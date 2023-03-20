«Тоттенхэм» продаст Кейна только за 100 млн фунтов одним платежом и надеется, что эта сумма отпугнет «МЮ»

«Тоттенхэм» продаст , только если за него заплатят 100 млн фунтов одним траншем.

Как пишет The Times, лондонский клуб сообщил об этих требованиях «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в покупке 29-летнего нападающего. «Тоттенхэм» надеется, что отказ от нескольких траншей отпугнет «МЮ». «Шпоры» понимают, что «Юнайтед» не хочет участвовать в долгих переговорах. Также интерес к форварду проявляют «Реал» и « ».

«Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна в клуб из АПЛ – например, в 2021-м его не отпустили в «Манчестер Сити» за 75+25 млн фунтов. «Юнайтед» понимает, что должен будет предложить 100 млн фунтов, чтобы начать переговоры со «шпорами».

Кейн планирует в конце сезона обсудить с «Тоттенхэмом» будущее – форвард понимает, что может также заинтересовать « » и «Баварию».

В « » считают, что Кейн захочет остаться в Англии, чтобы побить рекорд Алана Ширера по голам в . У Ширера 260 голов в чемпионате, у Харри сейчас 204.

Председатель правления «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не считает, что клубу придется продать Кейна летом, даже если он не продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Например, Кристиана Эриксена продали в «Интер», когда до окончания срока действия его контракта оставалось полгода.

В случае неудачи в переговорах по Кейну «Манчестер Юнайтед» попытается купить либо форварда «Наполи» Виктора Осимхена, либо нападающего «Ред Булл Зальцбург» Беньямина Шешко. Трансфер Шешко в «РБ Лейпциг» уже оформлен, но «МЮ» может попытаться перехватить форварда у немецкого клуба.

В этом сезоне на счету Кейна 22 гола в 38 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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