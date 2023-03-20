Прокуратура Нидерландов требует 3,5 года тюрьмы для форварда «Урала» Влута – он попал в ДТП на скорости 203 км/ч, будучи нетрезвым. В результате погиб ребенок

Прокуратура Нидерландов просит 3,5 года тюрьмы для форварда « » .

В 2021 году футболист, выступавший за «Хераклес», стал участником серьезного ДТП. Автомобиль, в котором ехали футболист и его друг, столкнулся с машиной, в которой ехали мужчина, женщина и двое детей. 4-летний мальчик получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Тест Влута показал наличие 1,18 промилле в крови. Это более чем в два раза превышает допустимый предел. Показания бортового компьютера автомобиля футболиста свидетельствуют, что скорость движения составляла 203 километра в час.

Сегодня прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для Влута, сообщает Sportnieuws.

Также прокурор потребовал лишить Влута водительских прав на четыре года: «Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на газ, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости – сознательный выбор.

Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», – сказал прокурор, имея в виду то, что после происшествия Влут давал ложные показания.

Хавбек «Хераклеса» Влут попал в ДТП на скорости 203 км/ч, будучи нетрезвым. В результате погиб ребенок

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