СКА ведет 3-0 в серии с «Торпедо», победив 4:0 в третьем матче

СКА увеличил преимущество в серии плей-офф против « ».

Команда под руководством победила нижегородцев (4:0) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Торпедо» не смогло ни разу отличиться в этой встрече, хотя нанесло 38 бросков в створ ворот. Питерцы бросили 24 раза по воротам.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу .