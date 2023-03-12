Крылов после победы над Спэнном: «USA-USA! #### вы? Россия-Россия!»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов натив контент Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес UFC Никита Крылов отреагировал на скандирования американских фанатов во время боя против Райана Спэнна.

Напомним, что Крылов задушил Спэнна в главном карде турнира UFC Fight Night 221, который прошел в Лас-Вегасе (Невада). Во время поединка зрители поддерживали Спэнна кричалкой «USA-USA!»

«USA-USA! #### [чего] вы? Россия-Россия!» – сказал Крылов после боя.

Волков выложил фото с Крыловым: «Надо будет сделать так же с поясами!»

Видео треугольника от Крылова в бое со Спэнном

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21 комментарий

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ЛТМ
Ответ ReNych ReN
начальную школу закончи, подрасти - глядишь и мозг появится
Та ты шо, а ну бистрей в окоп беги пока не накрыло, hohol.
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Витольд Бубеный
Так он же хохол, зачем он это кричит?
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Гильяно
Ответ Sobachkin
Крылов угарный, Кричит Россия-Россия, но в профайле UFC указано, что страна за которую выступает - Украина, его объявляют везде, что он боец оттуда и он как бы видимо не против. МатчТВ не показывает флаг и меняет локацию, это понятно, но если смотреть другие трансляции все понятно. Это как Чимаев на минималках, где удобнее, там и порхает. Чимаев, то швед, то чеченец, когда как удобнее. Так и Никита. Никита если уж за в доску за ДНР, за Россию, то тогда он должен быть мобилизованный, как и все в ДНР, а не в США размахивать в октагоне.
Он с Донецка, в США и ЕС другая позиция по этому региону, поэтому его объявляют как «украинца», но сам он себя считает русским, за ДНР
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все на п1
интеллектом не блещет
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dewald
Ответ Василий Васильев
Крылов не выступает сейчас под украинским флагом. У него в принципе при объявлении в ЮФС сейчас нет флага и страны, которую он представляет.
А с каким паспортом он в Америке, по вашему?
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Sobachkin
Крылов угарный, Кричит Россия-Россия, но в профайле UFC указано, что страна за которую выступает - Украина, его объявляют везде, что он боец оттуда и он как бы видимо не против. МатчТВ не показывает флаг и меняет локацию, это понятно, но если смотреть другие трансляции все понятно. Это как Чимаев на минималках, где удобнее, там и порхает. Чимаев, то швед, то чеченец, когда как удобнее. Так и Никита. Никита если уж за в доску за ДНР, за Россию, то тогда он должен быть мобилизованный, как и все в ДНР, а не в США размахивать в октагоне.
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ReNych ReN
Ответ ЛТМ
Во уважаю!
начальную школу закончи, подрасти - глядишь и мозг появится
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Pigmalion
Ответ Sobachkin
Это МатчТВ решил?
Нет
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London.is.blue
Ответ Василий Васильев
Крылов не выступает сейчас под украинским флагом. У него в принципе при объявлении в ЮФС сейчас нет флага и страны, которую он представляет.
Да, потому что матч тв замазало, и рядом написало Донецк, Россия.
Но в октагоне, когда его объявляют говорят кое-что другое, переслушай)
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Pigmalion
Ответ London.is.blue
А под каким? Это на матч тв замазывают флаги. А он всю свою карьеру под украинским выступает. Патриотам России типа Крылова нет смысла отказываться от украинского паспорта, с ним легче по миру кататься и в США драться. А душой то он с Россией))
Нет, матч тв флаги не замазывант, можешь зайти в твиттер написать "krylov flag" и убедиться, что флага Украины по желанию Никиты у него не было.
Да не думаю, что условный Ян испытывает больше проблем, чем Крылов.
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Sobachkin
Ответ Pigmalion
Не под флагом Украины же выступает.
Это МатчТВ решил?
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Василий Васильев
Ответ London.is.blue
Ох и лицемерище) Сначала «за Донбасс», поливал помоями Украину. Потом вспомнил, что нужно делать документы в Украине, так как выступает под флагом Украины и катается по миру с украинским паспортом, и вдруг риторика поменялась. На самом деле он за мир, и не делит людей. Теперь кричит «Россия-Россия», но все равно выступает под флагом Украины. Такой же флюгер, как Олейник. Но тот уже американский патриот) 🤣🤣🤣
Крылов не выступает сейчас под украинским флагом. У него в принципе при объявлении в ЮФС сейчас нет флага и страны, которую он представляет.
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Igorsm11
Ответ Pavel Harriss
кринж
кринж везде себя России противопоставлять ради ХАЙПА
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London.is.blue
Ответ Pigmalion
Не под флагом Украины же выступает.
А под каким? Это на матч тв замазывают флаги.
А он всю свою карьеру под украинским выступает.

Патриотам России типа Крылова нет смысла отказываться от украинского паспорта, с ним легче по миру кататься и в США драться.
А душой то он с Россией))
+3
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Pigmalion
Ответ London.is.blue
Ох и лицемерище) Сначала «за Донбасс», поливал помоями Украину. Потом вспомнил, что нужно делать документы в Украине, так как выступает под флагом Украины и катается по миру с украинским паспортом, и вдруг риторика поменялась. На самом деле он за мир, и не делит людей. Теперь кричит «Россия-Россия», но все равно выступает под флагом Украины. Такой же флюгер, как Олейник. Но тот уже американский патриот) 🤣🤣🤣
Не под флагом Украины же выступает.
+3
-3
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London.is.blue
Ох и лицемерище)

Сначала «за Донбасс», поливал помоями Украину. Потом вспомнил, что нужно делать документы в Украине, так как выступает под флагом Украины и катается по миру с украинским паспортом, и вдруг риторика поменялась. На самом деле он за мир, и не делит людей.

Теперь кричит «Россия-Россия», но все равно выступает под флагом Украины.
Такой же флюгер, как Олейник. Но тот уже американский патриот)

🤣🤣🤣
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Pigmalion
Хороший украинец.
+2
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La Gushka
Что разрешено, то и кричали! У них с этим строго!
+1
-4
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Abid_88
Губерниева на них нет!
+1
-1
0
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Pavel Harriss
кринж
+16
-14
+2
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ЛТМ
Во уважаю!
+9
-13
-4
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