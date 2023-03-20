СКА ведет 3-0 в серии с «Торпедо», победив 4:0 в третьем матче
СКА увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ против «Торпедо».
Команда под руководством Романа Ротенберга победила нижегородцев (4:0) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.
«Торпедо» не смогло ни разу отличиться в этой встрече, хотя нанесло 38 бросков в створ ворот. Питерцы бросили 24 раза по воротам.
Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу СКА.
- Дата проведения
- 20 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- 0:1 – 11 Хайруллин (Жафяров, Никишин)
- 0:2 – 13 Жафяров (Глотов, Рукавишников)
- 0:3 – 30 Никишин (Хайруллин, Хуснутдинов)
- 0:4 – 59 Хайруллин ()
Возможно, худший домашний в плей-офф.
При 0-2 в серии, я думал, будет реальная доминация от Торпедо, им нужнее.
Теперь уже - скоро отпуск.
2 матч - невезение
3 матч - не хватило удачи
Жду комментариев, когда Профессор покажет все-таки как играть в хоккей против СКА Иозе Марино!
Пока не очень!