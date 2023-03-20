Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal, Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Осимхен – 4-й, Хвича – 6-й
Лионель Месси остался на первом месте в рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч».
Издание Goal опубликовало обновленную версию списка. В него вошли 20 футболистов, нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш попал в рейтинг впервые.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга – 1-й);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», ранее – 3-й);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», ранее – 2-й);
4. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 8-й);
5. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 5-й);
6. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 7-й);
7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 4-й);
8. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 6-й);
9. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);
10. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 12-й);
11. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 10-й);
12. Джуд Беллингем («Боруссия», ранее – 13-й);
13. Карим Бензема («Реал», ранее – 15-й);
14. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);
15. Неймар («ПСЖ», ранее – 11-й);
16. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 16-й);
17. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 17-й);
18. Гонсалу Рамуш («Бенфика», впервые в рейтинге);
19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 19-й);
20. Энцо Фернандес («Челси», ранее – 20-й).
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
ЧМ входит в сезон 22 - 23.
Нет ничего статусней ЧМ.
Надо общую оценку за матчи давать, индивидуальное мастерство превыше всего.
ЗМ за сезон вручают.
В сезон входи ЧМ, никая ЛЧ по статусу даже не рядом.
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Пример из 4 случаев, с исключением ещё двух
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Бог дата аналитики
По всем критериям выходит лучше Месси, но почему то ему за кубок мира ЗМ не пророчат
любопытно, кто был в топ-5, если там не было МВП только что завершившегося евросезона?
После ЧМ стал фаворитом.
Месси: 62 матча, 69 голов, 18 ассистов, Сумасшедшие 46 голов в 32 матчах Ла Лиги, ЗБ, Барса в том сезоне выигрывает Ла Лигу, набрав 100 очков.
Роналду: 64 матча, 59 голов, 14 ассистов, Суперкубок Испании
ЗМ получает Кришти.
Вместо того, чтобы вручить Месси 5 подряд ЗМ, Фифа и Франц футбол искусственным образом создают для него соперника)
Еще раз:
Почему шейхи для Катара не купили хотя бы одно очко с Сенегалом или Эквадором?
Почему шейхи не купили ЛЧ для ПСЖ?