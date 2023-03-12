Дефо о малом числе темнокожих тренеров в Англии: «Цифры шокируют. Многие легенды АПЛ не получали возможностей»

Теги Джермейн Дефо Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Сол Кэмпбелл Иан Райт Дуайт Йорк Джон Барнс Лес Фердинанд дискриминация Футбол

Джермейн Дефо шокирован малым числом темнокожих тренеров и менеджеров в Англии.

Бывший нападающий сборной Англии сейчас тренирует команду «Тоттенхэма» до 18 лет.

Дефо высказался о недавнем отчете, из которого стало известно, что доля темнокожих тренеров и управленцев в английском футболе составляет 4,4%.

«Это одна из причин, почему я хочу добиться изменений. Честно говоря, я знал об этих цифрах, и иногда мне очень неприятно говорить об этом, потому что я чувствую, что говорю об одном и том же в течение многих лет.

Я на протяжении многих лет разговаривал с такими игроками, как Лес Фердинанд, Иан Райт, Джон Барнс, Сол Кэмпбелл, Дуайт Йорк, о том, что они не получают возможности стать тренером или менеджером после окончания карьеры игрока. Кажется, что ситуация улучшается, но ненамного.

Если я смог стать тренером, то и игроки следующего поколения могут задуматься о том, чтобы стать тренером. Но, если честно, цифры шокируют.

За годы многие игроки с лицензиями – громкие имена, легенды Премьер-лиги – не получали возможностей. Я готов начать с самого низа. Но посмотрим, представится ли мне возможность, когда я проделаю тяжелую работу и получу лицензию», – сказал Дефо.

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45 комментариев

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Новый Орлеан
Ответ London.is.blue
Темнокожие тренера чаще всего проваливались в футболе. Может поэтому и не берут. Не знаю считается ли это расизмом. Хотя тому же Виейра дали шанс и он себя в целом хорошо показывает. Сложный вопрос. Может предубеждения и есть, но не уверен, что это основная проблема.
Они везде проваливаются. Даже в своём виде спорта - баскетболе 80% белых тренеров.
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Maxim 1989
Вот не смешно. В ЮАР темнокожие могут поступить в ВУЗ с меньшим количеством баллов. По этой причине местные стараются попасть на прием к белому хирургу, дантисту, юристу, механику.
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London.is.blue
Темнокожие тренера чаще всего проваливались в футболе. Может поэтому и не берут. Не знаю считается ли это расизмом.

Хотя тому же Виейра дали шанс и он себя в целом хорошо показывает.

Сложный вопрос. Может предубеждения и есть, но не уверен, что это основная проблема.
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Виталий Варварин
про каких он говорит?
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Maxim Nimes
А какого лешего тренера нужно брать по расовой принадлежности? Их игнорируют не из за цвета кожи. Посмотрите сколько черных парней играют на топ уровне. Если чел приносит пользу в футболе, работадателю пофиг его цвет. Просто дело в интеллектуальных способностях. Виейра еле держится с КП в АПЛ. Есть один в Лиге 1.
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charly_54
Ответ Алексей Антипов
Ну относительно удачный пример Комбуаре ещё
К сожалению, не знаю кто это
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charly_54
Ответ Никита Сухоруков
Среди тренеров? Это шутка?
Среди игроков
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nolan_90
Джермейн, а у вас брат в Москве есть?
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Антон Фалафель
Даже приехавшие из африки негры считают себя угнетёнными и потомками рабов
+1
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murzzzzzilka
Ага, давайте. Начинайте брать не за умения, а за цвет кожи. Потом, я думаю, надо придти к тому, что недостаточно трансов и прочих гендеров….
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bat90
Вот когда черные чпокают белых женщин, называя это blacked, никто из нас не возмущается))
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Зубы Дзюбы
Ответ Илья Владимирович
Ни одного, кроме Райкарда
Компани что-то показывает сейчас
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Vasilyev
Ответ Andrey Mikhalkov
Интересно, а до NHL еще не докопались с этим BLM?
В НХЛ тоже пошла тенденция на увеличение темнокожих хоккеистов. ГМ у Сан-Хосе темнокожий. А своеобразным пропагандистом этой истории является Аким Алик. У того блм головного мозга.
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d3fstqd
Ну справедливости ради не только "лень, талант, учеба" отделяют чернокожих тренеров от назначений. Джеррард попал в АПЛ после шотландской лиги (2ой клуб в карьере), Лэмпард попал в АПЛ, причем дважды, после того, как не смог вывести Дерби в АПЛ. Вы вообще представляете, два топ клуба человек возглавлял, имея опыт только Чемпионшипа. Крис Хьютон вполне хорошо тренировал, но где он сейчас? Скотт Паркер тренировал клуб, который играл в АПЛ (и провалился с треском), но его все равно позвали в Брюгге. Глупо отрицать, что цвет кожи никак не влияет на твои шансы иметь хороший старт тренерской карьеры, если при этом ты был достаточно сильным футболистом.
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БилльХансен
Согласно официальной оценке 2011 года чёрные/африканцы/карибские/чернокожие британцы составляют 3 % населения. Что же так возмущает Джермейна? Почему его не беспокоит полное отсутствие индийских футболистов, тренеров и футболистов, несмотря на значительное количество индусов в Великобритании? Складывается неприятное впечатление, что мы, белые, все на одно лицо для него.
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acus
На колено втавать пробовал?
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Алексей Антипов
Ответ charly_54
Ну да, кроме него никто на ум и не приходит
Ну относительно удачный пример Комбуаре ещё
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Bayern2004
Быстро бегать - не значит хорошо тренировать.
"Господа" негры.
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hypnotoad94
В Великобритании темнокожих как раз в районе 3-4%, только что посмотрел. В самой Англии 4,2%, то есть, они представлены ровно так же, как и белые. Против расизма и понимаю, что им частенько приходится сталкиваться с предубеждениями и это может помешать карьере, но тут всё четко, как в аптеке.
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Никита Сухоруков
Ответ charly_54
А в нба слишком много чёрных , надо что менять
Среди тренеров? Это шутка?
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Андрей Кастуев
Ответ rigobersong
И будут все команды в АПЛ как Кристал Пэлас:))
Откуда со дня на день выкинут Виейра, и потеряет АПЛ единственную свою темнокожую надежду.
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Александр Беляков
Мостовому нужно образаться автозагаром. Глядишь поддержку на западе найдет ))
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gustavo1097
Эдакие черные Мостовые, которым всем всё обязаны
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Alexander Yavriantz
Сколько тренеров пакистанцев не считали? Тоже вроде немаленькая община в Англии..)
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Добрый Ретроград
Так потому, что белые люди и чёрные отличаются. Америку открыли) Для тренерской работы нужно логическое мышление и арийская выдержка. А для негров бокс, баскетбол, плантации.
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