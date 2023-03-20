«ПСЖ» может купить Малкома летом. «Зенит» готов продать его за 30-35 млн евро (Foot Mercato)

«ПСЖ» сохраняет интерес к трансферу Малкома.

Парижский клуб хотел купить полузащитника « » еще зимой, но тогда трансфер сорвался.

По информации Foot Mercato, « » поддерживает связь с игроком. Он все еще входит в число потенциальных новичков клуба на летнее трансферное окно.

«Зенит» будет готов продать , если получит предложение на сумму от 30 до 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир 26-летний футболист провел 20 матчей, отличившись 16 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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