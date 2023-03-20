Фанат «Барсы» назвал Винисиуса «обезьяной» и «сукиным сыном» во время класико

Фанат «Барселоны» оскорбил во время матча.

Вчера каталонская команда одержала победу над « » в 26-м туре (2:1). В трансляцию Movistar попал момент, когда вингер «Реала» подошел к одной из трибун во время игры, а болельщик, находившийся на ней, крикнул футболисту: «Обезьяна, сукин сын».

Кроме того, после победного гола Франка Кессиэ болельщики «Барселоны» скандировали: «Кто не прыгает, тот мадридиста».

Также во время класико фанаты «Барселоны» кричали «Винисиус, сдохни!»

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