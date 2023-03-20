Хавбек «Оренбурга» Оганесян о Fan ID: «Пока нужно смириться. Что делать? Люди вышестоящие знают, что делают»

Теги премьер-лига Россия болельщики Оренбург Чемпионат.com Fan ID Степан Оганесян Футбол

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян считает, что с Fan ID нужно смириться. 

«Хотелось, чтобы как можно больше фанатов приходили на игры и создавали всю эту футбольную атмосферу. С ними намного приятнее играть.

Но таковы сейчас реалии – ввели Fan ID. С этим пока что нужно смириться. Что делать? Я думаю, что люди вышестоящие принимают решения. И они знают, что делают», – сказал Оганесян. 

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23 комментария

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Homelender_666
Ответ Алексей Сигаев
Родина решила, что в тылу от меня пользы больше, сказала пока оставаться тут.
Ладно, солдат. Вольно)
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Anton Abaturov
Какое же всё - таки сумеречное общественное сознание у большинства россиян.
Всех думающих подавили, оставшееся население сидит у телевизора
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BananaMama
Ответ Алексей Сигаев
Ты не поверишь. Но у гражданина есть не только права, но и обязанности. И если родина попросит её защищать, нормальный гражданин обязан это сделать.
Только эта родина про мифические "долги" перед ней отлично помнит, а про свои живет в режиме вечного Прощенного воскресенья - кому что должна, все прощаю. Как там было сказано? "Государство вам в принципе ничего не должно". Спасибо тебе, дорогая Олечка Глацких. Самая честная чиновница в России, которая прямо сказала, что это государство о подданных думает. Ну и соответственно этой же цитатой я и буду отвечать всем "патриотам", которые мне, прямо как братки в 90е, какие-то "долги" пытаются на меня повесить
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Алексей Сигаев
Ответ Homelender_666
Иди добровольцем, ветеран диванных войск)
Родина решила, что в тылу от меня пользы больше, сказала пока оставаться тут.
+1
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Homelender_666
Ответ Klshk
Про это трек есть даже: ATL - Ящик
У него ещё роскошный трек "Браслеты"
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Homelender_666
Ответ доломит
от куда такие берутся
Храни, Боже, Соловьева, Киселева и Скабееву)
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Homelender_666
Ответ Алексей Сигаев
Потому что родина меня об этом не попросила. Попросит - без проблем пойду.
Иди добровольцем, ветеран диванных войск)
+5
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Homelender_666
Ответ BananaMama
Идеальный россиянин Он и в военкомат если что покорно пойдет "данные уточнить", наверху же виднее
Владимир Владимирович всегда прав)
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Shadow1882
Только оренбуржцы поддерживают паспорт?
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Алексей Сигаев
Ответ fc_champion
Почему не защищаешь ее, а в интернете сидишь?
Потому что родина меня об этом не попросила. Попросит - без проблем пойду.
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-9
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fc_champion
Ответ Алексей Сигаев
Ты не поверишь. Но у гражданина есть не только права, но и обязанности. И если родина попросит её защищать, нормальный гражданин обязан это сделать.
Почему не защищаешь ее, а в интернете сидишь?
+9
-1
+8
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a2wai
Зато походу в ФК Оренбург дураки сидят.
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доломит
от куда такие берутся
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Аталанта расправила плечи
Наверху не дураки сидят!
+1
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Алексей Сигаев
Ответ BananaMama
Идеальный россиянин Он и в военкомат если что покорно пойдет "данные уточнить", наверху же виднее
Комментарий скрыт
+1
-15
-14
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melmi
Сам же игрок.
Не хочется полный стадион ? Поддержки ?
Нет , я потерплю
Нам сказали так лучше
Ну что за …
+1
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Сергей Логинов
Образцовый гражданин
+3
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Харламов Никита
ну пускай тогда НЕ ВОЗМУЩАЕТСЯ если в состав не попадает - ВЫШЕСТОЯЩИЕ ЛУЧШЕ знают ;)
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BananaMama
Идеальный россиянин
Он и в военкомат если что покорно пойдет "данные уточнить", наверху же виднее
+22
-1
+21
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Klshk
Про это трек есть даже: ATL - Ящик
+1
0
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Ярик01
"И они знают, что делают»" - классическое "В ЦК тоже не дураки сидят… ночью полетите".
+4
-1
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Ебздрогыч
Я думаю, что люди вышестоящие принимают решения. И они знают, что делают.

Уровень самосознания - футболист. Критическое мышление отсутствует вовсе
+17
-3
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Ебздрогыч
Еще один любитель потерпеть
+36
-3
+33
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