Кокорин забил 11-й гол за «Арис». Он лидирует в списке бомбардиров плей-офф лиги Кипра

забил 11-й мяч за « ».

Российский нападающий отличился в матче против АЕК в плей-офф чемпионата Кипра (1:0, первый тайм).

На счету Кокорина 11 голов в 23 матчах за «Арис» в этом сезоне. В плей-офф чемпионата Кипра он забил 2 мяча и делит первое место по этому показателю с полузащитником «Пафоса» Онни Валакари.

С подробной статистикой Александра можно ознакомиться здесь.

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