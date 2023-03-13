Трудные победы «Зенита» и «Барсы», осечка «МЮ», феерия ЦСКА и «Арсенала», «Торпедо» выбило «Динамо» из Кубка Гагарина и другие новости

1. «Зенит» в 19-м туре чемпионата России спокойно обыгрывал дома «Химки» со счетом 2:0, а потом позволил сопернику отыграться, но на 91-й все же вырвал победу благодаря голу Мантуана (3:2). Отрыв в 8 очков от «Спартака» сохранился.

ЦСКА на своем поле разгромил «Крылья Советов» (4:0), забил даже Заболотный! «Ростов» дожал «Пари НН»(2:1) при весьма странном судействе – Осипенко забил на 94-й с пенальти.

2. В 27-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0) с 20-го места – Каземиро удалили на 34-й минуте, бразилец теперь пропустит 4 матча. «Арсенал» в гостях уверенно разобрался с «Фулхэмом» (3:0) – Троссард отдал три голевые передачи.

3. «Торпедо» вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года, обыграв «Динамо» (4-2 в серии). «Металлург» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» (3-3). У «Северстали» и ЦСКА тоже будет 7-й матч. Все результаты дня – здесь.

4. «Барселона» в упорной борьбе победила «Атлетик» (1:0), гол форварда басков Иньяки Уильямса на 87-й минуте был отменен после вмешательства ВАР из-за игры рукой в начале атаки. «Барса» опережает «Реал» на 9 очков перед домашним класико в следующем туре. Другие результаты тура – здесь.

5. НХЛ. Две передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Рейнджерс» (3:2 ОТ), Павел Дорофеев набрал первые очки в лиге, забросив победную шайбу головой. Все результаты – здесь.

6. «Ювентус» пропустил 2 гола за 71 секунду, но обыграл «Сампдорию» (4:2) в 26-м туре чемпионата Италии, «Рома» уступила «Сассуоло» (3:4), «Торино» Алексея Миранчука победил «Лечче» (2:0) – россиянин отдал голевой пас.

7. Итальянка Доротея Вирер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, Жанмонно – 2-я, Симон – 3-я. Норвежец Ветле Шостад Кристиансен победил у мужчин, Дале – 2-й, Перро – 3-й, Лагрейд – 13-й.

Анастасия Гореева выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени, Гербулова – 2-я, Носкова – 3-я, Алимбекова – 6-я, Юрлова – 9-я. Алимбекова-Смольская выиграла общий зачет, Сливко – 2-я, Казакевич – 3-я.

Эдуард Латыпов выиграл масс-старт у мужчин, Еремин – 2-й, Лобастов – 3-й, Бабиков – 4-й. Латыпов победил и в общем зачете, Халили – 2-й, Смольский – 3-й.

8. НБА. «Денвер» уступил «Бруклину», 33 очка Рэндла помогли «Нью-Йорку» выиграть у «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

9. Кажется, в иске прокуратуры к «Барселоне» о подкупе судей нет доказательств. «Реал» выразил обеспокоенность из-за дела о коррупции и заявил об участии в судебном процессе. Каталонцы удивлены и разочарованы позицией «Мадрида», отношения клубов могут испортиться.

10. Норвежская лыжница Рангхиль Хага победила в масс-старте на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Осло, Шлинн – 2-я, Диггинс – 3-я.

11. Наши в Европе. «Монако» Александра Головина дома проиграл «Реймсу» (0:1) в 27-м туре чемпионата Франции. Александр Кокорин забил 10-й гол в лиге Кипра – он лучший бомбардир «Ариса» и третий в чемпионате. «Ференцварош» Станислава Черчесова уступил в чемпионате Венгрии впервые с октября, но клуб все равно лидирует с отрывом в 11 очков.

12. Индиан-Уэллс. Александр Зверев, Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в 1/8 финала, Карен Хачанов выбыл.

У женщин Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова проиграли, Арина Соболенко идет дальше после отказа Леси Цуренко.

13. Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова улучшается по всем показателям.

14. Написали, что форвард «Сочи» Артем Иванюженков подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе, якобы сын депутата Госдумы скрылся с места преступления. Хоккеист все опроверг: «По сети разлетаются фэйки. Я 3-й день на сборах в Сочи». А затем СК РФ заявил, что 24-летний россиянин не причастен к убийству.

15. Тим Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде боя в Сиднее за титул временного чемпиона WBO.

16. Опубликованы фотографии Джа Морэнта из стрип-клуба, где разыгрывающий «Мемфиса» потратил 50 000 долларов.

Цитаты дня:

Тарасов о «ЧВК Редан»: «Парни из околофутбола, давайте оставим их и будем жить дружно. Это поколение любит выделяться, но это не повод их бить»

Клопп о Линекере и BBC: «Все озабочены тем, чтобы говорить правильные вещи, иначе поднимется буря. Трудно жить в таком мире»

Загитова о боксе: «Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. И вам советую, меньше злых людей будет»

Бышовец о низкой посещаемости РПЛ: «Это издержки погоды. Не думаю, что Fan ID играет роль, это надуманные проблемы»

Дефо о малом числе темнокожих тренеров в Англии: «Цифры шокируют. Многие легенды АПЛ не получали возможностей»

«Врачи должны зарабатывать больше футболистов. Мне на жизнь хватает». Кухарчук о зарплатах

Крылов после победы над Спэнном: «USA-USA! #### вы? Россия-Россия!»