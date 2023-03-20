Третьяк о переносе МЧМ из России: «У нас ни одного украинца не тронули, все спокойно в стране, катки построили. Какая безопасность? Отговорки»

Теги ФХР ИИХФ Владислав Третьяк НХЛ молодежный чемпионат мира Политика Хоккей

Владислав Третьяк высказался о переносе МЧМ-2023 из России.

Ранее национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

«Как же так, у нас 55 игроков в Северной Америке играют, никто их не трогает, а вы нам не разрешаете провести чемпионат мира в Омске и Новосибирске. Мы катки специально построили.

Говорят – безопасность, а какая безопасность – у нас ни одного украинца не тронули, все спокойно в стране. Нет, безопасность – и все. В общем, отговорки», – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы.

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52 комментария

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Алар
Безопасность не при чем! Никто не приедет, кроме белоруссов! И зачем Международной федерации такой чемпионат)))
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silvergold
Ответ BeastI666I
а в Херсоне, а Мариуполе, а в Запорожье?! тоже РФ... десятки тысяч тронули украинцев, если не сотни
В В Буче , Ирпене , Бородянке и тд...
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АГОШКИН Алексей
Так а почему те кто в НХЛ играют не дома или они против гойды?
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Валентин и ыч
Надо больше катков.
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silvergold
Ответ AryanPamir
так мы говорим о странах в состоянии войны, без разницы кто прав, а кто нет, у каждого своя правда, но не может быть никаких флагов и поддержки в данном случае Украины, поэтому ничего удивительного нет, что за какую-то поддержку сразу тобой интересуются
Без разницы кто прав ?
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Остап Бендер
Если что, ПВО на крышах стоит, безопасно полностью!
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R Air
Ответ AryanPamir
так мы говорим о странах в состоянии войны, без разницы кто прав, а кто нет, у каждого своя правда, но не может быть никаких флагов и поддержки в данном случае Украины, поэтому ничего удивительного нет, что за какую-то поддержку сразу тобой интересуются
Демагог?
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singsinner2
он совсем дурак, или умело прикидывается?
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RUSfan SpartakOV
Влад,да тут всё понятно... Ничего,ZOV продвигаем и завершим победой!!! Всё вернём на свои места!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪👍👍👍
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AryanPamir
Ответ R Air
А почему так произошло, м?
так мы говорим о странах в состоянии войны, без разницы кто прав, а кто нет, у каждого своя правда, но не может быть никаких флагов и поддержки в данном случае Украины, поэтому ничего удивительного нет, что за какую-то поддержку сразу тобой интересуются
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ivany4
каток голавнова мозга
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руслан язвенко
Конченый...
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Александр Погребняк
Расскажите ему, что каток в Новосибирске до сих пор не запустили
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R Air
Ответ AryanPamir
рассказать, что проводят в незалежной при упоминании России?
А почему так произошло, м?
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Михаил Александрович
Самое главное катки. Уж сколько лет он про катки..
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Михаил Александрович
Самое главное катки. Уж сколько лет он про катки..
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Jan T
"Как же так?"

Владиславу пора преодолевать инерцию и перестраиваться на какую-то иную линию поведения.
Понятно, что ордер обрушился нежданно, словно яйцевидный град в июле. Но и о собственной "непричастности"пора думать.
"Низам" не привыкать, а "верхам" предстоят "новые нелёгкие" времена.
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Андрей Патюков
Ну лицемер Владик!
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AryanPamir
Ответ R Air
В стране где следственную проверку проводят из-за лавочек в сине желтых цветах говорить о какой безопасности для иностранцев. ну, ну
рассказать, что проводят в незалежной при упоминании России?
+1
-1
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R Air
Ответ Otto Kretschmer
Очень интересно, можно подробнее?
Гугл, яндекс в помощь
+1
-1
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kacnep
Типичный депутат
0
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mdaa
Надо запретить великим хоккеистам становится чиновниками... Портят себе репутацию
+1
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Otto Kretschmer
Ответ R Air
В стране где следственную проверку проводят из-за лавочек в сине желтых цветах говорить о какой безопасности для иностранцев. ну, ну
Очень интересно, можно подробнее?
+2
-1
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karlsson27
Напрасно думать, что мудрость — это привилегия старости. М*дак с возрастом не становится мудрецом — он становится старым м*даком.
+3
0
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Alexander Kochet
Похищенные дети. Кстати, отправлю-ка я это дно сейчас в списочек...
+1
-1
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