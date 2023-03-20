В «Барсе» удивлены словами Анчелотти о судействе в класико. В клубе его уважают, но считают, что он неправ

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи видеоповторы Класико Футбол

В «Барселоне» удивлены мнением Карло Анчелотти о судействе в класико.

«Реал» проиграл «Барсе» со счетом 1:2 в 26-м туре Ла Лиги.

Анчелотти выразил сомнения по поводу гола Марко Асенсио, отмененного после видеопросмотра из-за положения вне игры: «У нас по-прежнему есть сомнения, что офсайд был. На 100 процентов уверенности нет. Едем в Мадрид с подозрениями».

Как сообщает Marca, в каталонском клубе с уважением относятся к Анчелотти, его называют «приятным человеком». В «Барсе» считают, что итальянец высказался о судействе в класико на эмоциях, так как отставание «Реала» от «блауграны» в Ла Лиге могло сократиться до 6 очков, а в итоге увеличилось до 12.

Тем не менее в клубе считают, что офсайд у Асенсио был, Анчелотти неправ, и никаких обсуждений этого эпизода быть не может, так как положение вне игры определялось техникой, а линии офсайда изображались не по чьей-то прихоти.

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32 комментария

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kak_maradona
Папа Карло выиграй ЛЧ , и поезжай на заслуженный отдых встречать старость с бокальчиком итальянского вина! ))
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Real_v_dushe
Мнение бчк нас не волнует в этом вопросе, оно тут кабинетное, а не независимое.
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GuruFutbola
Деревенские комплексы мчк, что с них взять, не нужно оборачиваться на бестрофейных лузеров и брать внутренний требл)
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Тимур Абдинаимов
Ответ U. M. A. Muhammad
Почему у Карло всегда такая беззубая игра против Барсы все тренеры Реала, подходят к матчам с Барселоной с какой то трусостью, хотя соперник мягко скажем среднего класса, Ман Ю не даст соврать. Психологический страх что-ли или чего я не могу понять. Реал может в лёгкую раскатать любой клуб мира а против любой Барсы какие то зажимы. Неужели не могут поработать над этим
Потому что это БАРСА😄
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pi5ka
Ответ blaugrano
Не по-мужски повёл себя Анчеллоти. От кого-кого, а от него такого точно не ждёшь.
не тебе его осуждать, без негативчика
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Экспертное мнение
Ответ U. M. A. Muhammad
Почему у Карло всегда такая беззубая игра против Барсы все тренеры Реала, подходят к матчам с Барселоной с какой то трусостью, хотя соперник мягко скажем среднего класса, Ман Ю не даст соврать. Психологический страх что-ли или чего я не могу понять. Реал может в лёгкую раскатать любой клуб мира а против любой Барсы какие то зажимы. Неужели не могут поработать над этим
Есть такое понятие, как культура обращения мячом. Это незнакомо такому клубу без философии, как Реал. Так вот, этой культуры обращения мячом у Реала хватает только на брусков из других европейских лиг, но у Барсы эта культура еще выше, чем у Реала.

Почему тогда Барса не обыгрывает европейцев? Тут всё просто, у Барсы всё на голой элегантности и культуре работы с мячом, а у Реала есть элементы туповатого футбола с креном на физуху, поэтому он ближе к брускам и лучше понимает их футбол, но брусковатой физухи у Реала меньше, чем у АПЛьских клубов, поэтому этого не хватает против Барсы. То есть у Реала есть нужный баланс между брусковатостью и испанской техничностью.

Звучит как бред, но кто понял, тот понял.
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Ansu Fati
Помните, когда у Реала дела шли хорошо, а судьи принимали решения в их пользу (сезон 19/20 с 5 победных пенальти за 7 последних туров, принесшие 10 очков, заодно и чемпионство Реалу) мадридисты из каждого утюга звенели, что это удел низкого клуба обсуждать судейство и Реал никогда до этого не опустится. Стоило в одном сезоне судить честно так вся это чернь сразу же вылезла))
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Роман
Всякое гумно с вновь созданными аккаунтами появляются, тявкают, потом удаляются.
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Антон Киселёв
Да "Реал" откровенно поплыл, как тренер так и медиаслужба со своими роликами, адекватным болельщикам наверное самим противно
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Zidan GOAT
Сначала на протяжении более 15 лет платят судьям, а потом удивляются, что их критикуют
Лицемерный клуб
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Роман
Ответ Сурхай Лукманов
Адекватность не твоё
4 марта аккаунт. Зачем ты пишешь мне шут.
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Sekor
Анчелотти, мне кажется, точно входит в ТОП-3 лучших тренеров современности. Но иногда нужно уметь принять свои поражения.
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Арсен Папикян
Ответ U. M. A. Muhammad
Почему у Карло всегда такая беззубая игра против Барсы все тренеры Реала, подходят к матчам с Барселоной с какой то трусостью, хотя соперник мягко скажем среднего класса, Ман Ю не даст соврать. Психологический страх что-ли или чего я не могу понять. Реал может в лёгкую раскатать любой клуб мира а против любой Барсы какие то зажимы. Неужели не могут поработать над этим
Барса- среднего класса? НУНУ, то что Мадрид обыграл Ливер который в этом сезоне обыгрывали все это не значит что мадрид всех будут кактать , соперник среднего класса не бывает на 1 месте с таким отрывом, когда вице чемпион идет практически в том же темпе по набранным очкам что и в прошлом сезоне
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Mikel Dominator Arteta
Ответ error505
смешно.
Нет, это наоборот грустно, что Реал так позорится из-за пердунов.
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Сурхай Лукманов
Ответ Роман
Так Хави чуть ли не после каждого матча кричал про несправедливое судейство. Тут Анчеллотти выразил мнение, видите ли нельзя.
Адекватность не твоё
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Сурхай Лукманов
Ответ Роман
Против Барсы просто расслабляются. В ЛЧ они выкладываются. Ответная игра в Кубке станет определяющей. Где остается какой-то шанс пройти дальше.
Не понятно действия Анчелотти. Реалу которому надо выиграть они играют как будто они на первом месте и у них 9 очков отрыва .
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blaugrano
Не по-мужски повёл себя Анчеллоти. От кого-кого, а от него такого точно не ждёшь.
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Сурхай Лукманов
Ответ Роман
Так Хави чуть ли не после каждого матча кричал про несправедливое судейство. Тут Анчеллотти выразил мнение, видите ли нельзя.
Мнение? Человек ищет отмазки, давно уже доказали что офсайд был . А где Хави говорил про судейство признали что судья ошибся, например как против интера . Анчелотти который считает что реал наиграл на победу, а на деле даже по xg реал даже на один не наиграл .
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EminenceGrise
Сейчас очень сложное время для Барсы. Много давления по поводу скандала имени Негрейры. Папа Карло всегда был очень адекватным человеком. Не надо усугублять в таких ситуациях. Офсайд был. Реал мог в том числе и победить по этой игре, хотя в целом смотрелся послабее. Им надо концентрироваться на ответной игре в кубке, а не придумывать теории заговора!
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igls54
Негрейра тоже согласен с мнением Барсы
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инок
В который раз Реал выходит на игру против Барселоны без какой-то злости и характера, не понимаю что с настроем, где принципиальность, это же Эль-Класико
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Роман
Ответ U. M. A. Muhammad
Почему у Карло всегда такая беззубая игра против Барсы все тренеры Реала, подходят к матчам с Барселоной с какой то трусостью, хотя соперник мягко скажем среднего класса, Ман Ю не даст соврать. Психологический страх что-ли или чего я не могу понять. Реал может в лёгкую раскатать любой клуб мира а против любой Барсы какие то зажимы. Неужели не могут поработать над этим
Против Барсы просто расслабляются. В ЛЧ они выкладываются.
Ответная игра в Кубке станет определяющей. Где остается какой-то шанс пройти дальше.
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Роман
Анчелотти лишь пешка в руках Переса, всё это сказано, чтобы продолжать настраивать всех против Барселоны и оказать давление на судей в ответном матче Кубка Испании, который состоится уже совсем скоро.
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Теннисный абсолют
Карло во времена миланского ФК Кабинета привык, что кучи голов Индзаги и Шевченка засчитывали с офсайдов.
До сих пор старичка не отпускает.
Пишу как поклонник Реала не любитель Эль Бадалоны.
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error505
Ответ Mikel Dominator Arteta
Комментарий удален модератором
смешно.
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