Третьяк о переносе МЧМ из России: «У нас ни одного украинца не тронули, все спокойно в стране, катки построили. Какая безопасность? Отговорки»
Владислав Третьяк высказался о переносе МЧМ-2023 из России.
Ранее национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.
«Как же так, у нас 55 игроков в Северной Америке играют, никто их не трогает, а вы нам не разрешаете провести чемпионат мира в Омске и Новосибирске. Мы катки специально построили.
Говорят – безопасность, а какая безопасность – у нас ни одного украинца не тронули, все спокойно в стране. Нет, безопасность – и все. В общем, отговорки», – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы.
Владиславу пора преодолевать инерцию и перестраиваться на какую-то иную линию поведения.
Понятно, что ордер обрушился нежданно, словно яйцевидный град в июле. Но и о собственной "непричастности"пора думать.
"Низам" не привыкать, а "верхам" предстоят "новые нелёгкие" времена.