«ПСЖ» может купить Малкома летом. «Зенит» готов продать его за 30-35 млн евро (Foot Mercato)
«ПСЖ» сохраняет интерес к трансферу Малкома.
Парижский клуб хотел купить полузащитника «Зенита» еще зимой, но тогда трансфер сорвался.
По информации Foot Mercato, «ПСЖ» поддерживает связь с игроком. Он все еще входит в число потенциальных новичков клуба на летнее трансферное окно.
«Зенит» будет готов продать Малкома, если получит предложение на сумму от 30 до 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист провел 20 матчей, отличившись 16 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
потом праздновал легендарным Siiiiiiuùu, а в это время ты просыпаешься с мокрыми штанами.
70 миллионов рублей)))))
Ибо его цена - это 20 максимум.