Клопп о Линекере и BBC: «Все озабочены тем, чтобы говорить правильные вещи, иначе поднимется буря. Трудно жить в таком мире»
Юрген Клопп считает несправедливым отстранение Гари Линекера от работы на BBC.
Ранее бывший нападающий сборной Англии, ныне работающий ведущим программы Match of the Day на телеканале BBC, раскритиковал предложенный правительством Великобритании законопроект о нелегальных мигрантах – Линекер сравнил риторику властей с «языком Германии 30-х годов». BBC временно отстранил Линекера от работы, после чего участвовать в программе отказались Иан Райт и Алан Ширер.
«Я не местный, но я не понимаю, зачем просить кого-то отступить от своих слов. Я не уверен, проблема в языке или в чем-то еще, но таков мир, в котором мы живем. Все озабочены тем, чтобы делать все правильно и говорить правильные вещи.
Если вы этого не делаете, то поднимется буря негодования, в таком мире действительно трудно жить. Если я правильно понимаю посыл, это мнение о правах человека, которое имеет право на существование.
Дело не в том, что я не показываюсь на BBC, дело не в том, что парень с микрофоном BBC плохой человек.
Я слышал о «правилах» BBC, согласно которым не разрешается придерживаться подобных взглядов. В этом мире трудно жить. Больше я ничего не могу сказать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Линекера отстранили от работы на BBC – за критику правительства. Но все коллеги за него
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
На прошедшей недели премьер Англии Риши Суннак прилетел к президенту Франции Макрону с целью создания лагеря для беженцев/ интернированных на территории Франции , чтобы все нелегалы , желающие пересечь Ла-Манш отлавливались и оставались в этом лагере . Так Суннак пытается решить проблемы нелегальной иммиграции в Англию .
Поэтому высказывание Линекера абсолютно верное - да , будут построены лагеря по принципу концлагерей только без печек , и да - это нарушение прав человека теми странами , которые ещё вчера называли себя демократическими .
В итоге-Клопп верит в тренировки
Даже победы в ЛЧ и АПЛ особо не привлекли топ игроков и если есть слух о переходе топ игрока в Ливерпуль так это всегда сомнительно
Я просто не представляю как можно так много зарабатывать и так мало тратить, а потом жаловаться
Все тратят
Если реально хотеть чтобы клуб был более успешен то надо тратить на усиление
Почему надо потом переплачивать за игроков условной Бенфике ,которая за копейки когда-то покупали Нуньеса у Альмерии и того же Фернандеса.
Уже три года условный Трент почти без ротации должен играть в 4 турнирах и потом мы удивляемся как он не может догнать кого-то
В январе был 31 день чтобы усилить полузащиту-почему не купили никого кроме Гакпо?
Надо знать где искать+аренды же есть
Почему за свои территории то так не воюете?