Клопп о Линекере и BBC: «Все озабочены тем, чтобы говорить правильные вещи, иначе поднимется буря. Трудно жить в таком мире»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Гари Линекер телевидение BBC Политика Футбол

Юрген Клопп считает несправедливым отстранение Гари Линекера от работы на BBC.

Ранее бывший нападающий сборной Англии, ныне работающий ведущим программы Match of the Day на телеканале BBC, раскритиковал предложенный правительством Великобритании законопроект о нелегальных мигрантах – Линекер сравнил риторику властей с «языком Германии 30-х годов». BBC временно отстранил Линекера от работы, после чего участвовать в программе отказались Иан Райт и Алан Ширер.

«Я не местный, но я не понимаю, зачем просить кого-то отступить от своих слов. Я не уверен, проблема в языке или в чем-то еще, но таков мир, в котором мы живем. Все озабочены тем, чтобы делать все правильно и говорить правильные вещи.

Если вы этого не делаете, то поднимется буря негодования, в таком мире действительно трудно жить. Если я правильно понимаю посыл, это мнение о правах человека, которое имеет право на существование.

Дело не в том, что я не показываюсь на BBC, дело не в том, что парень с микрофоном BBC плохой человек.

Я слышал о «правилах» BBC, согласно которым не разрешается придерживаться подобных взглядов. В этом мире трудно жить. Больше я ничего не могу сказать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Линекера отстранили от работы на BBC – за критику правительства. Но все коллеги за него

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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43 комментария

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Красная стрела
Зато местные 0,2% так ноют о цензуре на российском тв😂
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Sevuska
Да тут всё гораздо проще .
На прошедшей недели премьер Англии Риши Суннак прилетел к президенту Франции Макрону с целью создания лагеря для беженцев/ интернированных на территории Франции , чтобы все нелегалы , желающие пересечь Ла-Манш отлавливались и оставались в этом лагере . Так Суннак пытается решить проблемы нелегальной иммиграции в Англию .
Поэтому высказывание Линекера абсолютно верное - да , будут построены лагеря по принципу концлагерей только без печек , и да - это нарушение прав человека теми странами , которые ещё вчера называли себя демократическими .
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Ман Сити
Ответ LaffyTaffy
Смешная ситуация, когда российские люди поддерживают английский законопроект по ужесточению в плане мигрантов, когда у самих страна уже трещит от количества специалистов из Ближней Азии, Востока и Кавказа, а столица неспроста прослывает Москвабадом. Почему за свои территории то так не воюете?
Глоры ливера поддержат хоть дьявола воплоти, если он будет топить за их проект.
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Ман Сити
Тот самый клопп который орал что Нькасл захватили саудиты и что надо всех людей принудительно заставлять вакцинировать от ковида. Лицемер, хватит ныть.
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bata08
Клопп отстань от Ливерпуля наконец!!!! Не думай что такая великая команда пропадёт без тебя! ты сделал всё что мог,твои лучшие годы прошли,начался быт,а быт иногда приводит к разводу. Лучше добровольно уходи!!!!!
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Игорь Замаруев
Ответ Фарид Харисов
Я в этой истории респектую остальным ведущим BBC, которые за Линекера вступились и отказались в эфир выходить пока его не вернут. Высказывание Линекера конечно дурацкое, ему бы хоть выйти за пределы своего богатенького района посмотреть на места со скоплением нелегальных мигрантов,, но дурачка отстранять за то что он дурачок — это перебор.
Так ладно бы у этого дурочка не было фанатов и его мнение было бы обычным пуком, но у Линекера много поклонников и его мнение для них имеет вес. Это несёт определённую угрозу законопроекту
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Liverpool_YNWA
Ответ llolishe
По факту за эти сезоны можно было толково усилиться и даже выигрывать хотя бы еще одну ЛЧ В итоге-Клопп верит в тренировки
По факту было два финала, где главную роль сыграло не то, что не было усилении, что ты вообще несешь? И как Клопп должен покупать игроков если ему не выделяют деньги? И ты это называешь поверхностным отношением к работе?
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
После победы Ливерпуля в ЛЧ я реально думал что Ливерпуль купит топ ЦЗ в пару к Ван Дейку и тогда Ливерпуль будет реально доминировать во всех турнирах Даже победы в ЛЧ и АПЛ особо не привлекли топ игроков и если есть слух о переходе топ игрока в Ливерпуль так это всегда сомнительно
А ты знаешь, почему Ливерпуль не берёт всех подряд, кого бы ты набрал, будь ты на месте Клоппа? Знаешь политику покупки игроков Юргеном? Игроки должны быть не только хорошими игроками, но ещё и как личности, человечными и хорошими людьми. Поэтому в составе Ливерпуля нет Стерлинга, поэтому нет таких как Фернандеш или Винисиус. Потому что он хочет, чтобы ничто не мешало отличной атмосфере в раздевалке, а игроки думали в первую очередь о командном духе, а не о себе самих, понимаешь?
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llolishe
Ответ Liverpool_YNWA
При чем тут это? Ливерпуль ни один десяток раз доказывал, что может выходить из самых сложных ситуации, во первых, а вторых если все же не попадет в четверку - это конец света и перезагрузившись можно вновь бороться за все титулы
По факту за эти сезоны можно было толково усилиться и даже выигрывать хотя бы еще одну ЛЧ

В итоге-Клопп верит в тренировки
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llolishe
Ответ Матвей Бондарев
Потому что Бенфика с топ-академией и наибольший поставщик талантов по Европе. Дарвин будет через пару-тройку лет мировой звездой и легендой Ливерпуля, думаю, не в его менталитете повторять путь Суареса. А Беллингем... Такие игроки появляются раз в 20-25 лет, с не по годам развитым футбольным мышлением, да ещё и системообразующее звено в центре поля. Если его не забрать, то не будет в команде нового Стиви Джи в ближайшее время.
После победы Ливерпуля в ЛЧ я реально думал что Ливерпуль купит топ ЦЗ в пару к Ван Дейку и тогда Ливерпуль будет реально доминировать во всех турнирах
Даже победы в ЛЧ и АПЛ особо не привлекли топ игроков и если есть слух о переходе топ игрока в Ливерпуль так это всегда сомнительно
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Никита Давыдкин
Ответ LaffyTaffy
Смешная ситуация, когда российские люди поддерживают английский законопроект по ужесточению в плане мигрантов, когда у самих страна уже трещит от количества специалистов из Ближней Азии, Востока и Кавказа, а столица неспроста прослывает Москвабадом. Почему за свои территории то так не воюете?
А что, российским людям можно и нужно отказать в праве оценивать законопроекты в других странах? Очень либерально, можно ещё?
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
Ливерпуль за прошлый сезон очень много заработал и это факт Я просто не представляю как можно так много зарабатывать и так мало тратить, а потом жаловаться Все тратят Если реально хотеть чтобы клуб был более успешен то надо тратить на усиление
Ливерпуль заработал кому? Генри в карман? Не смеши.
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llolishe
Ответ Матвей Бондарев
Потому что было всего лямов 30 + ещё 12 в бонусах прописали на потом, если на то пошло. Кого ты за 30 лямов в полузащиту возьмёшь, умник? Толковый полузащитник стоит от 50 лямов.
Ливерпуль за прошлый сезон очень много заработал и это факт
Я просто не представляю как можно так много зарабатывать и так мало тратить, а потом жаловаться
Все тратят
Если реально хотеть чтобы клуб был более успешен то надо тратить на усиление
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Liverpool_YNWA
Ответ llolishe
Нужно жить настоящим-команда рискует остаться без участия в ЛЧ в следующем сезоне
При чем тут это? Ливерпуль ни один десяток раз доказывал, что может выходить из самых сложных ситуации, во первых, а вторых если все же не попадет в четверку - это конец света и перезагрузившись можно вновь бороться за все титулы
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
А что скауты Ливерпуля?Любой болельщик Ливерпуля скажет, что Беллингем это топ игрок,а почему скауты не могут найти толкового игрока за нормальную сумму в средняке Лиги 1 или серии А? Почему надо потом переплачивать за игроков условной Бенфике ,которая за копейки когда-то покупали Нуньеса у Альмерии и того же Фернандеса.
Потому что Бенфика с топ-академией и наибольший поставщик талантов по Европе. Дарвин будет через пару-тройку лет мировой звездой и легендой Ливерпуля, думаю, не в его менталитете повторять путь Суареса. А Беллингем... Такие игроки появляются раз в 20-25 лет, с не по годам развитым футбольным мышлением, да ещё и системообразующее звено в центре поля. Если его не забрать, то не будет в команде нового Стиви Джи в ближайшее время.
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llolishe
Ответ Liverpool_YNWA
Наверное, исторические победы в ЛЧ и АПЛ :))
Нужно жить настоящим-команда рискует остаться без участия в ЛЧ в следующем сезоне
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llolishe
Ответ Матвей Бондарев
Ты ещё Ихаттарена вспомни за 2 ляма. Конечно, проще же купить молодых и неопытных, чтобы лет через 7 они на пик вышли и конкурировали с готовыми звёздами из других клубов. На двух полузащитников не меньше 200 лямов уйдёт при условии, что Беллингема возьмут + Маунт либо Невеш. Повезёт, если бесплатно Тилеманса перехватят, он будет свободным агентом. А защита ещё в копеечку влетит.
А что скауты Ливерпуля?Любой болельщик Ливерпуля скажет, что Беллингем это топ игрок,а почему скауты не могут найти толкового игрока за нормальную сумму в средняке Лиги 1 или серии А?

Почему надо потом переплачивать за игроков условной Бенфике ,которая за копейки когда-то покупали Нуньеса у Альмерии и того же Фернандеса.
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Матвей Бондарев
Ответ Liverpool_YNWA
Наверное, исторические победы в ЛЧ и АПЛ :))
Ага, и лучший менеджмент красных при ограниченных средствах и жлобском FSG, благодаря чему команда в топ 2 сильнейших клубов мира была 4 года подряд, наверное это тоже Клопп виноват.
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Liverpool_YNWA
Ответ Матвей Бондарев
Аргументы, где он наплевательски отнёсся к своей работе?
Наверное, исторические победы в ЛЧ и АПЛ :))
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
Уже три года все говорят Трента в полузащиту надо-Клоппу пофиг Уже три года условный Трент почти без ротации должен играть в 4 турнирах и потом мы удивляемся как он не может догнать кого-то В январе был 31 день чтобы усилить полузащиту-почему не купили никого кроме Гакпо?
Потому что было всего лямов 30 + ещё 12 в бонусах прописали на потом, если на то пошло. Кого ты за 30 лямов в полузащиту возьмёшь, умник? Толковый полузащитник стоит от 50 лямов.
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llolishe
Ответ Матвей Бондарев
Мдааа, больше мне с тобой не о чем разговаривать... Видно, что тебе пофиг на команду, лишь бы Клоппа убрали.
Уже три года все говорят Трента в полузащиту надо-Клоппу пофиг
Уже три года условный Трент почти без ротации должен играть в 4 турнирах и потом мы удивляемся как он не может догнать кого-то
В январе был 31 день чтобы усилить полузащиту-почему не купили никого кроме Гакпо?
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
Закария 7 лямов только Юве стоил Надо знать где искать+аренды же есть
Ты ещё Ихаттарена вспомни за 2 ляма. Конечно, проще же купить молодых и неопытных, чтобы лет через 7 они на пик вышли и конкурировали с готовыми звёздами из других клубов. На двух полузащитников не меньше 200 лямов уйдёт при условии, что Беллингема возьмут + Маунт либо Невеш. Повезёт, если бесплатно Тилеманса перехватят, он будет свободным агентом. А защита ещё в копеечку влетит.
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llolishe
Ответ Матвей Бондарев
Правильно, выделили ему в общей сложности на летнее и зимнее трансферное окно 120 лямов. Где ты по нынешним ценам пол-состава обновишь за 120 лямов? Из ФНЛ 15 игроков взять? Надо 2 центрбэков, замену Тренту на фланг защиты грамотную, 2 полузащитника. Кого ты хочешь, чтобы купили за эти деньги?
Закария 7 лямов только Юве стоил

Надо знать где искать+аренды же есть
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LaffyTaffy
Смешная ситуация, когда российские люди поддерживают английский законопроект по ужесточению в плане мигрантов, когда у самих страна уже трещит от количества специалистов из Ближней Азии, Востока и Кавказа, а столица неспроста прослывает Москвабадом.

Почему за свои территории то так не воюете?
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
Клоппу предложили новый контракт(хотя он говорил в интервью что уже хочет отдохнуть от футбола) Поэтому Клопп и молчит ибо он думал что этот сезон максимум потренирует и уйдет А сейчас какая ему разница что с командой-это уже головная боль следующего тренера Ливерпуля
Мдааа, больше мне с тобой не о чем разговаривать... Видно, что тебе пофиг на команду, лишь бы Клоппа убрали.
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