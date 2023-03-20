Канчельскис о словах про договорняки России на ЧМ-2018: «Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать»

считает, что матчи сборной России на были договорными.

В январе бывший игрок «Манчестер Юнайтед», комментируя выступление сборной России на домашнем чемпионате мира, заявил: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».

«Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли ее, дураков достаточно – сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением.

Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом», – сказал Канчельскис.

на групповом этапе чемпионата мира обыграла команды и , а также уступила Уругваю. В 1/8 финала россияне победили сборную Испании, а в четвертьфинале уступили хорватам.

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