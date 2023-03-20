Активы Аркадия Ротенберга на Украине арестовали и национализировали. Сумма – 300 млн долларов

На Украине арестовали активы .

Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия.

Решение принято Высшим антикоррупционным судом страны. Оно начнет действовать через десять дней.

Сообщается, что сумма конфискованных украинских активов председателя правления Федерации хоккея России достигает 300 миллионов долларов.

Речь идет об акциях ТЦ Ocean Plaza, который расположен в Киеве. Принадлежавшие Ротенбергу активы были национализированы.