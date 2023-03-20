«Реал» считает, что ВАР в Испании благосклонен к «Барсе», и чувствует, что в ЛЧ «Мадрид» судят иначе

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи видеоповторы Класико Футбол

«Реал» считает, что ВАР в Испании благосклонен к «Барселоне».

Как пишет Marca, в «Реале» понимают, что уже уступили «Барселоне» чемпионство в Ла Лиге, и считают, что это произошло из-за ошибок, допущенных командой, а также из-за ситуаций, на которые клуб повлиять не в состоянии. Кроме того, причину неудачи видят в том, что «Реал» недостаточно усилился – это было связано с экономией и долгосрочным планированием.

Руководство «Реала» уже давно перестало верить в ВАР. Они считают, что эта система выходит за пределы игры и задает тон турниру. В «Реале» полагают, что в этом сезоне решения ВАР идут на пользу «Барселоне». В этом мнении руководство «Мадрида» укрепляется все сильнее, учитывая все новые и новые сведения, которые появляются в рамках «дела Негрейры». «Реал» считает, что сейчас открылось то, о чем клуб говорил десятилетиями.

В пример приводится, например, матч «Барселоны» и «Валенсии» (1:0), когда судьи не стали просматривать контакт Франка Кессиэ и Франсиско Переса в штрафной «Барсы» на 86-й минуте. Также в «Реале» считают примером благосклонности отмену гола «Атлетика» в матче с «Барселоной».

В «Реале» недовольны двумя решениями ВАР во вчерашнем класико. В первую очередь – отменой гола Марко Асенсио, во вторую – фолом Гави на Дани Себальосе. Полузащитник «Барселоны» атаковал соперника, не владевшего мячом, в центре поля. Речь идет не о решениях судьи Рикардо Бенгоэчеа, а о действиях арбитров, работавших на ВАР.

В «Реале» подчеркивают, что подобного не происходит в матчах Лиги чемпионов, несмотря на противостояние клуба с УЕФА и Александером Чеферином. Разницу между работой арбитров в Испании и в Европе считают очевидной. «Это факты, а не слова», – сказал источник в «Мадриде».

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68 комментариев

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Азиз Ибодуллаев
И вы серьезно хаваете эту новость?
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v.belorussky
Считаю, что реал заслужил чемпионство. Чемпионство по отмазкам и нытью 😂
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Артем Гавин
Честно говоря, стыдно за любимый клуб. Там, хоть и небольшой, но всё же был офсайд. Да и чтобы не зависеть от отменённых голов, нужно было играть нормально в течение матча. Уровню матча со стороны Мадрида соответствовал только Тибо. Остальные в силу кондиций, возраста играли не очень, а кого-то просто переигрывали соперники.😕
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azamjzhon
Всё, надо считать такие голы чтобы, не обидеть Реал. САНТИМЕТРОВЫЕ ОФСАЙТЫ НЕ СЧИТЕТСЯ, НУ ПОЧЕМУ ВСЕГДА ОБИЖАЕТЕ РЕАЛ МАДРИД.
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Raul14
Ответ Экселлент
Ни чем,я вообще не про это,куда тебя занесло) Ну ладно,разжую и положу тебе в рот) Я говорю к тому что,адекватно оценивать спортивные события это не твое и уж тем более адекватно себя вести,может ты воспитан немного по другому, но ни одной грамотной оценки по матчу не увидел от тебя,исходя из этого я тебе и посоветовал заняться другим делом,а то заходишь сюда и только и делаешь с пеной у рта,брызжешь желчью) Далее,не имеет смысла с тобой вести диалог,я и так не очень то и хотел об этом говорить
Тоесть ты считаешь что вышеперечисленные голы были забиты законно? В матче с Валенсией пенальти тоже не был?))
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EminenceGrise
То есть им мало, что красную Начо в первом тайме не дали. Надо еще, чтобы голы с офсайда засчитывали в их пользу!
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Рустам Атаев
В общем..Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане

Получилось красиво и стильно.
Хави работает в «Барселоне» менее полутора лет, однако воскресное класико было для него уже седьмым. И при этом, как ни удивительно, первым домашним. Трижды матчи с «Реалом» проходили в Мадриде, дважды — в Саудовской Аравии, и один раз в США. Общий баланс в пользу сине-гранатовых — четыре победы при двух поражениях.
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Дэдпул I TheDeadpoolKing
Ответ Nottingham Forecast
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Который берет Лиги Чемпионов, и показывает красивый камбэк - футбол! Напомни пожалуйста, а Барса то где там...? А точно, на дне...
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Экселлент
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Ни чем,я вообще не про это,куда тебя занесло)
Ну ладно,разжую и положу тебе в рот)
Я говорю к тому что,адекватно оценивать спортивные события это не твое и уж тем более адекватно себя вести,может ты воспитан немного по другому, но ни одной грамотной оценки по матчу не увидел от тебя,исходя из этого я тебе и посоветовал заняться другим делом,а то заходишь сюда и только и делаешь с пеной у рта,брызжешь желчью)
Далее,не имеет смысла с тобой вести диалог,я и так не очень то и хотел об этом говорить
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Buba
🔥🔥🔥
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Дри66линг Нейа
Мдаааа....🥱🥱
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Igmu
А когда Себальос дёргал Гави за волосы в суперкубке было норм? Уж кто кто, но Себальёс точно заслуживает такого отношения к себе. Гави молодец.
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Валерий Анташов
В Испании есть свой "народный клуб" нытиков. Ни что не ново под луной.
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90 Minutes
Реал это позор футбола
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udod
мне тоже не нравятся такие офсайды, как у Асенсио
но по нынешним правилам - это вне игры, ничего не поделаешь
надо менять правила
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Raul14
Ответ Экселлент
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Raul14
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Растиньяк
Конечно иначе, эта машина воспитывалась и вскармливалась Барселоной десятилетиями, пока Перес куи пинал.
Теперь, когда уже все закончилось, они продолжают судить так же по инерции, это хорошо было видно вчера
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Dastan Zhapar Uulu
Реал морально не имеет права так реагировать после голов с офсайда в ЛЧ
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Дмитрий Снегирёв
Они же себя в капкан загнали. Теперь при проигрыше в ЛЧ не получится обвинить судейство.
Ибо в ЛЧ нас судят как надо, а в ЛЛ засуживают.
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Рустам Атаев
Ответ Buta Film
Скоро всё будет доказона. Вся Испанское судейство как работает и в пользу кого.. Рано Чемпионство Отпраздновать.
согласен с тобой,реал обязательно накажут за коррупцию
+5
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Игорь Климов
Ответ Buta Film
Скоро всё будет доказона. Вся Испанское судейство как работает и в пользу кого.. Рано Чемпионство Отпраздновать.
Да, скоро политпроект - Реал, будет отвечать.
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Boni Jek
Судейскому клабу реалу быть чем то недовольным??🤧
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Александр Белов
Привыкли к ручным судейкам в ЛЧ😂
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