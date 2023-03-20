Третьяк о переносе МЧМ из России: «У нас ни одного украинца не тронули, все спокойно в стране, катки построили. Какая безопасность? Отговорки»

высказался о переносе МЧМ-2023 из России.

Ранее национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

«Как же так, у нас 55 игроков в Северной Америке играют, никто их не трогает, а вы нам не разрешаете провести чемпионат мира в Омске и Новосибирске. Мы катки специально построили.

Говорят – безопасность, а какая безопасность – у нас ни одного украинца не тронули, все спокойно в стране. Нет, безопасность – и все. В общем, отговорки», – заявил президент и депутат Государственной думы.