«Реал» считает, что ВАР в Испании благосклонен к «Барсе», и чувствует, что в ЛЧ «Мадрид» судят иначе

«Реал» считает, что ВАР в Испании благосклонен к «Барселоне».

Как пишет Marca, в «Реале» понимают, что уже уступили «Барселоне» чемпионство в , и считают, что это произошло из-за ошибок, допущенных командой, а также из-за ситуаций, на которые клуб повлиять не в состоянии. Кроме того, причину неудачи видят в том, что «Реал» недостаточно усилился – это было связано с экономией и долгосрочным планированием.

Руководство « » уже давно перестало верить в ВАР. Они считают, что эта система выходит за пределы игры и задает тон турниру. В «Реале» полагают, что в этом сезоне решения ВАР идут на пользу «Барселоне». В этом мнении руководство «Мадрида» укрепляется все сильнее, учитывая все новые и новые сведения, которые появляются в рамках «дела Негрейры». «Реал» считает, что сейчас открылось то, о чем клуб говорил десятилетиями.

В пример приводится, например, матч «Барселоны» и «Валенсии» (1:0), когда судьи не стали просматривать контакт Франка Кессиэ и Франсиско Переса в штрафной «Барсы» на 86-й минуте. Также в «Реале» считают примером благосклонности отмену гола «Атлетика» в матче с «Барселоной».

В «Реале» недовольны двумя решениями ВАР во вчерашнем класико. В первую очередь – отменой гола Марко Асенсио, во вторую – фолом Гави на Дани Себальосе. Полузащитник «Барселоны» атаковал соперника, не владевшего мячом, в центре поля. Речь идет не о решениях судьи Рикардо Бенгоэчеа, а о действиях арбитров, работавших на ВАР.

В «Реале» подчеркивают, что подобного не происходит в матчах Лиги чемпионов, несмотря на противостояние клуба с УЕФА и Александером Чеферином. Разницу между работой арбитров в и в Европе считают очевидной. «Это факты, а не слова», – сказал источник в «Мадриде».

Дуэль Араухо vs Винисиус раскрылась по-новому. А замены Анчелотти породили в класико хаос

«Барса» снова обыграла «Реал» – 3-й раз подряд. Гарантия золота?