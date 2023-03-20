Канчельскис о словах про договорняки России на ЧМ-2018: «Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать»

Теги премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Андрей Канчельскис Сборная Уругвая по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2018 FIFA Сборная Египта по футболу договорные матчи Р-Спорт Футбол

Андрей Канчельскис считает, что матчи сборной России на ЧМ-2018 были договорными.

В январе бывший игрок «Манчестер Юнайтед», комментируя выступление сборной России на домашнем чемпионате мира, заявил: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».

«Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли ее, дураков достаточно – сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением.

Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом», – сказал Канчельскис.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира обыграла команды Египта и Саудовской Аравии, а также уступила Уругваю. В 1/8 финала россияне победили сборную Испании, а в четвертьфинале уступили хорватам.

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56 комментариев

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OlegLawyer
Дискредитация, однако
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Georgii Neverov
Кончельскис начал фанфурики употреблять...
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Бобынин
Секрет полишенеля.
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Maxim I
Испанцы нормально так зарабатывают на 1/8. Сначала наши, потом марокканцы. А что, выиграли в 2010, теперь можно и другим помочь)
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skreamer
Сам же про себя лучше всего и сказал: "У нас дураков много с больным воображением".
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SadlerRG
Ответ Artem Piatkov
Смолов думал, что договорились, когда исполнял свою фирменную Паненку... Не прокатило...
Паненка неоплаченная была
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ks-1993
Ответ sat3691
РФС нужно просто подать в суд на Канчельскиса лямов на 20 долларов. Пусть потом разговаривает про доги. И как Игорь Акинфеев учавствуя в доге специально ногой отбил пену выведший нас на Хорватов.Это не первый раз его заявы. Надо сделать его нищим, чтоб за базаром следил.
Уверен, он все пробухал давно.
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lightrip
— У нас идиотов много с больным воображением, — заявил Андрей и оглянулся вокруг себя в поисках понимания, но приемные часы кончились и в палате он был один
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sat3691
РФС нужно просто подать в суд на Канчельскиса лямов на 20 долларов. Пусть потом разговаривает про доги. И как Игорь Акинфеев учавствуя в доге специально ногой отбил пену выведший нас на Хорватов.Это не первый раз его заявы. Надо сделать его нищим, чтоб за базаром следил.
+3
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Vasily Stavchansky
Ответ rcbkz6mrtd
А что конкретно предложили Испанцам что б они проиграли в 1/8 ? Испания 4 года проходила отбор, а потом да ок Русским проиграть нужно , не вопрос, хозяйка ЧМ все таки
Взяли Шакиру в заложники.
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Тимур Ибрагимов
Ответ Diman Stekolshikov
Андрей, а эти договорняки сейчас с нами в этой комнате?
ахахаха))))) неожиданно)))
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Vasily Stavchansky
Ну Египет понятно, им хлеба дали. Уругвай за наш проигрыш не много запросил, тоже ясно.

А вот покупка матча у Саудов, особенно в такой унизительной форме, особенно любопытна. Сколько пришлось заплатить интересно...
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pulyalke
он ради сына старается же! че вы накинулись?)) сейчас его на работу примут, осталось только кое что осудить и преклонить колено
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Адекватник
То, что хозяева турнира имеют какие-то преференции в виде более менее лояльного судейства, более удобного графика переездов и пр. - это не новость. Так бывает и это даже в некотором роде логично. Главное чтобы жести не было вроде Корейской истории. Но на нашем мире не было вообще ничего. Жеребьевку купить анриал, это из теорий масонорептилоидов. Судейство было ровное, обычное, никаких всплесков. То, что группа простая - правда. Так нам, кстати, сколько помню - всегда фартило с группами. Только обсираться нам это не мешало никогда :) Испания сама виновата в своих проблемах, мы тут ни сном, ни духом. С хорватами была игра от ножа. Все там было нормально. Когда Марио забивал - на ушах стояла вся страна. Такое не забывается и не обесценивается.
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АРХАТ
На испанцев хватило, а вот хорваты такую запредельную цену заломили)
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Алар
Бред и фактов ноль, как обычно! Кто его за язык тянет, зачем? Что мы за народ? Вот сначала скажем не подумавши, а потом извиняемся и задний ход даем!
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OldRedWhite
Что Канчельскис , что Мостовой - долгое время работали за рубежом ! Возможно им кололи что-то в секретных лабораториях ?
Налицо - изменение личности и тяжелое её расстройство .
Другое дело доморощенные ветераны !
Хоть Кавазашвили , хоть Тарасов , хоть прочие …
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GaasJT
Ему бы уже закодироваться
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dimitrii36
тема затертая до дыр
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Александр
Судя по аргентине на этом чм, ю кореии 2002, не так уж и далек от истины прославленный футболист.
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Artur Tl
кто все,Андрюша?брешет Андрюша,как дышит...
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Artem Piatkov
Ответ Phantom1289
А чего тогда с Хорватами не договорились? Или договорились? Но там Джордан всю малину испоганил?
Смолов думал, что договорились, когда исполнял свою фирменную Паненку...

Не прокатило...
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natetinain
Ответ Stewart Downing
весь большой футбол - это договорняки. Если хочешь что то спрятать - положи это на самое видное место. Люди просто не могут поверить в масштаб происходящего, хотя это так и есть всё
я тебе даже больше скажу: все каменты на этом форуме - договорняк. и пишет их один чувак из фсб, фбк и сигуранци. а тебя вообще нет. да и не было никогда.
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Нурбол Жумаскалиев
че хорватов то не купили? они же тупо на сдачу от испании пошли бы
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gukmamop
какой смелый разоблачитель, теперь режым его точно покарает, прямо завтра же!
(на самом деле нет)
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