Кокорин забил 11-й гол за «Арис». Он лидирует в списке бомбардиров плей-офф лиги Кипра

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин АЕК Ларнака Футбол

Александр Кокорин забил 11-й мяч за «Арис». 

Российский нападающий отличился в матче против АЕК в плей-офф чемпионата Кипра (1:0, первый тайм). 

На счету Кокорина 11 голов в 23 матчах за «Арис» в этом сезоне. В плей-офф чемпионата Кипра он забил 2 мяча и делит первое место по этому показателю с полузащитником «Пафоса» Онни Валакари. 

С подробной статистикой Александра можно ознакомиться здесь

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20 комментариев

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AERN
Прикиньте, эти 11 голов Фиоре плюсануть, они бы с его мячами точно за ЕК боролись.
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Антон Киселёв
Мальчик : Получает поздравления с ДР от партнёров по команде
Мужчина : Поздравляет сам себя забитыми голами
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Спартак Уокер
Пусть продолжает в том же духе
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Sinister Kid
Форму к плей-офф набирал. А сейчас всех разрывает.
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TC@ER18
"18:18 час. Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal"

Шах и мат от Кокорина. Теперь он единоличный фаворит на зм.
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Ротор-Волгоград
В рестораны не пускают, стулья отобрали, приходится играть.
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Beliar
Удачи Кокоре, рад за него!👍
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Малик Закиев
«Вот форвард, вот это настоящий форвард».
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Shuller18
Кайфует парень, можно только порадоваться
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Bartez1986
ЗМ на стуле этому господину!
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dw4xbhdgb8
🐐
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Каталонская Шапка
Легенда
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Геннадий Тёкин
Давай Саня, ЗМ все ближе)).
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T622222
Срочно в ПСЖ там голод
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kunaguero
Алекс реально крут, не затерялся в Европе.
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damondiamond
недавно посмотрел финт гатагова, получается, у Кокорина почти получился этот трюк, но он все же попал по мячу и забил
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Остужающий
И это в 32 года в чемпионате Кипра!)
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Ходор
Карпин призадумался?
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Hitgoe Himgob
Под конец сезона в рейтинг ЗМ попадет

А если честно рад за Сашу, играет, забивает.
+11
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+9
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Кирилл.С-Пб
Станет лучшим, получит от Кофемании контромарку...
+6
-2
+4
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