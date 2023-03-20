Хавбек «Оренбурга» Оганесян о Fan ID: «Пока нужно смириться. Что делать? Люди вышестоящие знают, что делают»

Полузащитник « » считает, что с Fan ID нужно смириться.

«Хотелось, чтобы как можно больше фанатов приходили на игры и создавали всю эту футбольную атмосферу. С ними намного приятнее играть.

Но таковы сейчас реалии – ввели Fan ID. С этим пока что нужно смириться. Что делать? Я думаю, что люди вышестоящие принимают решения. И они знают, что делают», – сказал Оганесян.

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