«Барса» побила рекорд по выручке в матче с «Реалом» – 8,2 млн евро. Класико посетили 95 745 зрителей – рекорд сезона для «Камп Ноу»
«Барселона» побила рекорд посещаемости на «Камп Ноу» в этом сезоне.
Матч каталонцев с «Реалом» (2:1) в 26-м туре Ла Лиги посетили 95 745 зрителей. Предыдущий рекорд сезона для «блауграны» был установлен в прощальном матче Жерара Пике – с «Альмерией» (2:0) в 13-м туре чемпионата Испании (92 605 зрителей).
Также «Барса» обновила рекорд по выручке от продаж билетов на домашнем стадионе. Игра с «Реалом» принесла клубу 8,2 млн евро, 3,5 из которых пришлись на продажи билетов в ВИП-ложи.
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офигеть, конечно, как это много приносит в сравнении с общей суммой
не то что у нас Фан id..
Российский футбол и так в одном месте..Теперь решили оканчательно убить интерес
Может расчетная стоимость абонемента сюда не включена