Опубликованы фотографии Джа Морэнта из стрип-клуба, где он потратил 50 000 долларов
New York Post опубликовал фотографии разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта из стриптиз-клуба «Shotgun Willie’s» в городе Глендейл, штат Колорадо.
На фото видно, как стриптизерша исполняет приватный танец на коленях баскетболиста. Комната полностью заполнена долларовыми купюрами.
«Чтобы пересчитать их, ушла целая вечность», – призналась одна из девушек.
По словам инсайдера из клуба, игрок оставил в клубе 50 00 долларов чаевых. Фотографии были сделаны 2 марта. Игрок пришел в клуб с другом и двумя охранниками около 1:30 ночи, через несколько часов после того, как «Гризлис» обыграли «Рокетс» в Хьюстоне (113:99).
«Он пришел развлекаться и хотел, чтобы в комнате было несколько девушек. Музыка была очень гангстерской», – рассказал инсайдер.
Спустя 48 часов Морэнт вернулся в клуб после поражения от «Наггетс» (97:113). Владелец заведения 72-летняя Дебора Дунафон подтвердила, что баскетболист был у них 2 и 4 марта.
«Этот парень, очень молодой, был исключительно уважительным и милым, и во время второго визита он не пил. Раньше у нас бывали «Наггетс» и «Бронкос», они бросали четвертаки девочкам, вели себя неуважительно и противно. Этот был чудесным», – рассказала Дунафон.
Именно из этого заведения Морэнт 4 марта вел прямую трансляцию в соцсети и показал пистолет, из-за чего потом был отстранен.
По словам одной из стриптизерш, пистолет сильно напугал девушек.
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Из своей годовой не вычитал, как и из морэнтовой.
Ну пусть будет так:
9,7% моих vs 0,82% морэнтовых
1) какой-же это приват, если рядом стоит чел и наблюдает бесплатно
2) 50000$ для моранта с его годовой зп 22-23 12119440$ это 0,41%
Я в Иркутске в стрипухе оставил за два дня 170000 ₽ при моей годовой зп на тот момент около 2 млн руб. Это 8,5%. Вот это достойно новости.
А полпроцента что это? Копейки..