Крылов после победы над Спэнном: «USA-USA! #### вы? Россия-Россия!»

Российский полутяжеловес UFC Никита Крылов отреагировал на скандирования американских фанатов во время боя против Райана Спэнна.

Напомним, что Крылов задушил Спэнна в главном карде турнира UFC Fight Night 221, который прошел в Лас-Вегасе (Невада). Во время поединка зрители поддерживали Спэнна кричалкой «USA-USA!»

«USA-USA! #### [чего] вы? Россия-Россия!» – сказал Крылов после боя.

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Видео треугольника от Крылова в бое со Спэнном