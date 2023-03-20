Активы Аркадия Ротенберга на Украине арестовали и национализировали. Сумма – 300 млн долларов

Теги ФХР Аркадий Ротенберг Политика Хоккей

На Украине арестовали активы Аркадия Ротенберга.

Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия.

Решение принято Высшим антикоррупционным судом страны. Оно начнет действовать через десять дней.

Сообщается, что сумма конфискованных украинских активов председателя правления Федерации хоккея России достигает 300 миллионов долларов.

Речь идет об акциях ТЦ Ocean Plaza, который расположен в Киеве. Принадлежавшие Ротенбергу активы были национализированы.

37 комментариев

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Anatolii
Ответ Sobachkin
А что его активы делали там более 8 лет назад?
У капитала нет границ
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Ковид 07.10.52
Удивительно, что с 14-го года не отобрали или он не вывел деньги....все повязаны..... но для народа нашли врагов....тьфу...
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Павел Светлов
Ответ Жжордж
И все ушло в руки управленцев господина Ермака )
но не на их счета
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Павел Светлов
что-то маловато
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micka
Ответ Ебздрогыч
Странно, что это сделали только сейчас
Не были уверены в победе
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Влад Кокорин
Еще бы этого упыря вротенберга национализировали….
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Жжордж
И все ушло в руки управленцев господина Ермака )
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RUSfan SpartakOV
Ну это на время.Пока мы проект "Украина"не национализируем...Точнее демилитаризируем,денацифицируем...
+1
-4
-3
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semv
Он их сейчас даже не заметит. Расчет на то, что потом придут и получат в 10 раз больше.
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-1
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palez
Грабь награбленное
+3
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Павел Мельников
Ответ Космический Котик
Правильный заголовок: Активы Аркадия Ротенберга на Украине отобрали и поделили
Обидно за дяденьку, да?
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Mypta3uh23
Ответ Sobachkin
А что его активы делали там более 8 лет назад?
ты за год не смог вырубить телик, что бы разобраться что в Украине было накуплено из бизнеса на бабки из РФ и как их гнать оттуда начинали?
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кракадил
Наши то когда национализируют имущество этих свастоголовых?
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-2
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Кавабунга Шреддоголовый
Ничего. Вова Аркаше налогами обычных россиян возместит убытки
+8
-1
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Даша Тихонова
Ответ Алексей Иванов
А что эти активы там делали всё эти годы?
По мнению украинцев, российский бизнес захватывал украинский бизнес. А надо, чтобы европейский бизнес захватывал. Демократические деньги пахнут лучше.
+7
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-7
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Sobachkin
А что его активы делали там более 8 лет назад?
+2
-1
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Bosniec
Ничего страшного. Соберут с налогов новые 300 миллионов
+1
-2
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Анатолий Magicbrain
Сейчас получит на безальтернативной основе стройку очередного моста и все вернет с избытком. Не получается, увы, за него переживать)
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Рекорд в наших сердцах
Ответ Геннадий Тёкин
Вообще то его зовут Аркадий!)
в сортах Ротенбергов не разбираемся
+6
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Пол Ганарара:
Ответ MikhaL
Российские налогоплательщики все компенсируют несчастному бизнесмену.
подло обманутому
+6
-1
+5
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Геннадий Тёкин
И года не прошло...
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Пол Ганарара:
Жаль только денег, позаимствованных Аркашей у дорогих россиян и заплаченных представителям братского народа
+1
-1
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Белый офицер
Ничего страшного. Главное что самого Аркадия не арестовали. Он человек башковитый, еще заработает своим трудом.
+3
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Геннадий Тёкин
Ответ Сергей Жарковский
Вот это попал Рома!😄😄😄
Вообще то его зовут Аркадий!)
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-1
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k0ks
не понял, че так мало то?
+1
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