В «Барсе» удивлены словами Анчелотти о судействе в класико. В клубе его уважают, но считают, что он неправ
В «Барселоне» удивлены мнением Карло Анчелотти о судействе в класико.
«Реал» проиграл «Барсе» со счетом 1:2 в 26-м туре Ла Лиги.
Анчелотти выразил сомнения по поводу гола Марко Асенсио, отмененного после видеопросмотра из-за положения вне игры: «У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями».
Как сообщает Marca, в каталонском клубе с уважением относятся к Анчелотти, его называют «приятным человеком». В «Барсе» считают, что итальянец высказался о судействе в класико на эмоциях, так как отставание «Реала» от «блауграны» в Ла Лиге могло сократиться до 6 очков, а в итоге увеличилось до 12.
Тем не менее в клубе считают, что офсайд у Асенсио был, Анчелотти неправ, и никаких обсуждений этого эпизода быть не может, так как положение вне игры определялось техникой, а линии офсайда изображались не по чьей-то прихоти.
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Почему тогда Барса не обыгрывает европейцев? Тут всё просто, у Барсы всё на голой элегантности и культуре работы с мячом, а у Реала есть элементы туповатого футбола с креном на физуху, поэтому он ближе к брускам и лучше понимает их футбол, но брусковатой физухи у Реала меньше, чем у АПЛьских клубов, поэтому этого не хватает против Барсы. То есть у Реала есть нужный баланс между брусковатостью и испанской техничностью.
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Лицемерный клуб
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Пишу как поклонник Реала не любитель Эль Бадалоны.