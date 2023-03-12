«Северсталь» сравняла счет в серии с ЦСКА – 3-3. 7-й матч пройдет 14 марта

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

«Северсталь» и ЦСКА проведут 7-й матч в серии плей-офф Кубка Гагарина.

Сегодня команда тренера Андрея Разина победила московский клуб со счетом (3:0).

Счет в серии сравнялся – 3-3. 

Решающая игра пройдет в Москве 14 марта. 

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45 комментариев

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carden81
Ответ mahurat
Неожиданно, если честно. Думал, Северсталь не поднимется.
Сева постоянно отыгрывается,то с 2:0,то с 3:0, как раз у этой команды есть яица... В чём удивление не понятно,и по сезону они отлично с ЦСКА играли.
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KRAN
Ответ HockeyMan
Это просто какое то сумасшествие. Просто Мега круто. Сам ЦСКА и уже такие огромные проблемы в первом раунде. Череповец молодцы конечно.
Сам ЦСКА в этом сезоне не особенно и грозен с его провалом в рамке и отвратительной игрой в защите.
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KRAN
Ответ AndreyEN
за покупные кубки КХЛ, за покупку судей, за военкомат, благодаря которому 15 или сколько там раз подряд в СССР это позорище чемпионат выигрывало! В общем, за все "хорошее"!
Вы подписывали документы о покупке? Ну или хотя бы ссылочку на журналистское расследование подкиньте.
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Volzhanin - 34
Череповец молодцы,снимаю шляпу! Ещё,если пройдёте в итоге коней,то большой шаг вперёд. У ЦСКА вратарская линия не вывозит.
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fregat96
Ответ Rio de Janeiro
Ребята, помните такого футбольного тренера как Отто Рехагель, которому принадлежат 2 самых аномальных результата в футболе за последние десятилетия: победа с Кайзерслаутеном в Бундеслиге в первый же сезон после возвращения из пердива а затем победа на Евро с Грецией.Вот Разин это наш хоккейный Рехагель: сначала с нищей Ижсталью дошёл до финала Вышки а теперь превратил Северсталь в грозу авторитетов на уровне КХЛ: в прошлом году 7 матчей против Динамо Шипачёва и Войнова, в этом против чемпионского ЦСКА.Фантастика.И ведь все уже забыли что в год прихода Разина Сева былав зоне риска исключения из КХЛ на уровне Кузни, Югры и Лады Имхо, по совокупности своей работы, он достоин приза лучшему тренеру сезона КХЛ, если конечно Тамбиев не пройдёт Казань.Всё же никто не будет спорить что довести до 7 матча серию с ЦСКА круче чем выбить нынешний СЮ
Никогда не забуду Разинский нищий Авто в серии с могучим Ммг- горящие глаза парней, выход шестого при 5 на 3,розовый пиджак Голышева! В Череповце ему дали время, ещё бы дали "денег" на усиление.
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Алексей Иванов
Разин топ! Вся страна за Севу!
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mihany12
Череповец с Победой!!!
Даешь в седьмом матче вынести ЦСКА!!!
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Pruvik
Вау. Молодчики! Ждём в Ярославле :)
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fregat96
Ответ Олег
БРАТЬЯ ПО ОГНЮ, С ПОБЕДОЙ СТАЛеВАРЫ МАТЧ ОГОНЬ.....ФАН МАГНИТКИ....
СталИвары-бАливары!)))Череповец, уважуха-так закуситься с ЦСКА!
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cry
Северсталь, послезавтра нужно оставить Москву
без плей - офф,
без хоккея
до следующего сезона!
+4
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Xell
Победили? Это вынос. А мне сегодня один писал, посмотри на лютую физику коней. Посмотрел и оборжался)))
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bizonn007
Ответ Rio de Janeiro
Ребята, помните такого футбольного тренера как Отто Рехагель, которому принадлежат 2 самых аномальных результата в футболе за последние десятилетия: победа с Кайзерслаутеном в Бундеслиге в первый же сезон после возвращения из пердива а затем победа на Евро с Грецией.Вот Разин это наш хоккейный Рехагель: сначала с нищей Ижсталью дошёл до финала Вышки а теперь превратил Северсталь в грозу авторитетов на уровне КХЛ: в прошлом году 7 матчей против Динамо Шипачёва и Войнова, в этом против чемпионского ЦСКА.Фантастика.И ведь все уже забыли что в год прихода Разина Сева былав зоне риска исключения из КХЛ на уровне Кузни, Югры и Лады Имхо, по совокупности своей работы, он достоин приза лучшему тренеру сезона КХЛ, если конечно Тамбиев не пройдёт Казань.Всё же никто не будет спорить что довести до 7 матча серию с ЦСКА круче чем выбить нынешний СЮ
Я бы Ларионова отметил ещё в качестве кандидатов на лучшего тренера.
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waleri
Понравилось, что Сталевары не просто перебегали в канадском стиле на скоростях армейцев, а сделали это уверенными в себе, без всякого пиетета к обладателю КГ!
Однако, в Москве команда Феди будет совсем иной - попытаются с первых же мину смять пацанов Разина...вот здесь будет самое то словить их на кинжальных контратаках и попытаться обязательно забросить! УДАЧИ!!!
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Andrey Bokov
Ответ Rio de Janeiro
Ребята, помните такого футбольного тренера как Отто Рехагель, которому принадлежат 2 самых аномальных результата в футболе за последние десятилетия: победа с Кайзерслаутеном в Бундеслиге в первый же сезон после возвращения из пердива а затем победа на Евро с Грецией.Вот Разин это наш хоккейный Рехагель: сначала с нищей Ижсталью дошёл до финала Вышки а теперь превратил Северсталь в грозу авторитетов на уровне КХЛ: в прошлом году 7 матчей против Динамо Шипачёва и Войнова, в этом против чемпионского ЦСКА.Фантастика.И ведь все уже забыли что в год прихода Разина Сева былав зоне риска исключения из КХЛ на уровне Кузни, Югры и Лады Имхо, по совокупности своей работы, он достоин приза лучшему тренеру сезона КХЛ, если конечно Тамбиев не пройдёт Казань.Всё же никто не будет спорить что довести до 7 матча серию с ЦСКА круче чем выбить нынешний СЮ
спорить не будем). и правда, работа тренера отличная. затащить в 7 матч ЦСКА это надо уметь.
+4
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Олег
БРАТЬЯ ПО ОГНЮ, С ПОБЕДОЙ СТАЛеВАРЫ
МАТЧ ОГОНЬ.....ФАН МАГНИТКИ....
+3
-1
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Sergey Smolensky
Ответ Rio de Janeiro
Ребята, помните такого футбольного тренера как Отто Рехагель, которому принадлежат 2 самых аномальных результата в футболе за последние десятилетия: победа с Кайзерслаутеном в Бундеслиге в первый же сезон после возвращения из пердива а затем победа на Евро с Грецией.Вот Разин это наш хоккейный Рехагель: сначала с нищей Ижсталью дошёл до финала Вышки а теперь превратил Северсталь в грозу авторитетов на уровне КХЛ: в прошлом году 7 матчей против Динамо Шипачёва и Войнова, в этом против чемпионского ЦСКА.Фантастика.И ведь все уже забыли что в год прихода Разина Сева былав зоне риска исключения из КХЛ на уровне Кузни, Югры и Лады Имхо, по совокупности своей работы, он достоин приза лучшему тренеру сезона КХЛ, если конечно Тамбиев не пройдёт Казань.Всё же никто не будет спорить что довести до 7 матча серию с ЦСКА круче чем выбить нынешний СЮ
Разин ещё чем-то похож на Феликса Магата. То баллоны заставляет таскать, то какой-нибудь тимбилдинг устроит типо боксёрских боёв среди игроков. От Северстали уже давно нет удивления, что они захотят в плей-офф и там до талого стараются играть. Посмотрим на Тамбиева и Ларионова, будут ли у них такие же стабильные команды
+5
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wolkov
а следующий раунд для победителя с 16 начинается? или 17?
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БабаИЗказахстана
верю в анрюху! всю жизнь борется с топ клубами, может в этот раз сможет
+1
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mnb213
Северсталь с победой. Удачи в 7-м матче.
+3
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*BG*
Проигран бой, но не проиграна война. Армейцы, (игроки) соберетесь уже там. Нельзя играть так безвольно. Нужно просто сыграть в свою силу, так как вы можете. Верим в команду!
+1
-2
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Рустам Баянов
От души желаю пройти Череповцу дальше! Какие же молодцы! Андрею Владимировичу отдельное спасибо за такую игру! Искренне желаю вам удачи в решающей серии с ЦСКА!
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mahurat
Неожиданно, если честно. Думал, Северсталь не поднимется.
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Treeperslol
Show must go on!!
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Domrcheva the best
Ответ punker18
за что наказать?
За роснефть
+2
-1
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AndreyEN
Ответ punker18
за что наказать?
за покупные кубки КХЛ, за покупку судей, за военкомат, благодаря которому 15 или сколько там раз подряд в СССР это позорище чемпионат выигрывало! В общем, за все "хорошее"!
+11
-5
+6
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