Фанат «Барсы» назвал Винисиуса «обезьяной» и «сукиным сыном» во время класико
Фанат «Барселоны» оскорбил Винисиуса Жуниора во время матча.
Вчера каталонская команда одержала победу над «Реалом» в 26-м туре Ла Лиги (2:1). В трансляцию Movistar попал момент, когда вингер «Реала» подошел к одной из трибун во время игры, а болельщик, находившийся на ней, крикнул футболисту: «Обезьяна, сукин сын».
Кроме того, после победного гола Франка Кессиэ болельщики «Барселоны» скандировали: «Кто не прыгает, тот мадридиста».
Также во время класико фанаты «Барселоны» кричали «Винисиус, сдохни!»
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