В «Барсе» удивлены словами Анчелотти о судействе в класико. В клубе его уважают, но считают, что он неправ

В «Барселоне» удивлены мнением о судействе в класико.

«Реал» проиграл «Барсе» со счетом 1:2 в 26-м туре .

Анчелотти выразил сомнения по поводу гола Марко Асенсио, отмененного после видеопросмотра из-за положения вне игры: «У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями».

Как сообщает Marca, в каталонском клубе с уважением относятся к Анчелотти, его называют «приятным человеком». В «Барсе» считают, что итальянец высказался о судействе в класико на эмоциях, так как отставание « » от «блауграны» в Ла Лиге могло сократиться до 6 очков, а в итоге увеличилось до 12.

Тем не менее в клубе считают, что офсайд у Асенсио был, Анчелотти неправ, и никаких обсуждений этого эпизода быть не может, так как положение вне игры определялось техникой, а линии офсайда изображались не по чьей-то прихоти.

«ВАР приговорил «Реал». В Испании судьи дают и забирают титулы». «Мадрид» выпустил видео с критикой судейства в матче с «Барсой»

«Барса» убеждена, что «Реал» начнет атаку на судей в медиа перед следующим класико. Слова Анчелотти о незасчитанном голе считают лишь началом (Relevo)

«Барса» снова обыграла «Реал» – 3-й раз подряд. Гарантия золота?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас