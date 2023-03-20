Миодраг Божович: «За «Спартак» болеет вся Россия. «Зенит» в соцсетях может делать все что угодно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Миодраг Божович соцсети Футбол

Миодраг Божович назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

– «Спартак» – самый популярный клуб России?

– Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто еще?

«Зенит» говорит про популярность в TikTok? В этих социальных сетях они могут делать все что угодно. Вживую видно одно – у «Спартака» больше всех болельщиков – за них болеет вся Россия! – сказал бывший тренер тульского «Арсенала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

99 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Круглов
Ответ Злобный Конь
Божович понимает что Семака не уберут,а вот в "Спартаке" тренерское место в любой момент может освободиться. Вот и заискивает.
Слабо, ещё есть версии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
ну тут какая тема. Болельщиков у Зенита прибавилось за последнее время, ясен пень, чего спорить. Но для меня показатель любви к команде - это ее посещаемость на гостевых матчах. До введения ФанУйди тут Спартаку равных не было. Хоть в Екатеринбурге, хоть в Нижнем Новгороде, хоть в Краснодаре. Это объективная картина, с которой спорить, какбэ, ну глупо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Ola BP
Я всю свою сознательную жизнь слышу, что Спартак являются самым популярным клубом страны. Но в каких метриках это выражается? Мне 30 лет, я знаю сотни футбольных людей, которые не только играли за молодежную сборную, но так же сейчас сидят в некоторых кабинетах, а так же просто вместе со мной лаяли на мяч. Но прям ФАНАТА Спартака я знаю лишь одного. Остальные может не афишировали, но ещё ещё до доминирования Зенита, я знал кучу зенитовских фанатов из-за Аршавина и Кержакова. Знал десяток «коней». Десяток фанатов Локо, так как тогда ЦСКА и Локо были сильнейшими, да в Еврокубках не позорились. Среди детворы 2000х большинство почему-то то болело за иностранные клубы. В итоге, среди моих знакомых лишь один праздновал победу КБ в 2018. Я не говорю, что у Спартака нет фанатов, но называть их самым популярным клубом в стране в 2023 году - удел «раньше было лучше». Может старики и болеют по привычке, так как в 90е это был единственный топ-клуб, но сейчас уже не те времена. И посещаемость до эпоху fan-id это демонстрировала. Но сектанты продолжают повторять эту мантру, как спасительный обломок того непобедимого клуба.
Популярность в принципе сомнительное мерило качества, болельщиков включая, так-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Круглов
Ответ Umnik9
за Спартак болеет вся Россия, стадион пустой))
А ты не в курсе, что идёт бойкот? Ах да, у всех бойкот, а у З рекорд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ reddman
потому что до фанайди собирал аншлаги, а Спартак только изредка пара матчей в сезоне и это в мегаполисе. Если Спартак не может быть самым популярным в столице, то откуда ему быть популярным в России
Только почему-то гостевые матчи по стадионам в других городах (не считая Питера) собирают КБ чуть ли не больше, чем болельщиков местных клубов:)
Это и говорит о популярности Спартака в стране
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Ответ Колбаскер тут
Ты про судейство Спартака в Оренбурге?
Ну судейство-это вообще разговор отдельный. Всё заточено для чемпионства "гегемона". Да с Оренбургом Спартак сплоховал, но это бывает. Другое дело, что до этого всеми правдами, неправдами его выдавливали из гонки. На очереди Ростов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wRong
Ответ murzzzzzilka
Если ваши судьи будут нас и дальше так судить, то, пожалуй, да…
Плак-плак. Пожалеть нужно?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ redbalance
Прям не слова, а мёд….
чего ж мёд - елей!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Ответ КБ Сергей
Его надо было не только слышать, но и видеть. Примерно поровну разделились и по цветам и по громкости. Но ты же видишь и слышишь только то, что хочешь? Заметь, это Оренбург. Посчитай, сколько локтей по карте от Москвы до Оренбурга. И это были только местные болельщики. Спасибо фан-айди.
Ты не слышал. А весь стадион заряжал "сине-бело-голубые, хей, хей"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Ответ Пользователь Huawei
Может кто-то и смеётся, но не ненавидят. Зенит, после определённых событий - самая ненавистная команда страны.
Ты про судейство Спартака в Оренбурге?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ КБ Сергей
Ты себя уговариваешь? В Союзе было две самых популярных команды и это знает любой, кто застал футбол союзный в сознательном возрасте.
2 не только популярные команды. 2 футбольные школы. Обсуждалось школа Лобановского и школа Бескова. 2 вида развития игры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
"...сказал бывший тренер тульского Арсенала" это мякотно

нет, ну понятно, что Газпром не позовёт, а Лукойл может и соблазнится ))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Umnik9
за Спартак болеет вся Россия, стадион пустой))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Спорц уже не тот. Вы цитируете каких-то не совсем здоровых журналистов, задающих дебильные вопросы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Божович понимает что Семака не уберут,а вот в "Спартаке" тренерское место в любой момент может освободиться. Вот и заискивает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redbalance
Прям не слова, а мёд….
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Ротор-Волгоград
За Спартак с Советских времён болеют. Не одними 90ми этот клуб сделан.
Да я и не о том, какими годами этот клуб сделан.
Я о глорах. Спартак сделал не одними девяностыми, но в девяностых его фан-база выросла значительно, и почти все, кому сейчас немного за сорок, именно на тех победах Спартака выросли. Сейчас растёт поколение глоров Зенита, далеко не все из которого, отвернутся от команды, когда баланс сил поменяется.
Никто не спорит с популярностью Спартака, но рассуждения о том, что она вечна и незыблема, это снобизм.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ wRong
У ЦСКА без вариантов больше. Не уверен, что Спартак сможет бороться даже за третье место с Локомотивом
Если ваши судьи будут нас и дальше так судить, то, пожалуй, да…
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
Ответ wRong
Подписываюсь, мне тоже под 30 и среди всех знакомых всегда были три крупные группировки - Зенит, ЦСКА и Локо. Спартаковцев я за всю жизнь двух знал
Ахх-ха-хааа)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wRong
Ответ Ola BP
Я всю свою сознательную жизнь слышу, что Спартак являются самым популярным клубом страны. Но в каких метриках это выражается? Мне 30 лет, я знаю сотни футбольных людей, которые не только играли за молодежную сборную, но так же сейчас сидят в некоторых кабинетах, а так же просто вместе со мной лаяли на мяч. Но прям ФАНАТА Спартака я знаю лишь одного. Остальные может не афишировали, но ещё ещё до доминирования Зенита, я знал кучу зенитовских фанатов из-за Аршавина и Кержакова. Знал десяток «коней». Десяток фанатов Локо, так как тогда ЦСКА и Локо были сильнейшими, да в Еврокубках не позорились. Среди детворы 2000х большинство почему-то то болело за иностранные клубы. В итоге, среди моих знакомых лишь один праздновал победу КБ в 2018. Я не говорю, что у Спартака нет фанатов, но называть их самым популярным клубом в стране в 2023 году - удел «раньше было лучше». Может старики и болеют по привычке, так как в 90е это был единственный топ-клуб, но сейчас уже не те времена. И посещаемость до эпоху fan-id это демонстрировала. Но сектанты продолжают повторять эту мантру, как спасительный обломок того непобедимого клуба.
Подписываюсь, мне тоже под 30 и среди всех знакомых всегда были три крупные группировки - Зенит, ЦСКА и Локо. Спартаковцев я за всю жизнь двух знал
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Zenith forever
Дело не в самом популярном клубе, заявлено, что вся Россия болеет за Спартак. А мы, кто не болеет за Спартак кто? японцы что-ли?
А вы, когда перед каждым матчем Спартака вопите, что сегодня вся страна за Урал/Факел/Локомотив и прочие ЦСКА, в зависимости от того, с кем играет Спартак - всех не болеющих за них, кем считаете?:))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Григорьев
Ответ Jurgen Klinsmann
вроде сказал очевидную вещь. но тем не менее будут те, кто умудрится быть несогласным.
И все они живут на берегах одной реки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ КБ Сергей
Его надо было не только слышать, но и видеть. Примерно поровну разделились и по цветам и по громкости. Но ты же видишь и слышишь только то, что хочешь? Заметь, это Оренбург. Посчитай, сколько локтей по карте от Москвы до Оренбурга. И это были только местные болельщики. Спасибо фан-айди.
Раньше столько же ПРИЕЗЖИХ КБ было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
Ответ nikolai 75
Спартак сейчас в рпл как Дом 2 на тв.он сейчас популярен.но самый популярный, не значит что самое большое число болел.многие будут говорить что это тоже самое.,но популярный это не количество болел.Особенно в Союзе, точно не самый был
Ты себя уговариваешь? В Союзе было две самых популярных команды и это знает любой, кто застал футбол союзный в сознательном возрасте.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Elegante
И Зарему на колени))))
Свои мечты озвучиваете?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий