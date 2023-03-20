«Барса» побила рекорд по выручке в матче с «Реалом» – 8,2 млн евро. Класико посетили 95 745 зрителей – рекорд сезона для «Камп Ноу»

« » побила рекорд посещаемости на « » в этом сезоне.

Матч каталонцев с «Реалом» (2:1) в 26-м туре Ла Лиги посетили 95 745 зрителей. Предыдущий рекорд сезона для «блауграны» был установлен в прощальном матче – с «Альмерией» (2:0) в 13-м туре чемпионата Испании (92 605 зрителей).

Также «Барса» обновила рекорд по выручке от продаж билетов на домашнем стадионе. Игра с « » принесла клубу 8,2 млн евро, 3,5 из которых пришлись на продажи билетов в ВИП-ложи.

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