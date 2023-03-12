Опубликованы фотографии Джа Морэнта из стрип-клуба, где он потратил 50 000 долларов

Теги происшествия Мемфис НБА фото Джа Морэнт Баскетбол

New York Post опубликовал фотографии разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта из стриптиз-клуба «Shotgun Willie’s» в городе Глендейл, штат Колорадо.

На фото видно, как стриптизерша исполняет приватный танец на коленях баскетболиста. Комната полностью заполнена долларовыми купюрами.

«Чтобы пересчитать их, ушла целая вечность», – призналась одна из девушек.

По словам инсайдера из клуба, игрок оставил в клубе 50 00 долларов чаевых. Фотографии были сделаны 2 марта. Игрок пришел в клуб с другом и двумя охранниками около 1:30 ночи, через несколько часов после того, как «Гризлис» обыграли «Рокетс» в Хьюстоне (113:99).

«Он пришел развлекаться и хотел, чтобы в комнате было несколько девушек. Музыка была очень гангстерской», – рассказал инсайдер.

Спустя 48 часов Морэнт вернулся в клуб после поражения от «Наггетс» (97:113). Владелец заведения 72-летняя Дебора Дунафон подтвердила, что баскетболист был у них 2 и 4 марта.

«Этот парень, очень молодой, был исключительно уважительным и милым, и во время второго визита он не пил. Раньше у нас бывали «Наггетс» и «Бронкос», они бросали четвертаки девочкам, вели себя неуважительно и противно. Этот был чудесным», – рассказала Дунафон.

Именно из этого заведения Морэнт 4 марта вел прямую трансляцию в соцсети и показал пистолет, из-за чего потом был отстранен.

По словам одной из стриптизерш, пистолет сильно напугал девушек.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

 

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26 комментариев

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Александр Виноградов
Обстановка по-кайфу)))
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Wined bowman
Ответ Идущий к реке
По-моему комментарии излишни, поступки Джа говорят(даже орут) за себя.
Мы то все святые и ничего подобного себе не позволяем
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felix_r
IMHO, им слишком много платят.
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Сергей Пузанков
Ответ Ernyko
Фото могут слить с любого места , даже с полицейского участка
Ага, ну только за слитые полицейскими фотки недавно одна вдова отсудила себе знатную сумму денег. А Джа тут даже пожаловаться не сможет, ему бы замять тему побыстрее.
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Сергей Пузанков
Ответ udod
и ведь надо ходить, и купюры по всей комнате укладывать
Двум охранникам же надо чем-то заниматься
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demx
И что тут криминального? Вот кто это слил - вот это змеюка.
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udod
и ведь надо ходить, и купюры по всей комнате укладывать
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udod
а вот друг и два личных охранника, они как на выезды летают, в самолёте вместе с командой? и другие игроки так могут себе позволить?
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chitago
Ответ Сергей Пузанков
Ну вы не забудьте учесть, что свою зп вы скорее всего уже за вычетом налогов указали, а Морэнтову надо пополам ещё поделить.
Хорошее замечание, спасибо!
Из своей годовой не вычитал, как и из морэнтовой.
Ну пусть будет так:
9,7% моих vs 0,82% морэнтовых
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Сергей Пузанков
Ответ chitago
Так, по порядку: 1) какой-же это приват, если рядом стоит чел и наблюдает бесплатно 2) 50000$ для моранта с его годовой зп 22-23 12119440$ это 0,41% Я в Иркутске в стрипухе оставил за два дня 170000 ₽ при моей годовой зп на тот момент около 2 млн руб. Это 8,5%. Вот это достойно новости. А полпроцента что это? Копейки..
Ну вы не забудьте учесть, что свою зп вы скорее всего уже за вычетом налогов указали, а Морэнтову надо пополам ещё поделить.
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igor nn
Ответ SugarBoy
Оставляешь 50 зелени, а потом смотришь свои фотки с камер в интернете. Классный клуб, отличная реклама для известных людей, которые теперь конечно же туда не пойдут
О известных людях и так всё известно..И в нужный момент компромат будет вытянут из закромов и предъявлен обывателю.В США не зря есть 17 отдельных правительственных учреждений, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах США как за рубежом так и внутри страны.
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Сергей Пузанков
Да это же мой обычный вечер четверга!
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ЮАГ
14 - разгром, а 16 - просто поражение..(
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chitago
Ответ Артур Хайбрахманов
Это охранник. Вдруг вместо стрипухи окажется переодетый Дреймонд Грин.
Диллон Брукс?))
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Гол в девятину
Это уже притянуто за уши.Так проводят свободное время 9 из 10 игроков НБА.
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ЮАГ
Ответ chitago
Так, по порядку: 1) какой-же это приват, если рядом стоит чел и наблюдает бесплатно 2) 50000$ для моранта с его годовой зп 22-23 12119440$ это 0,41% Я в Иркутске в стрипухе оставил за два дня 170000 ₽ при моей годовой зп на тот момент около 2 млн руб. Это 8,5%. Вот это достойно новости. А полпроцента что это? Копейки..
Кто сказал, что бесплатно?))
+2
0
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Артур Хайбрахманов
Ответ chitago
Так, по порядку: 1) какой-же это приват, если рядом стоит чел и наблюдает бесплатно 2) 50000$ для моранта с его годовой зп 22-23 12119440$ это 0,41% Я в Иркутске в стрипухе оставил за два дня 170000 ₽ при моей годовой зп на тот момент около 2 млн руб. Это 8,5%. Вот это достойно новости. А полпроцента что это? Копейки..
Это охранник. Вдруг вместо стрипухи окажется переодетый Дреймонд Грин.
+9
0
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chitago
Так, по порядку:
1) какой-же это приват, если рядом стоит чел и наблюдает бесплатно
2) 50000$ для моранта с его годовой зп 22-23 12119440$ это 0,41%
Я в Иркутске в стрипухе оставил за два дня 170000 ₽ при моей годовой зп на тот момент около 2 млн руб. Это 8,5%. Вот это достойно новости.
А полпроцента что это? Копейки..
+6
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Vlad Martinescu
Ответ Kolch
На тарелке наггетсы из КФС? Ну и наличка со стволом, мда, есть поговорка про «можно вывезти девушку из деревню, но нельзя вывести деревню из девушки». Можно перефразировать про Джа и гетто.
Какое гетто, Джа из правильной обеспеченной семьи, учился в частной школе. Мальчик играет в гангстера, типа я такой же как черные братья
+26
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Light Yagami
Ответ SugarBoy
Оставляешь 50 зелени, а потом смотришь свои фотки с камер в интернете. Классный клуб, отличная реклама для известных людей, которые теперь конечно же туда не пойдут
У кого-то был доступ к записям и чел слил видео изданиям за бабки. Запись публикуется, а источник имеют право не раскрывать по закону. Я к тому, что клуб вообще не при делах может быть, что не отменяет удара по бизнесу, есессно.
+5
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Kolch
На тарелке наггетсы из КФС? Ну и наличка со стволом, мда, есть поговорка про «можно вывезти девушку из деревню, но нельзя вывести деревню из девушки». Можно перефразировать про Джа и гетто.
+3
-1
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Andraey
Это в мемы!
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Всеволод Власов
Такой кич
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Ernyko
Ответ SugarBoy
Оставляешь 50 зелени, а потом смотришь свои фотки с камер в интернете. Классный клуб, отличная реклама для известных людей, которые теперь конечно же туда не пойдут
Фото могут слить с любого места , даже с полицейского участка
+3
0
+3
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SugarBoy
Оставляешь 50 зелени, а потом смотришь свои фотки с камер в интернете. Классный клуб, отличная реклама для известных людей, которые теперь конечно же туда не пойдут
+64
-1
+63
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