Гимнаст Нагорный о Fan ID: «Есть люди, которые замышляют нечто незаконное. Нужно урегулировать вопрос – демократия должна к чему-то привести»

Гимнаст Никита Нагорный грустит от вида пустых трибун на стадионе « ».

– Вы болеете за «Ростов». Трибуны арены, как и других стадионов, после введения карты болельщика опустели. Можно с этим что‑то сделать?

– Любые жесткие решения, которые принимаются по ограничению болельщиков и зрителей, в том числе и введение карты болельщика, имеют две стороны. Мы прекрасно понимаем, что есть адекватные фанаты, которые приходят с задачей только поддержать свой клуб, разгрузиться после рабочего дня, поболеть, отдохнуть.

А есть люди, которые замышляют нечто незаконное. То, что может помешать нормальному проведению матча, выйти за рамки разумного при негативе в адрес соперника. Видимо, были какие‑то серьезные моменты, которые, возможно, угрожали жизни людей.

Сегодня фанатам очень тяжело. Я прекрасно это понимаю, вижу пустые трибуны, это влияет и на футболистов, и вообще на атмосферу. Здесь вопрос демократии, которая должна к чему‑то привести. Стоит задача все это урегулировать, чтобы люди без опаски шли на стадион, организаторам было спокойнее. Все это хрупкие весы, нарушение равновесия создало дискомфорт.

Могу только посоветовать набраться терпения, надеюсь, что придумают какую‑то альтернативу. Может, ужесточат контроль, который и так довольно серьезный. Может быть, будут дополнительно стоять люди из службы безопасности на трибунах. В любом случае хотелось бы, чтобы проблему решили максимально быстро и в этом году, если получится. Вроде слышал, что какие‑то альтернативы придумывают.

Ситуация сегодня тревожит многих: фанатов, спортсменов, организаторов. Противостояние длится очень долго, и его нужно в кратчайшие сроки разрешить, иначе люди могут на трибуны и не вернуться. Может, конечно, в дальнейшем больше людей оформит карту болельщика.

Как я вижу, это все больше и больше дискомфорта вызывает. Я тоже грущу, когда вижу фанатскую трибуну «Ростова» пустой. Знаю по себе, выступал на Олимпиаде без зрителей, это грустно и скучно. А тем более в футболе, когда люди просто этим живут. Желаю терпения болельщикам, фанатам, и чтобы этот вопрос максимально быстро урегулировали, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

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