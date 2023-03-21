« » в понедельник потерпел поражение в домашнем матче с «Миннесотой» (134:140), несмотря на личный рекорд по набранным очкам от форварда .

Рэндл набрал 57 очков за 37 минут, реализовав 19 из 29 с игры (8 из 14 3-очковые) и 11 из 13 с линии.

Джулиус стал первым игроком в истории «Никс», который набрал 55 очков при 8 дальних попаданиях.

Форвард стал 4-м игроком «Нью-Йорка», который записал на свой счет 55 и более очков за встречу. Ранее подобную результативность демонстрировали (62 очка, январь 2014 года), Бернард Кинг (60 очков в декабре 1984-го и 55 в феврале 1985-го), а также Ричи Герин (57 очков в декабре 1959-го).

Набрав 26 очков в третьей четверти, Рэндл установил новый клубный рекорд по результативности за 12-минутку (ранее Энтони 25 очков в январе 2017 года).

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