Гимнаст Нагорный о Fan ID: «Есть люди, которые замышляют нечто незаконное. Нужно урегулировать вопрос – демократия должна к чему-то привести»

Теги Ростов премьер-лига Россия болельщики стадионы Политика Никита Нагорный Матч ТВ Fan ID Футбол

Гимнаст Никита Нагорный грустит от вида пустых трибун на стадионе «Ростова».

– Вы болеете за «Ростов». Трибуны арены, как и других стадионов, после введения карты болельщика опустели. Можно с этим что‑то сделать?

– Любые жесткие решения, которые принимаются по ограничению болельщиков и зрителей, в том числе и введение карты болельщика, имеют две стороны. Мы прекрасно понимаем, что есть адекватные фанаты, которые приходят с задачей только поддержать свой клуб, разгрузиться после рабочего дня, поболеть, отдохнуть.

А есть люди, которые замышляют нечто незаконное. То, что может помешать нормальному проведению матча, выйти за рамки разумного при негативе в адрес соперника. Видимо, были какие‑то серьезные моменты, которые, возможно, угрожали жизни людей.

Сегодня фанатам очень тяжело. Я прекрасно это понимаю, вижу пустые трибуны, это влияет и на футболистов, и вообще на атмосферу. Здесь вопрос демократии, которая должна к чему‑то привести. Стоит задача все это урегулировать, чтобы люди без опаски шли на стадион, организаторам было спокойнее. Все это хрупкие весы, нарушение равновесия создало дискомфорт.

Могу только посоветовать набраться терпения, надеюсь, что придумают какую‑то альтернативу. Может, ужесточат контроль, который и так довольно серьезный. Может быть, будут дополнительно стоять люди из службы безопасности на трибунах. В любом случае хотелось бы, чтобы проблему решили максимально быстро и в этом году, если получится. Вроде слышал, что какие‑то альтернативы придумывают.

Ситуация сегодня тревожит многих: фанатов, спортсменов, организаторов. Противостояние длится очень долго, и его нужно в кратчайшие сроки разрешить, иначе люди могут на трибуны и не вернуться. Может, конечно, в дальнейшем больше людей оформит карту болельщика.

Как я вижу, это все больше и больше дискомфорта вызывает. Я тоже грущу, когда вижу фанатскую трибуну «Ростова» пустой. Знаю по себе, выступал на Олимпиаде без зрителей, это грустно и скучно. А тем более в футболе, когда люди просто этим живут. Желаю терпения болельщикам, фанатам, и чтобы этот вопрос максимально быстро урегулировали, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДнепрЧемпион1983
Ответ Ебздрогыч
А есть люди, которые замышляют нечто незаконное. То, что может помешать нормальному проведению матча, выйти за рамки разумного при негативе в адрес соперника. Особенно 7-месячные рецидивисты!
что 7 месячному делать на футболе? то есть отсутствие фанайди - это скандал а что его на футбол тащат - это типа норма поведения ? ну ну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Ответ Ебздрогыч
А есть люди, которые замышляют нечто незаконное. То, что может помешать нормальному проведению матча, выйти за рамки разумного при негативе в адрес соперника. Особенно 7-месячные рецидивисты!
с младенцами другая история, ибо не ведают что творят...
им даже преступление по неосторожности не пришьёшь
их преступный умысел недоказуем... а значит и привлечь к ответственности не получится
плюс, ясли для несовершеннолетних правонарушителей у нас пока отсутствуют...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KozlikX
то к чему привела демократия, мы сейчас наглядно видим )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кот под ногами майора
Кажется, его стошнило словами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Прокофьев
Я не понял, а о какой угрозе жизни говорит этот человек, что это за моменты такие были, может мы чего-то не знаем? И разве камер на стадионах, полиции и росгвардии не достаточно для соблюдения правопорядка? Как представитель Юнармии может этот Нагорный хотя бы объяснит, зачем этот ошейник очередной оформлять детям, в том числе и младенцам (которых как теперь знаем, не пускают на стадион хотя тот не то что угрожает правопорядку потенциально а он ходить ещё не может а справочку с фото в МФЦ уже обязан предоставить чтоб его сочли "безопасным для общества".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мерседес-Бендзь
Ну какая тут демократия когда решение выдать тебе фанайди или нет принимает база данных госуслуг? Т.о. поход на футбол или иное спортивное мероприятие перестает быть спонтанным событием, а стадион перестает быть общественным местом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Кирилл.С-Пб
Как-то рядо сидели просто мёртвые товарищи (как дошли до силуэт не понятно). Так вот один из них шлёпнулся вперёд на детей, когда угловой праздновал. Такого урода больше на стадионе видеть не хочу. Билеты по паспорту это нормально. Но этот фанайди это перебор
Какая связь даже с покупкой по паспорту или с фан-айди? Фильтрация на состояние алкогольного опьянения осуществляется уже на входе в стадион.
Дико пьяный - выводят со стадиона и без фан-айди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ Ювенский Туринтус
А может быть знает чего-то больше нас и делится инсайдами. Может быть пожизненные полномочия для деда обзовут демократией, как знать. Война - это мир, диктатура - демократия и тп
Уже было такое - "суверенная демократия", не прошел креатив. "Что бы мы ни делали — получается одно и то же: либо КПСС, либо автомат Калашникова." (с) Черномырдин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Спасибо, великому Пу, что борется с мыслепреступлениями.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Логично, поэтому стоит их превентивно ограничить, за саму возможную мысль.
И желательно во всех сферах жизни, абы даже мысли карались. Пора ввести социальный рейтинг добропорядочного россиянина, и заставлять каждую субботу опрос проходить на благонадежность.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Как-то рядо сидели просто мёртвые товарищи (как дошли до силуэт не понятно). Так вот один из них шлёпнулся вперёд на детей, когда угловой праздновал. Такого урода больше на стадионе видеть не хочу. Билеты по паспорту это нормально. Но этот фанайди это перебор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
А есть люди, которые замышляют нечто незаконное.

Эти люди сейчас с вами в одной комнате?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ювенский Туринтус
Ответ Павел Мельников
Нагорный плохо считывает современную политическую риторику. Вспоминает о тех идеалах, которым его в детстве учили, а теперь они теряют актуальность. О демократии принято говорить, как о чем-то неправильном, вредном.
А может быть знает чего-то больше нас и делится инсайдами. Может быть пожизненные полномочия для деда обзовут демократией, как знать. Война - это мир, диктатура - демократия и тп
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
-Что нужно сделать, чтобы болельщики вернулись на стадион?
-Может ужесточить контроль? Или может быть, поставить дополнительно людей из службы безопасности на трибунах?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Этих людей все знают. От самого мелкого чиновника во властной вертикали до первого, с позволения сказать, лица.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Ответ Сергей Гирин
Главнокомандующий Юнармией не смог сформулировать свой приказ
Копать от забора и до обеда!! (с)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ Sportfootball
а что, до Фан Айди разве не находили тех, кто "замышлял нечто незаконное"?
Чтобы жить в России нужен фанайди, на случай замысла чего-нибудь незаконного.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Семенченко
Ответ Ебздрогыч
А есть люди, которые замышляют нечто незаконное. То, что может помешать нормальному проведению матча, выйти за рамки разумного при негативе в адрес соперника. Особенно 7-месячные рецидивисты!
ага.это вообще самые опасные элементы,эти люди до года.то по мокрому сделают без предупреждения,то кричать и плакать начинают...фиг знает что у них на уме )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Есть люди, которые замышляют нечто незаконное...
к примеру, приходят в магазин якобы за покупками или в банк за деньгами... а потом их грабят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolstiy
а что замышлял 7 месячный ребёнок?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Нагорный плохо считывает современную политическую риторику. Вспоминает о тех идеалах, которым его в детстве учили, а теперь они теряют актуальность. О демократии принято говорить, как о чем-то неправильном, вредном.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мяу
Получается, можно и на гимнастику придти и задумать нечто незаконное?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
именно он не мог сказать по другому) человек по головам идёт ради места в думе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
То есть Нагорный предлагает вместо фанайди еще ужесточить контроль (хотя куда уже строже) и вернуть полицию на трибуны? Отличное предложение, ничего не скажешь! Давайте еще болельщиков перед матчей превентивно электрошокером фигачить, ну чтобы не удумали что-то противозаконное
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аталанта расправила плечи
Люди замышляющие нечто незаконное принимают законы. Вследствие чего в стране нет демократии.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий