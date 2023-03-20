«Тоттенхэм» продаст Кейна только за 100 млн фунтов одним платежом и надеется, что эта сумма отпугнет «МЮ»

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«Тоттенхэм» продаст Харри Кейна, только если за него заплатят 100 млн фунтов одним траншем.

Как пишет The Times, лондонский клуб сообщил об этих требованиях «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в покупке 29-летнего нападающего. «Тоттенхэм» надеется, что отказ от нескольких траншей отпугнет «МЮ». «Шпоры» понимают, что «Юнайтед» не хочет участвовать в долгих переговорах. Также интерес к форварду проявляют «Реал» и «Бавария».

«Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна в клуб из АПЛ – например, в 2021-м его не отпустили в «Манчестер Сити» за 75+25 млн фунтов. «Юнайтед» понимает, что должен будет предложить 100 млн фунтов, чтобы начать переговоры со «шпорами».

Кейн планирует в конце сезона обсудить с «Тоттенхэмом» будущее – форвард понимает, что может также заинтересовать «Реал» и «Баварию».

В «Тоттенхэме» считают, что Кейн захочет остаться в Англии, чтобы побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ. У Ширера 260 голов в чемпионате, у Харри сейчас 204.

Председатель правления «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не считает, что клубу придется продать Кейна летом, даже если он не продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Например, Кристиана Эриксена продали в «Интер», когда до окончания срока действия его контракта оставалось полгода.

В случае неудачи в переговорах по Кейну «Манчестер Юнайтед» попытается купить либо форварда «Наполи» Виктора Осимхена, либо нападающего «Ред Булл Зальцбург» Беньямина Шешко. Трансфер Шешко в «РБ Лейпциг» уже оформлен, но «МЮ» может попытаться перехватить форварда у немецкого клуба.

В этом сезоне на счету Кейна 22 гола в 38 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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58 комментариев

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brace
Ответ aseke
Одной бумажкой.
В жизни главное — бумажка,
Береги её весь век.
Без бумажки — ты букашка,
А с бумажкой — человек!
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Александр Калашников
пусть отпугнёт. МЮ нужно искать кого-то по-моложе
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stoudemire
ценник конечно жирноват, но если есть реальный интерес к Кейну то МЮ надо выкладывать бабки. Другой вопрос что ТТХ явно будет просить больше)
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Леонид Ботвинник
Сто миллионов....каждому. Тогда бы отпугнул. А так при сегодняшних реалиях ...есть категория людей для которых это практически карманные деньги. Опять же при желании ))
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Вася Столяр
Ответ Лёха Жданчик
Леви думает что он контролирует ситуацию и может диктовать условия типа "одним платежем" или клубам из АПЛ будет другая цена....но в итоге придется прогнуться даже под Боэли чтобы потом не отдавать игрока бесплатно
Если захочет, Боули купит Кейна прям вместе с Леви, как раз не хватает голеодора и умеющего считать деньги представителя Еврейского народа
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U. M. A. Muhammad
Ответ brace
Сейчас это уже копейки. Единственное..,одним платежом.?
От твоих слов невольно побежит слеза у любого человека. 100 лимонов копейки. Что в этой жизни я пропустил что эта астрономисеская сумма стала такой ничтожной😂👍
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Dato Gedenidze
Ответ Михаил Стентор
Не отпугнёт. Дешевле и лучше нет никого. А Кейн ещё 5 дет спокойно будет в топе и отобьёт эти деньги мгновенно, ибо знает чемпионат.
Осимхен не слабее в плане завершения моментов, да в плане созидания слабее, но он компенсирует это скоростью и работой в прессинге + для созидания в МЮ есть Бруно. Осимхен моложе и если будет стоить дороже, то не намного, 120 лямов хватит легко...
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Футбол, хоккей итд
У Леви, однозначно, есть компромат на Кейна. А иначе, Харри пришпорил бы коня, и ускакал бы в Манчестер, или в Мюнхен, а может доскакал бы и до Мадрида.
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U. M. A. Muhammad
Ответ MU4evainmyheart!!!
Ну, он как бы сам ставит подпись в контракте о продлении)
А что ему остаётся бунтовать требовать переход как Дембеле, может дело в том что он профессионал и действует согласно здравому смыслу и логике а не требует истерит и тому подобное. Наверняка ему хотелось бы перейти и в МС и в Реал. Но как профессионал он не форсировал события с клубом который практически воспитал и дал ему такой опыт игры.
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Евгений Громов 22
Сумма не только не отпугнёт МЮ но и приманит Челси
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Joker17
Ответ Михаил Стентор
Не отпугнёт. Дешевле и лучше нет никого. А Кейн ещё 5 дет спокойно будет в топе и отобьёт эти деньги мгновенно, ибо знает чемпионат.
1. Кто сказал, что он ещё 5 лет спокойно будет в топе? Да, есть Левандовски, который и в 35 хорош, но есть Ван Перси, который как раз в 30 лет ощутимо пошёл на спад. Здесь нет никаких гарантий.
2. 100 млн за 1 год контракта- это много.
3. 100 млн одним платежом - это много. Обычно пыплаты таких сумм разбивают на 3-4 года.
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cruyff_14
Леви упрется , это факт. Отличным вариантом было бы часть суммы погасить , остальную - какой - нибудь игрок. Марсьяль, Мага, Линделеф ? Все зависит от будущего тренера ( нет сомнений , что Конте осталось недолго ) и самого Кейна. Союз выглядит потенциально успешным , если забыть , кто председатель у лондонцев.
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natan111
Арсеналу такой товарищ пригодится.
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RiFF RAFF
Кейн, и его брат-агент, подписали наиглупейший контракт с Тоттенхэмом, чем похоронил свою карьеру по сути
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BenWade
Ответ U. M. A. Muhammad
Единственный футболист в истории насильно ставший легендой клуба. Каждое то его пытаются сохранить выставляя космические ценники.
А он все подписывает и подписывает новые контракты. Видимо заставляют насильно)
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MU4evainmyheart!!!
Ответ U. M. A. Muhammad
Единственный футболист в истории насильно ставший легендой клуба. Каждое то его пытаются сохранить выставляя космические ценники.
Ну, он как бы сам ставит подпись в контракте о продлении)
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brace
Сейчас это уже копейки. Единственное..,одним платежом.?
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Power Lifting
«Кейн готов выплатить 99 миллионов за свой трансфер»

Уйдет в Италию свободным агентом)))
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Лёха Жданчик
Леви думает что он контролирует ситуацию и может диктовать условия типа "одним платежем" или клубам из АПЛ будет другая цена....но в итоге придется прогнуться даже под Боэли чтобы потом не отдавать игрока бесплатно
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benjamin92
Эта сумма расмешит Боули )
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aseke
Одной бумажкой.
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deadjoker
Для Боули слишком дешево, а для МЮ слишком дорого :)
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Кинг Конг Жив
Через пару лет и за 30 лимонов не продадут.
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larissa
Ответ jem777
Вы верите что МЮ сможет завеоевать АПЛ против такого МС?)
Арсенал поперхнулся...
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Balt39
Ответ Phantom1289
Кейн сам виноват во всех этой ситуации. Надо было думать, когда контракт продлевал. С другой стороны логика у Тот тоже странная. Он не молодеет и похоже теряем мотивацию. Зачем его держать? Надо продать, пока есть спрос. Но это так, диванные рассуждения.
Теряя мотивацию Кейн каждый год 25+ результативных действий в лиге выдаёт)))) Боюсь представить мотивированного
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