«ПСЖ» может купить Малкома летом. «Зенит» готов продать его за 30-35 млн евро (Foot Mercato)

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Футбол

«ПСЖ» сохраняет интерес к трансферу Малкома. 

Парижский клуб хотел купить полузащитника «Зенита» еще зимой, но тогда трансфер сорвался.

По информации Foot Mercato, «ПСЖ» поддерживает связь с игроком. Он все еще входит в число потенциальных новичков клуба на летнее трансферное окно. 

«Зенит» будет готов продать Малкома, если получит предложение на сумму от 30 до 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист провел 20 матчей, отличившись 16 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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23 комментария

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Shamarin
Пусть сам решает. Хочешь - езжай. Кислые рожи на скамейке не нужны. Приходили уже, начиная с Кержа.
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Эмси Тёрка
Ответ Ебздрогыч
Будет второй россиянин в ПСЖ после Семака!
Яновский Игорь ещё был
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Ростов-на-Дону
Не, Малком из России не ногой! Любовь не продаётся
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Timeofinjoy
То есть за 40 уже не продадут?
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Спартак Уокер
Надеюсь это правда
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Ростов-на-Дону
Ответ Данко Лазович
зря паспорт делал что ли))
Быстренько откажется и станет героем лягушатника.
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Ростов-на-Дону
Наличными везти будут "проекту" тремя самолётами.
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Blaumerc
Ответ А. Мостовой
отличная замена Месси. может хоть теперь выйдут в четвертьфинал ЛЧ
нет, всё равно до 1/4 не дотянут, вот если бы купили Роналду вместо Месси? 100% в финале против Сити или Баварии пол команды уложил бы на газон, и открыл бы счёт. А в концовке, на 90+5 минуте, при равном счёте положил бы обводящим ударом со штрафного прямо в девятку.
потом праздновал легендарным Siiiiiiuùu, а в это время ты просыпаешься с мокрыми штанами.
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Всё знаю
Ответ Topper_Harley_SPB
Он же россииянин теперь. Пусть все 70 платят!
Согласен!
70 миллионов рублей)))))
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Всё знаю
Если предложат такую сумму, то миллеру с семаком надо его лично доставить в Париж.
Ибо его цена - это 20 максимум.
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predMBAPPE
Вот это я понимаю усиление и замена Месси)
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Serik Jumanov
оплата за трансфер будет в юанях. Си Цзин Пинь лично к путину приехал договариваться об условиях сделки. Транш пойдет через Райфанзенбанк, Кипр. Макао, Пекинский банк развития Азии, и в Газпром. Очередная многоходовочка. Браво, Вовочка! Газпром - мечты сбываются! Илону Маску такое и не снилось!)))
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trashbox
Ответ Мурад Салманов
Эх, а покупали за 40.
Усушка, утруска.
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Tiestorzn17
Зачем им это днище?! Он на уровне водокачки то чуть выше среднего, его уровень объективно какой нибудь Марсель или Ренн максимум.
+4
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Topper_Harley_SPB
Он же россииянин теперь. Пусть все 70 платят!
+3
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Мурад Салманов
Эх, а покупали за 40.
+1
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Данко Лазович
зря паспорт делал что ли))
+1
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Ебздрогыч
Будет второй россиянин в ПСЖ после Семака!
+28
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zer
ПСЖ можно и подороже впарить, они вообще, кажется, за тратами не следят))
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-2
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Роман
Теперь понятно почему с Месси не хотят продлевать контракт.
+1
-1
0
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kk.abb
Если из РПЛ даже сейчас в топ клуб мира перейти можно - топ. Всё равно ОЧ нет, можно ехать если реально 20-30 предложат.
+10
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Товарищ Наркотик
А вы говорите, что Российскими игроками в Европе не интересуются
+50
-1
+49
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А. Мостовой
отличная замена Месси. может хоть теперь выйдут в четвертьфинал ЛЧ
+9
-10
-1
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