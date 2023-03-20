Прокуратура Нидерландов требует 3,5 года тюрьмы для форварда «Урала» Влута – он попал в ДТП на скорости 203 км/ч, будучи нетрезвым. В результате погиб ребенок

Теги премьер-лига Россия происшествия Урал Рай Влут Футбол

Прокуратура Нидерландов просит 3,5 года тюрьмы для форварда «Урала» Рая Влута.

В 2021 году футболист, выступавший за «Хераклес», стал участником серьезного ДТП. Автомобиль, в котором ехали футболист и его друг, столкнулся с машиной, в которой ехали мужчина, женщина и двое детей. 4-летний мальчик получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Тест Влута показал наличие 1,18 промилле в крови. Это более чем в два раза превышает допустимый предел. Показания бортового компьютера автомобиля футболиста свидетельствуют, что скорость движения составляла 203 километра в час.

Сегодня прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для Влута, сообщает Sportnieuws.

Также прокурор потребовал лишить Влута водительских прав на четыре года: «Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на газ, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости – сознательный выбор.

Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», – сказал прокурор, имея в виду то, что после происшествия Влут давал ложные показания.

Хавбек «Хераклеса» Влут попал в ДТП на скорости 203 км/ч, будучи нетрезвым. В результате погиб ребенок

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104 комментария

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Лёха Жданчик
Ответ luasanotu
Ахаххах, всего 3.5 за убийство ребенка Ну ка, местные любители демократии, это правда справедливый суд?
А че там у друзей рашки китайцев слышно?? Там если сбил пешехода на машине легче переехать его еще несколько раз и добить чем всю жизнь платить ему 50% от зп....за смерть при ДТП тоже 3года дают
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Team_Coach
Промес, Влут. Скоро мини-футбольная команда соберётся и можно заявляться.
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vammuteli
Промес,Влуг кто дальше серийный маньяк
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Ярик01
Ответ Cearvm
Может и мало, только смысл тюремного наказания - это не месть, а исправление для дальнейшего существования в обществе. Превышение скорости - не тяжкое преступление, наверняка его можно осмыслить и перевоспитаться за более короткий срок. Другое дело, что Влут пошел по примеру Промеса, а института репутации у нас для таких случаев нет.
После подписания хоккеиста в КХЛ, что с 12летней девочкой спал, о каком институте репутации может быть речь. Вон, в кубке Гагарина играет.
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Burel
Ответ &_Bishep_&
Пьяный за рулем, свыше 200км/ч, гибель ребенка!!!!!!!! Какие 3,5 года? Это же потакание таким преступлениям. Самый гуманный суд должен минимум десяточку выписать.
они террористов прячут, а тут по несчастному случаю
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Dahl
15 марта. Влут: «Фан ID – д***».
20 марта. Прокуратура Нидерландов возбуждает уголовное дело на Влута.
Совпадение?
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Tax_Free
как вообще можно с такими подозрениями выпускать из страны?
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Циник Петербургский
К сожалению, не помню точно, в какой арабской стране (возможно, в Саудовской Аравии) за подобный проступок грозит смертная казнь. При условии, что родственники погибшего (погибших) не простили преступника.

Я категорически против смертной казни. Но и всего три года тюрьмы за такое, на мой взгляд, слишком мало! По-моему, это почти террористический акт - умышленно создавать смертельную опасность для людей, садясь за руль пьяным да еще и гнать на такой скорости...
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Валера, уходи!!!
3,5 года считай за убийство ребенка? либералы хреновы
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Лёха Жданчик
Ответ ОттоДракула
Еще один наш будущий согражданин
Да тут попахивает званием "герой россии" как у некоторых из ЧВК
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ilmir84
у них допускается примерно 0,5 промилле? у нас уже 0,16 порог. даа, в либеральной Голландии можно в усрачку напившись
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Лёха Жданчик
Нашли лазейку по привлечению иностранных игроков....следующий трансфер в РПЛ Менди из Сити
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Ростовский
Ответ Burel
В Гаагу его вместе с питерскими
Сарматом по Гааге максимум, что получат.
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Mansur Shamshidinov
Он наверное готовит документы на получение российского гражданства
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deadjoker
РПЛ собирает всех голландских уголовников
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Samsonov_24_4_11_15
Смысле если всё правда, то почему такой маленький срок предлагают?
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ДМ-1чемпион
А почему так долго тянули если все очевидно!? И почему его вообще выпустили из страны!?
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Rumata22
Можно было бы написать: "Институт репутации вышел из чата", но он, к сожалению, и не заходил в российские чаты 😕
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sebastian1410
Ответ Diablosax
Так вот как Урал получил такого вполне себе интересного персонажа... Ясно, спасибо
Из-за ДТП его бесплатно отпустили из голландского клуба в Казахстан. Отыграл полсезона за Астану и продали в Урал.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Гекдениз Кардениз
не удивительно если у местного пахана повестка от Леди Гааги
Этим Гаагским ордером на арест максимум можно подтереться. Если даже США не признают его компетенцию.
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encaro_one
Как-то пропустил эту тему вообще об Урале.
Тварь.
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Andrew Wryneck
скоро в Голландии вместо повестки в суд гражданство РФ давать будут
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pont77
Можно законодательно объявить, что « с России выдачи нет» и к нам потянутся преступники и мошенники всех мастей, которым грозит срок на родине.
Президент - международный преступник, которого ждёт арест в 123 странах и вся страна должна соответствовать, я считаю
+6
-5
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Сергей Жарковский
Просят депортировать, так отдайте! Интересно,а в Екатеринбурге он пешком ходит?!😡
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Лучезарный
Ответ luasanotu
Ахаххах, всего 3.5 за убийство ребенка Ну ка, местные любители демократии, это правда справедливый суд?
У нас инструктор говорил, что автомобиль это способ легального убийства. Ну там действительно такие срока, что можно давить
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