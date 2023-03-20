Миодраг Божович: «За «Спартак» болеет вся Россия. «Зенит» в соцсетях может делать все что угодно»

Миодраг Божович назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

– «Спартак» – самый популярный клуб России?

– Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто еще?

«Зенит» говорит про популярность в TikTok? В этих социальных сетях они могут делать все что угодно. Вживую видно одно – у «Спартака» больше всех болельщиков – за них болеет вся Россия! – сказал бывший тренер тульского «Арсенала».

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