«Реал» считает, что ВАР в Испании благосклонен к «Барсе», и чувствует, что в ЛЧ «Мадрид» судят иначе
«Реал» считает, что ВАР в Испании благосклонен к «Барселоне».
Как пишет Marca, в «Реале» понимают, что уже уступили «Барселоне» чемпионство в Ла Лиге, и считают, что это произошло из-за ошибок, допущенных командой, а также из-за ситуаций, на которые клуб повлиять не в состоянии. Кроме того, причину неудачи видят в том, что «Реал» недостаточно усилился – это было связано с экономией и долгосрочным планированием.
Руководство «Реала» уже давно перестало верить в ВАР. Они считают, что эта система выходит за пределы игры и задает тон турниру. В «Реале» полагают, что в этом сезоне решения ВАР идут на пользу «Барселоне». В этом мнении руководство «Мадрида» укрепляется все сильнее, учитывая все новые и новые сведения, которые появляются в рамках «дела Негрейры». «Реал» считает, что сейчас открылось то, о чем клуб говорил десятилетиями.
В пример приводится, например, матч «Барселоны» и «Валенсии» (1:0), когда судьи не стали просматривать контакт Франка Кессиэ и Франсиско Переса в штрафной «Барсы» на 86-й минуте. Также в «Реале» считают примером благосклонности отмену гола «Атлетика» в матче с «Барселоной».
В «Реале» недовольны двумя решениями ВАР во вчерашнем класико. В первую очередь – отменой гола Марко Асенсио, во вторую – фолом Гави на Дани Себальосе. Полузащитник «Барселоны» атаковал соперника, не владевшего мячом, в центре поля. Речь идет не о решениях судьи Рикардо Бенгоэчеа, а о действиях арбитров, работавших на ВАР.
В «Реале» подчеркивают, что подобного не происходит в матчах Лиги чемпионов, несмотря на противостояние клуба с УЕФА и Александером Чеферином. Разницу между работой арбитров в Испании и в Европе считают очевидной. «Это факты, а не слова», – сказал источник в «Мадриде».
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Получилось красиво и стильно.
Хави работает в «Барселоне» менее полутора лет, однако воскресное класико было для него уже седьмым. И при этом, как ни удивительно, первым домашним. Трижды матчи с «Реалом» проходили в Мадриде, дважды — в Саудовской Аравии, и один раз в США. Общий баланс в пользу сине-гранатовых — четыре победы при двух поражениях.
Ну ладно,разжую и положу тебе в рот)
Я говорю к тому что,адекватно оценивать спортивные события это не твое и уж тем более адекватно себя вести,может ты воспитан немного по другому, но ни одной грамотной оценки по матчу не увидел от тебя,исходя из этого я тебе и посоветовал заняться другим делом,а то заходишь сюда и только и делаешь с пеной у рта,брызжешь желчью)
Далее,не имеет смысла с тобой вести диалог,я и так не очень то и хотел об этом говорить
но по нынешним правилам - это вне игры, ничего не поделаешь
надо менять правила
Теперь, когда уже все закончилось, они продолжают судить так же по инерции, это хорошо было видно вчера
Ибо в ЛЧ нас судят как надо, а в ЛЛ засуживают.