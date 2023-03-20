Финляндия отказалась от проведения международного турнира по фехтованию из-за допуска россиян

Теги сборная России сборная России жен FIE Фехтование

Финляндия отказалась проводить международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян.

Международная федерация фехтования (FIE) на конгрессе большинством голосов приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Финляндия в знак протеста отменила турнир Kupittaa Tournament, который ежегодно проводится в Турку с 1978 года. Это турнир категории Б, он не является отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже и не имеет статуса этапа Кубка мира.

В Федерации фехтования Финляндии сообщили, что вместо этого турнира могут провести другой, который не будет проходить под эгидой FIE.

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69 комментариев

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sprmn
Ответ Антон Киселёв
Международная федерация фехтования (FIE) на конгрессе БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования Тем временем европейские "борцы за демократию" - ээээм, большинство какое-то неправильное, да и в пропагандистскую повесточку "Весь мир против рашки" не вписывается
Европейские страны настолько демократичные насколько Варшавский блок после 50х был социалистический
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Группа в полосатых купальниках
Ответ vadned
Ой, какая милая биполярочка! США плохие, вторгаются в чужие страны? Ну так не будь как США, вот и все.
Так Россия никуда безосновательно еще ни разу не вторгалась в отличие от США.
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Sword
Спортс жгет ) Зачем удалили коммент про знамя финских ВВС? Удаляй-не удаляй, а фашистская свастика у этих протестунов против всего плохого до сих пор на нем красуется. И елопукам лучше помалкивать, а то смшено очень все это выглядит.
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a2wai
>Это турнир категории Б, он не является отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже и не имеет статуса этапа Кубка мира.

Все, что нужно знать.
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vadned
Ответ Стас Бахарев
А я всё жду когда Финляндия, и им подобные, откажутся от проведения турниров из-за допуска США с их бесконечными вторжениями в другие страны.
Ой, какая милая биполярочка! США плохие, вторгаются в чужие страны? Ну так не будь как США, вот и все.
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Бобынин
Не стали мараться. Респект
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PolarBear
До чего опустились Свинолайнены
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Павел Мельников
Ответ Виктор Ш.
А, ну точно… Скабееву вспомнили, Соловьева забыли, спасибо, отец родной, что бдишь.
Да, да, знаем, их же в России не смотрят. Или либералы только смотрят.
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Группа в полосатых купальниках
Ответ БВО
Мир будто вокруг нас крутится.
Только если судить по глобусу украины
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Михаил Максаков
Боятся черти))
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Виктор Ш.
Ответ Jefri AG
Комментарий удален модератором
Да как бы украинские наркологи там давно вердикт вынесли, еще до всего - кокаинщик вполне себе натуральный, с хорошим анализом его глазок и прочих повадок, но щас он там один дуче, а все кто против - те пропагандисты пророссийские) так что никто там это не обсуждает.
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Группа в полосатых купальниках
Финляндия превратилась в такую же русофобскую помойку как и Польша с Прибалтикой. Но скорее всего она всегда такой была.
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filippa
ждем саекции и лискву шустрых финов
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Lol Ko
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Ответ Шубенкову, который верит, что нас пустят в Париж. Никуда мы еще несколько лет не поедем, к сожалению
Олимпиаду отменят?
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гилберт
Короче сразу в Пхеньян. Иначе каши не сваришь.
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Jefri AG
Ответ Виктор Ш.
Вот откуда эта чушь про три дня?)) ну реально нельзя похухлить и узнать что это брякнул американский генерал? Да еще и вроде как там было что до киева дойдут за три дня, но могу ошибаться) а далее укропропаганда сделала свое любимое дело - переврала все на свете, и получилась перемога - не взяли киев за дня. Зомби классно быть наверное)
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Виктор Ш.
Ответ Павел Мельников
Можно погуглить и узнать, что это Соловьев. Человек, так, мимо проходящий, ни за что в принципе не могущий нести ответственность и вообще недееспособный. Хотя можно еще погуглить и Фелисьена Кабугу).
А, ну точно… Скабееву вспомнили, Соловьева забыли, спасибо, отец родной, что бдишь.
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Стас Бахарев
А я всё жду когда Финляндия, и им подобные, откажутся от проведения турниров из-за допуска США с их бесконечными вторжениями в другие страны.
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RembaXXX
Ответ Максим Прокофьев
Ну финов то к войне кстати не готовили и не накачивали, там и трём дням не удивлюсь.
Финская армия одна из сильнейших в Европе, как бы там Москва за 3 дня не получилась.
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Павел Мельников
Ответ Виктор Ш.
Вот откуда эта чушь про три дня?)) ну реально нельзя похухлить и узнать что это брякнул американский генерал? Да еще и вроде как там было что до киева дойдут за три дня, но могу ошибаться) а далее укропропаганда сделала свое любимое дело - переврала все на свете, и получилась перемога - не взяли киев за дня. Зомби классно быть наверное)
Можно погуглить и узнать, что это Соловьев. Человек, так, мимо проходящий, ни за что в принципе не могущий нести ответственность и вообще недееспособный. Хотя можно еще погуглить и Фелисьена Кабугу).
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Джанлука Нальюка
Ответ Semen B
Едь в Бахмут, возьми с собой белый флаг, может посмотришь. Если в грязи в канаве по пути не останешься.
Там можно посмотреть только на вагнер, поэтому вопрос осиается открытым
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Виктор Ш.
Ответ Dizzod
Уговорил четыре ))) имхо три дня это от скабеевых-симонян. Хотя позже показывали "путевой лист" из подбитого танка там было дано 18 часов для того что бы доехать до Киева. Пока ни три дня, ни три месяца, ни три квартала не хватило. Подождем три года.
Они цитировали этого милли - он про 72 часа первый заявил. Ну так до киева за полтора дня и дошли тогда или по-твоему до сих пор идут? И в марте 2022 ничего не было? Провалы в памяти - дело такое…
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Lol Ko
Ответ superpab
Красавцы финнны, назло маме отморожу уши, как говорится 😂
А может они и рады не проводить. Вряд ли он прибыльный, если вообще окупаемый.
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Dizzod
Ответ Максим Прокофьев
Ну финов то к войне кстати не готовили и не накачивали, там и трём дням не удивлюсь.
А этих так сильно накачивали что леопарды до сих пор не доехали. Я помню как год назад все ржали над обещаниями немцев дать 5 тыс касок. А Шольц так сильно накачивали что его прозвали: самое эффективное противотанковое средство. И да со дня на день Турция одобрит присоединение Финляндии к НАТО. Это последняя формальность, так что поспешите.
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Лимит Лимитович
Финам респект
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