«Северсталь» сравняла счет в серии с ЦСКА – 3-3. 7-й матч пройдет 14 марта
«Северсталь» и ЦСКА проведут 7-й матч в серии плей-офф Кубка Гагарина.
Сегодня команда тренера Андрея Разина победила московский клуб со счетом (3:0).
Счет в серии сравнялся – 3-3.
Решающая игра пройдет в Москве 14 марта.
Даешь в седьмом матче вынести ЦСКА!!!
без плей - офф,
без хоккея
до следующего сезона!
Однако, в Москве команда Феди будет совсем иной - попытаются с первых же мину смять пацанов Разина...вот здесь будет самое то словить их на кинжальных контратаках и попытаться обязательно забросить! УДАЧИ!!!
МАТЧ ОГОНЬ.....ФАН МАГНИТКИ....