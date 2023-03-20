«Барса» побила рекорд по выручке в матче с «Реалом» – 8,2 млн евро. Класико посетили 95 745 зрителей – рекорд сезона для «Камп Ноу»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике бизнес болельщики Камп Ноу рекорды стадионы Класико деньги Футбол

«Барселона» побила рекорд посещаемости на «Камп Ноу» в этом сезоне.

Матч каталонцев с «Реалом» (2:1) в 26-м туре Ла Лиги посетили 95 745 зрителей. Предыдущий рекорд сезона для «блауграны» был установлен в прощальном матче Жерара Пике – с «Альмерией» (2:0) в 13-м туре чемпионата Испании (92 605 зрителей).

Также «Барса» обновила рекорд по выручке от продаж билетов на домашнем стадионе. Игра с «Реалом» принесла клубу 8,2 млн евро, 3,5 из которых пришлись на продажи билетов в ВИП-ложи.

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33 комментария

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zer
3,5 из которых пришлись на продажи билетов в ВИП-ложи

офигеть, конечно, как это много приносит в сравнении с общей суммой
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Антон Киселёв
Ответ Ярик01
Средняя цена с учетом VIP-ок 85 евро, что-то маловато, кажется на матчи Арсенала от 90 фунтов цены сейчас, даже с фанпассом. Может расчетная стоимость абонемента сюда не включена
У Арсенала даже в тёмные времена самые дорогие билеты были
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Александра Александрова
Я был дважды там , когда он пустой кажется маленький , когда битком кажется огромный , туристы прут туда толпами , круглый год , даже когда игр нет и предсезонка матчей нету, туристов валом , очень много азиатов , скупают все, что связано с Месси был там в 2015 и в 2016 тогда Месси , еще играл, он кучу бабла приносил Барсе !
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Burel
Ответ Тёма Тёма
А у нас зато - FAN ID! 🤣🤣🤣
у фк газпром вообще половина бюджетники с бесплатными билетами
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Николай Викторо
Таки не для денег футбол отечественный существует, а для людей. Тоже мне, нашли чем гордица.
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couture39
Эти цифры все фигня, у них фануйди нет.
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Alexandr Donskoy
Барселона побила рекорд и заодно поиздевалась над роялем
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Homelender_666
Ответ evil
это нейросеть
💯
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Экселлент
8,2 млн $ в казну клуба,за один матч, великолепный результат и это только за билеты, интересно, а сколько всего за этот день Барса заработала!?)
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Сергей Ямковой
Ответ ljolik888
8,2 миллиона - фантастические цифры и это только билеты . Атрибутика и все остальное не в счёт.
Плюс еще еда и напитки
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evil
А если через день играть класико?🤔
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evil
Ответ Homelender_666
Брат, опять ты грешишь ловлей плюсиков. Ну не идёт у тебя)
это нейросеть
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Aleus Marcus
А кто в курсе, сколько там билеты стоят?
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GuruFutbola
Чпокнули мчк и заработали 8 лямов, вот это вечер)
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Gagarin Party
В Испании рекорд, в России антирекорд🥺
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otchim kaloeda
вот страна которая знает,как развивать спорт..
не то что у нас Фан id..
Российский футбол и так в одном месте..Теперь решили оканчательно убить интерес
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Homelender_666
Ответ Тёма Тёма
А у нас зато - FAN ID! 🤣🤣🤣
И все остальные страны нам завидуют
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Homelender_666
Ответ Ебздрогыч
Наконец-то не рычаги, а реально заработанные деньги!
Брат, опять ты грешишь ловлей плюсиков. Ну не идёт у тебя)
+1
-1
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Конси Саузетович
Мне кажется, цифры 8 и 2 будут на всю жизнь
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доломит
красавцы.
+3
-1
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ljolik888
8,2 миллиона - фантастические цифры и это только билеты . Атрибутика и все остальное не в счёт.
+11
-2
+9
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euskaldunak
Ответ Ярик01
Средняя цена с учетом VIP-ок 85 евро, что-то маловато, кажется на матчи Арсенала от 90 фунтов цены сейчас, даже с фанпассом. Может расчетная стоимость абонемента сюда не включена
ну Испания и победнее будет чем Англия я думаю
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Ярик01
Средняя цена с учетом VIP-ок 85 евро, что-то маловато, кажется на матчи Арсенала от 90 фунтов цены сейчас, даже с фанпассом.
Может расчетная стоимость абонемента сюда не включена
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Теннисный абсолют
Молодцы! Пришли посмотреть на величайшую команду мирового футбола и на Барселону!
0
-5
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Элдос Исаев
А как же Fan ID?
+2
-2
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