Фанат «Барсы» назвал Винисиуса «обезьяной» и «сукиным сыном» во время класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор брань дискриминация Футбол

Фанат «Барселоны» оскорбил Винисиуса Жуниора во время матча. 

Вчера каталонская команда одержала победу над «Реалом» в 26-м туре Ла Лиги (2:1). В трансляцию Movistar попал момент, когда вингер «Реала» подошел к одной из трибун во время игры, а болельщик, находившийся на ней, крикнул футболисту: «Обезьяна, сукин сын». 

Кроме того, после победного гола Франка Кессиэ болельщики «Барселоны» скандировали: «Кто не прыгает, тот мадридиста». 

Также во время класико фанаты «Барселоны» кричали «Винисиус, сдохни!»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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81 комментарий

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DolJun
Ответ 2vdhrvmmzf
Лицо к осмотру представлял после вчерашнего классико?
что?
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Адекватник
У меня кент есть - футболистик чернокожий. Его на площадке ребята местные прикалывали вопросом: Патрис, ты чо такой черный? А он им отвечал: папа дагестанец, мама - армянка, вот и черный :))
У нас в классе был паренёк кавказской внешности на всю школу. Старшеклассники всегда над ним издевались, типа: "Смотрите, вон чёрный идёт". Он один раз так не выдержал, разрыдался и заорал на весь коридор с дичайшим акцентом: "Я ни сёйный, я бэлий!!!" Вот тогда его зауважали и больше не обзывали😂
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584social
У меня в подъезде есть дядя Нияз. Он назвал пидо__расом дворника и плюнул в него.
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Ростов-на-Дону
у нас такое невозможно!
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Рустам Атаев
Ответ Afan16
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винисиус увы такой
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Рустам Атаев
Ответ Георгий Михеев
Заслуженный обезьян всея Испании, хахаха.
))))))))))
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Рустам Атаев
Ответ Kit244098
Так чувак правду сказал. А на правду обижаются только опущенные))
супер!!)))))жаль что плюсы у меня закончились
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Рустам Атаев
респект фанатам Барселоны
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Tyrone Woodley
Ответ Ansu Fati
Срача не будет, после классико фанаты Реала теперь появятся «с первым лучом солнца, на 5-ый день, с востока»😃
У Реала и так слабый состав и скамейка, а тренер вообще не доверяет молодёжи, никаких иллюзий на этот сезон лично у меня не было... Чего прятаться то, Барселона потратилась и усилилась, а Реал пытается выехать на ветеранах вот и результат.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Nottingham Forecast
"Кто не прыгает, тот мадридиста" Что-то знакомое 🤔
Ещё и Лапортыч обещал показать откуда готовилось нападение. Глядишь через 8 лет будут говорить про 8 лет
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Kit244098
Так чувак правду сказал. А на правду обижаются только опущенные))
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barsanaev
истина
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Георгий Михеев
Заслуженный обезьян всея Испании, хахаха.
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Ansu Fati
Ответ filippa
зачетно накинул спортс, а то как то скучно без срача...
Срача не будет, после классико фанаты Реала теперь появятся «с первым лучом солнца, на 5-ый день, с востока»😃
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fudoshika
Ответ Nottingham Forecast
"Кто не прыгает, тот мадридиста" Что-то знакомое 🤔
Да, от уголовника вроде исходит
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Эльдар Гаджиев
теперь будете выкладывать каждый пук каждого фаната Барселоны? новостей других нет что-ли футбольных , а Sports?
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Afan16
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Dimashay
Фанат немного нелогичный. Если Вини- обезьяна, его мать не может быть сукой
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Сансей
И по делом
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Анатолий Magicbrain
На матче было сколько там? 93 тысячи? Но мы сейчас опубликуем крик одного альтернативно одаренного, как показатель не пойми чего. Это журналистика такая стала или с миром что-то не так?(
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AERN
А у нас в стране пацана за то что банан бросил судить будут.
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Камбоджа Иванов
Ответ Buharoid
А кто из вышеперечисленного подходит под варваров и обезьян? Римляне? Византийцы? Англичане? Рили?))
Подсказка - готы и арабы. Почитайте о готских племенах, например. И уровне развития вторых в те времена. Очень удобно перечислить всё, кроме тех, кто относится, манипуляторша)
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Адам Альмурзаев
А что в этом матче то не так сделал Вини?
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QWertY
Про мать было лишним
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Ответ Леван Мкртчян
Про фанов - в точку. Но в хит-параде глупейших футбольных кричалок -- эта точно не самый топ) Даже какой-то своеобразный вайб дает на стадионе , когда начинают орать и прыгать
Это да, тут уж кому как. Мне Will Grigg’s on fire доставляет больше всего. Она и беззлобная и драйвовая, заряжающая, как и хлопки исландцев.
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