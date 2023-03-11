PARI Кубок Содружества. Латыпов, Смольский, Серохвостов, Томшин, Халили, Бабиков, Лазовский, Гараничев выступят в масс-старте
12 марта в Тюмени на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской масс-старт.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
6-й этап
Тюмень, Россия
Мужчины
Масс-старт
Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене» и «Матч! Планете».
Старт-лист
5. Антон Смольский (Беларусь)
6. Карим Халили
8. Кирилл Бажин
9. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
10. Максим Воробей (Беларусь)
13. Никита Лобастов (Беларусь)
16. Никита Поршнев
17. Петр Пащенко
19. Иван Колотов
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
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