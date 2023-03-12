Опубликованы фотографии Джа Морэнта из стрип-клуба, где он потратил 50 000 долларов

New York Post опубликовал фотографии разыгрывающего « » из стриптиз-клуба «Shotgun Willie’s» в городе Глендейл, штат Колорадо.

На фото видно, как стриптизерша исполняет приватный танец на коленях баскетболиста. Комната полностью заполнена долларовыми купюрами.

«Чтобы пересчитать их, ушла целая вечность», – призналась одна из девушек.

По словам инсайдера из клуба, игрок оставил в клубе 50 00 долларов чаевых. Фотографии были сделаны 2 марта. Игрок пришел в клуб с другом и двумя охранниками около 1:30 ночи, через несколько часов после того, как «Гризлис» обыграли «Рокетс» в Хьюстоне (113:99).

«Он пришел развлекаться и хотел, чтобы в комнате было несколько девушек. Музыка была очень гангстерской», – рассказал инсайдер.

Спустя 48 часов Морэнт вернулся в клуб после поражения от «Наггетс» (97:113). Владелец заведения 72-летняя Дебора Дунафон подтвердила, что баскетболист был у них 2 и 4 марта.

«Этот парень, очень молодой, был исключительно уважительным и милым, и во время второго визита он не пил. Раньше у нас бывали «Наггетс» и «Бронкос», они бросали четвертаки девочкам, вели себя неуважительно и противно. Этот был чудесным», – рассказала Дунафон.

Именно из этого заведения Морэнт 4 марта вел прямую трансляцию в соцсети и показал пистолет, из-за чего потом был отстранен.

По словам одной из стриптизерш, пистолет сильно напугал девушек.

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