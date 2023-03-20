Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal, Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Осимхен – 4-й, Хвича – 6-й

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Лионель Месси остался на первом месте в рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч».

Издание Goal опубликовало обновленную версию списка. В него вошли 20 футболистов, нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш попал в рейтинг впервые.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal выглядит следующим образом: 

1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга – 1-й);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», ранее – 3-й);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», ранее – 2-й);

4. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 8-й);

5. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 5-й);

6. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 7-й);

7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 4-й);

8. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 6-й);

9. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);

10. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 12-й);

11. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 10-й);

12. Джуд Беллингем («Боруссия», ранее – 13-й);

13. Карим Бензема («Реал», ранее – 15-й);

14. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);

15. Неймар («ПСЖ», ранее – 11-й);

16. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 16-й);

17. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 17-й);

18. Гонсалу Рамуш («Бенфика», впервые в рейтинге);

19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 19-й);

20. Энцо Фернандес («Челси», ранее – 20-й).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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107 комментариев

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Under
Ответ Станислав Л
в 2018 победитель ЛЧ Реал
спасибо, кэп
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Oleg
Ответ Greg Jackson
Совокупность чего? Пенки на ЧМ забивал вроде в 2022 году
ЗМ дают теперь за сезон.
ЧМ входит в сезон 22 - 23.
Нет ничего статусней ЧМ.
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Timeofinjoy
Ответ Oleg
Для тех, кто форсит тему Холланд, Хвича и тд. ЗМ вручают за сезон. В сезон 22 - 23 входи главный турнир в истории ФИФА ЧМ. Журналисты ФФ всегда ЗМ отдают поьедителю Мундиаля: 1998 Зидан 2002 Зубастик 2006 Каннаваро 2010 и 2014 система голосовпния другая - тренеры и капитаны, голосовали в январе. 2018 Модрич МВП ЧМ. Так что уважаемые дамы и господа делайте выводы)
Ну и какой смысл тогда в премии, если он уже награду получил на ЧМ?
Надо общую оценку за матчи давать, индивидуальное мастерство превыше всего.
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Экспертное мнение
Подождите, самое смешное еще впереди, скоро должан придет и будет продвигать Энцо Фернандеса к ЗМ, запасаемся поп-корном
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Ротор-Волгоград
Ответ VERBLYUD
Сезон 2012/13 Месси: 62 матча, 69 голов, 18 ассистов, Сумасшедшие 46 голов в 32 матчах Ла Лиги, ЗБ, Барса в том сезоне выигрывает Ла Лигу, набрав 100 очков. Роналду: 64 матча, 59 голов, 14 ассистов, Суперкубок Испании ЗМ получает Кришти. Вместо того, чтобы вручить Месси 5 подряд ЗМ, Фифа и Франц футбол искусственным образом создают для него соперника)
А разве не Рибери должен был забирать в том сезоне?
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Станислав Л
Ответ Under
ну вообще в 2018 формально победитель ЛЧ взял ЗМ
в 2018 победитель ЛЧ Реал
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AdP
ЗМ должен достаться Месси или Мбаппе. На ЧМ они были лучшими. И не надо бухтеть про пенальти и т.д. Что вы прицепились к этой ЛЧ, будто ЛЧ это безоговорочное мерило мастерства. Месси достоин ЗМ, Мбаппе будет вторым. Это настолько очевидно, что, если вы не понимаете почему так, то футбол явно не для вас.
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Станислав Л
Ответ Wild91688
С чего это,турнир который шёл месяц должен перевестить турниры которые идут целый сезон или ты считаешь забить 5 левых пенальти достаточно для ЗМ?
турнир, который проводится раз в 4 года или турнир каждый год?
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Oleg
Ответ zer
впереди несколько игр в ЛЧ, Бензема в том году затащил ЛЧ и стал обладателем ЗМ во многом из-за этого если Хвича также ярко себя проявит в ЛЧ, то почему бы и нет? шансы у него есть, пусть и не самые великие, но есть
Какой Хвича?🤣
ЗМ за сезон вручают.
В сезон входи ЧМ, никая ЛЧ по статусу даже не рядом.
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Rainn
Ответ Oleg
За ЧМ Месси и выиграет. Так всегда было: 1998 Зидан 2002 Зубастик 2006 Каннаваро 2018 Модрич 2010 и 2014 совместно с фифа ЗМ вручали и была другая система голосования.
Всегда
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Пример из 4 случаев, с исключением ещё двух
@
Бог дата аналитики
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Zidan GOAT
Ответ MUthebest
а вот и конкурента создали чемпиону мира =)
Энцо тоже чемпион мира, и играет в 1/4 ЛЧ и в личных встречах переиграл команду Месси, и на мундиале стал лучшим молодым игроком.
По всем критериям выходит лучше Месси, но почему то ему за кубок мира ЗМ не пророчат
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Кирилл.С-Пб
Ответ zer
впереди несколько игр в ЛЧ, Бензема в том году затащил ЛЧ и стал обладателем ЗМ во многом из-за этого если Хвича также ярко себя проявит в ЛЧ, то почему бы и нет? шансы у него есть, пусть и не самые великие, но есть
Аршавин тоже входил в топ 30 или 20. Хрен там, опять дали кому-то из божков
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Станислав Л
Ответ Gagarin Party
Корейцы купили себе выход в полуфинал в 2002. Почему нельзя таким же образом помочь выиграть ЧМ?
какие ваши доказательства? ©
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Gagarin Party
Ответ MUthebest
а вот и конкурента создали чемпиону мира =)
он сам себе конкурента и создал, после вылета из ЛЧ.
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Rosdcer
Ответ DanielCarvalho
Осихмен тащит наполи к победе в серии А, Сака тащит арсенал к долгожданному чемпионству, один из лучших игроков АПЛ, это просто навскидку двух человек. Но зм дадут Месси, за лучшее исчезновение на поле в ЛЧ, чемпионству в лиге 1, и забитым пенальти которые достались в подарок от шейхов на ЧМ.
Новый сезон сериала "Кто угодно лишь бы не Месси" набирает обороты. Какой к чёртовой матери Сака, какой Осихмен. Тебе самому не смешно?
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Barsenoga
Ответ Александр Богданов
сложность месячного ЧМ, где вероятность фарта кратно выше - очень переоценена. Ну либо они изначально по пиару оценивают
переобувочка
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Under
Ответ Oleg
Он до ЧМ не котировался даже в топ 5. После ЧМ стал фаворитом.
вы прямо помните котировки букмекеров пятилетней давности?
любопытно, кто был в топ-5, если там не было МВП только что завершившегося евросезона?
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truboprovodchik2019
Ответ DanielCarvalho
Осихмен тащит наполи к победе в серии А, Сака тащит арсенал к долгожданному чемпионству, один из лучших игроков АПЛ, это просто навскидку двух человек. Но зм дадут Месси, за лучшее исчезновение на поле в ЛЧ, чемпионству в лиге 1, и забитым пенальти которые достались в подарок от шейхов на ЧМ.
Ещё Дзюбу, Дзюбу забыли!
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S1rAlex
Ахаха, так гол.ком - это ж личное СМИ Лёньки))
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Андрей
Ответ DanielCarvalho
Осихмен тащит наполи к победе в серии А, Сака тащит арсенал к долгожданному чемпионству, один из лучших игроков АПЛ, это просто навскидку двух человек. Но зм дадут Месси, за лучшее исчезновение на поле в ЛЧ, чемпионству в лиге 1, и забитым пенальти которые достались в подарок от шейхов на ЧМ.
никто никого не тащит. и Наполи и Арсенал это команда с хорошей обоймой. все работают. чушь несешь что кто-то кого-то тащит.
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Oleg
Ответ Under
ну вообще в 2018 формально победитель ЛЧ взял ЗМ
Он до ЧМ не котировался даже в топ 5.
После ЧМ стал фаворитом.
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VERBLYUD
Сезон 2012/13

Месси: 62 матча, 69 голов, 18 ассистов, Сумасшедшие 46 голов в 32 матчах Ла Лиги, ЗБ, Барса в том сезоне выигрывает Ла Лигу, набрав 100 очков.

Роналду: 64 матча, 59 голов, 14 ассистов, Суперкубок Испании

ЗМ получает Кришти.

Вместо того, чтобы вручить Месси 5 подряд ЗМ, Фифа и Франц футбол искусственным образом создают для него соперника)
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Oleg
Ответ DanielCarvalho
Олежка, в новости нет ни слова про аль наср, как и в комментарии. Причём тут он?
Так я тебя фаната бездаря из аль насры не про него спрашиваю.

Еще раз:
Почему шейхи для Катара не купили хотя бы одно очко с Сенегалом или Эквадором?

Почему шейхи не купили ЛЧ для ПСЖ?
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Tollie
жаль, что как бы круто ни играл кто-либо, липовую цацку вручат пенальтисту-пешеходу((
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juki_puki
Ответ evil
Они там не смотрят чемпионат саудовской Аравии, что-ли?!
и лучшую лигу мира!
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