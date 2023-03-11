PARI Кубок Содружества. Латыпов, Смольский, Серохвостов, Томшин, Халили, Бабиков, Лазовский, Гараничев выступят в масс-старте

12 марта в Тюмени на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской масс-старт.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене» и «Матч! Планете».

Старт-лист

1.

2.

3.

4.

5. (Беларусь)

6.

7.

8.

9. (Беларусь)

10. ( )

13. (Беларусь)

16.

17.

19. Иван Колотов

25.

28.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.