технически безупречны и профессиональны, наверно он говорито ее последних активностях, пение и диджейство, за которые Алина получила большой хейт от ее постоянных хейтеров
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