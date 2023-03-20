Финляндия отказалась проводить международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян.

Международная федерация фехтования (FIE) на конгрессе большинством голосов приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Финляндия в знак протеста отменила турнир Kupittaa Tournament, который ежегодно проводится в Турку с 1978 года. Это турнир категории Б, он не является отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже и не имеет статуса этапа Кубка мира.

В Федерации фехтования Финляндии сообщили, что вместо этого турнира могут провести другой, который не будет проходить под эгидой FIE.

Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

О, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших