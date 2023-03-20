Кокорин забил 11-й гол за «Арис». Он лидирует в списке бомбардиров плей-офф лиги Кипра
Александр Кокорин забил 11-й мяч за «Арис».
Российский нападающий отличился в матче против АЕК в плей-офф чемпионата Кипра (1:0, первый тайм).
На счету Кокорина 11 голов в 23 матчах за «Арис» в этом сезоне. В плей-офф чемпионата Кипра он забил 2 мяча и делит первое место по этому показателю с полузащитником «Пафоса» Онни Валакари.
С подробной статистикой Александра можно ознакомиться здесь.
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Шах и мат от Кокорина. Теперь он единоличный фаворит на зм.
А если честно рад за Сашу, играет, забивает.