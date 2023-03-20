СКА ведет 3-0 в серии с «Торпедо», победив 4:0 в третьем матче

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ против «Торпедо».

Команда под руководством Романа Ротенберга победила нижегородцев (4:0) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Торпедо» не смогло ни разу отличиться в этой встрече, хотя нанесло 38 бросков в створ ворот. Питерцы бросили 24 раза по воротам.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу СКА.

Торпедо – СКА 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Дата проведения
20 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Хайруллин (Жафяров, Никишин)
0:2 – 13 Жафяров (Глотов, Рукавишников)
0:3 – 30 Никишин (Хайруллин, Хуснутдинов)
0:4 – 59 Хайруллин ()

24 комментария

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Clementsa
Ответ Trash Talking
Если завтра Локо забодает армейцев, то есть шансы на необычный финал Западной конференции, а так пока вырисовывается русское хоккейное классико.
Как бы они(Локо) не сломались после вчерашнего. Оплеуху им отвесили знатную, конечно.
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xoms
Ответ Gattuzo7
Жалко Ларионова, неужели отпуск? Давай Торпедо! Войдет ли в историю какая-либо из команд в этом плей-офф отыграться с 3:0 💯👍
Точно не Торпедо
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Tax_Free
Ответ Cst Cap
А Юдин-то в хоккее соображает, а эксперты?
нет, не соображает, если вы всерьез сравниваете бюджеты и возможности клубов
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Михаил Гаврилин
За явным преимуществом. Не ожидал после торпедовского упорства в Питере . Даже везение за СКА играло)
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Сергей Жарковский
Торпедо старались, но победа за СКА! С победой!
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Cst Cap
Ответ selachii
в следующем сезоне проверим насчёт выскочек)
Может и Профессор запомнит фамилию, Юдин тоже в хоккей играл и неплохо
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Gattuzo7
Жалко Ларионова, неужели отпуск? Давай Торпедо! Войдет ли в историю какая-либо из команд в этом плей-офф отыграться с 3:0 💯👍
+1
-2
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jtztkpqjcj
Торпедо - позорище
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Алекс Сергеев
Торпедо надломлеННо психологически
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selachii
Ответ Cst Cap
А Юдин-то в хоккее соображает, а эксперты?
в следующем сезоне проверим насчёт выскочек)
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Алекс Сергеев
Еееее еееее СКА! СКА! СКА!
+3
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Эдуард Тимашев
Забыли добавить «по системе романа ротенберга»
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KKA
Так держать !
+2
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Trash Talking
Если завтра Локо забодает армейцев, то есть шансы на необычный финал Западной конференции, а так пока вырисовывается русское хоккейное классико.
+7
0
+7
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Эдуард Тимашев
Под руководством романа ротенберга🤦🏼
0
-4
-4
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marshal .masha
Ответ 1905vb
1 матч- случайность 2 матч - невезение 3 матч - не хватило удачи Жду комментариев, когда Профессор покажет все-таки как играть в хоккей против СКА Иозе Марино! Пока не очень!
В истории СКА самая легкая серия во втором раунде похоже
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Тихий летун
СКА все купил
0
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-5
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Назар Игорь
Ответ 1905vb
1 матч- случайность 2 матч - невезение 3 матч - не хватило удачи Жду комментариев, когда Профессор покажет все-таки как играть в хоккей против СКА Иозе Марино! Пока не очень!
Поздновато, однако. Желание есть у Торпедо, но класс есть класс, плетью обуха не перешибëшь. Торпедовцам необходимо хорошее усиление состава.
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Raul Bloodworth
У торпедо защита проходной двор, непонятно на что они рассчитывают с такой защитой.
+5
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+5
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AndreyEN
Вперёд, наш СКА!!! Торпедо, спасибо за красивый хоккей!
+7
-2
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Максим Катебо
Неожиданно слабый матч от НН.
Возможно, худший домашний в плей-офф.
При 0-2 в серии, я думал, будет реальная доминация от Торпедо, им нужнее.
Теперь уже - скоро отпуск.
+2
0
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magentrumen
где те, кто хейтил Марино?
+1
-3
-2
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Cst Cap
А Юдин-то в хоккее соображает, а эксперты?
+8
-3
+5
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1905vb
1 матч- случайность
2 матч - невезение
3 матч - не хватило удачи
Жду комментариев, когда Профессор покажет все-таки как играть в хоккей против СКА Иозе Марино!
Пока не очень!
+2
-4
-2
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