PARI Кубок Содружества. Латыпов, Смольский, Серохвостов, Томшин, Халили, Бабиков, Лазовский, Гараничев выступят в масс-старте

Теги сборная России результаты сборная Беларуси жен Евгений Гараничев масс-старт Антон Бабиков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Кубок Содружества Биатлон

12 марта в Тюмени на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской масс-старт. 

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Мужчины

Масс-старт 

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене» и «Матч! Планете».

Старт-лист 

1. Эдуард Латыпов 

2. Даниил Серохвостов

3. Василий Томшин 

4. Александр Поварницын 

5. Антон Смольский (Беларусь) 

6. Карим Халили 

7. Антон Бабиков 

8. Кирилл Бажин 

9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 

10. Максим Воробей (Беларусь)

13. Никита Лобастов (Беларусь) 

16. Никита Поршнев 

17. Петр Пащенко 

19. Иван Колотов 

25. Ильназ Мухамедзянов 

28. Евгений Гараничев 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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