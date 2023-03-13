Клопп о Линекере и BBC: «Все озабочены тем, чтобы говорить правильные вещи, иначе поднимется буря. Трудно жить в таком мире»

считает несправедливым отстранение от работы на BBC.

Ранее бывший нападающий сборной Англии, ныне работающий ведущим программы Match of the Day на телеканале BBC, раскритиковал предложенный правительством Великобритании законопроект о нелегальных мигрантах – Линекер сравнил риторику властей с «языком Германии 30-х годов». BBC временно отстранил Линекера от работы, после чего участвовать в программе отказались Иан Райт и Алан Ширер.

«Я не местный, но я не понимаю, зачем просить кого-то отступить от своих слов. Я не уверен, проблема в языке или в чем-то еще, но таков мир, в котором мы живем. Все озабочены тем, чтобы делать все правильно и говорить правильные вещи.

Если вы этого не делаете, то поднимется буря негодования, в таком мире действительно трудно жить. Если я правильно понимаю посыл, это мнение о правах человека, которое имеет право на существование.

Дело не в том, что я не показываюсь на BBC, дело не в том, что парень с микрофоном BBC плохой человек.

Я слышал о «правилах» , согласно которым не разрешается придерживаться подобных взглядов. В этом мире трудно жить. Больше я ничего не могу сказать», – сказал главный тренер « ».

Линекера отстранили от работы на BBC – за критику правительства. Но все коллеги за него

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