Крылов после победы над Спэнном: «USA-USA! #### вы? Россия-Россия!»
Российский полутяжеловес UFC Никита Крылов отреагировал на скандирования американских фанатов во время боя против Райана Спэнна.
Напомним, что Крылов задушил Спэнна в главном карде турнира UFC Fight Night 221, который прошел в Лас-Вегасе (Невада). Во время поединка зрители поддерживали Спэнна кричалкой «USA-USA!»
«USA-USA! #### [чего] вы? Россия-Россия!» – сказал Крылов после боя.
Волков выложил фото с Крыловым: «Надо будет сделать так же с поясами!»
Но в октагоне, когда его объявляют говорят кое-что другое, переслушай)
Да не думаю, что условный Ян испытывает больше проблем, чем Крылов.
А он всю свою карьеру под украинским выступает.
Патриотам России типа Крылова нет смысла отказываться от украинского паспорта, с ним легче по миру кататься и в США драться.
А душой то он с Россией))
Сначала «за Донбасс», поливал помоями Украину. Потом вспомнил, что нужно делать документы в Украине, так как выступает под флагом Украины и катается по миру с украинским паспортом, и вдруг риторика поменялась. На самом деле он за мир, и не делит людей.
Теперь кричит «Россия-Россия», но все равно выступает под флагом Украины.
Такой же флюгер, как Олейник. Но тот уже американский патриот)
🤣🤣🤣