Миодраг Божович: «За «Спартак» болеет вся Россия. «Зенит» в соцсетях может делать все что угодно»
Миодраг Божович назвал «Спартак» самым популярным клубом России.
– «Спартак» – самый популярный клуб России?
– Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто еще?
«Зенит» говорит про популярность в TikTok? В этих социальных сетях они могут делать все что угодно. Вживую видно одно – у «Спартака» больше всех болельщиков – за них болеет вся Россия! – сказал бывший тренер тульского «Арсенала».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это и говорит о популярности Спартака в стране
нет, ну понятно, что Газпром не позовёт, а Лукойл может и соблазнится ))
Я о глорах. Спартак сделал не одними девяностыми, но в девяностых его фан-база выросла значительно, и почти все, кому сейчас немного за сорок, именно на тех победах Спартака выросли. Сейчас растёт поколение глоров Зенита, далеко не все из которого, отвернутся от команды, когда баланс сил поменяется.
Никто не спорит с популярностью Спартака, но рассуждения о том, что она вечна и незыблема, это снобизм.