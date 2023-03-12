Тарасов о «ЧВК Редан»: «Парни из околофутбола, давайте оставим их и будем жить дружно. Это поколение любит выделяться, но это не повод их бить»
Дмитрий Тарасов вступился за представителей «ЧВК Редан».
В конце февраля в российских городах начали задерживать подростков – предполагаемых последователей «ЧВК Редан». По сообщениям СМИ, это молодежная субкультура, вдохновленная мангой Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан». Подростки используют символику группировки из манги – паука с цифрой 4.
Представителям «ЧВК Редан» приписывают попытки организации массовых драк и конфликты с другими субкультурами, в том числе футбольными фанатами.
«Я изучил эту тему. Это молодые ребята, поклонники аниме, которые устраивали потасовки в торговых центрах. После чего СМИ начали массово раздувать на них атаку, после чего начались задержания этих подростков.
Хочу обратиться к парням из околофутбола. Давайте так: дети – это всегда дети. Все мы были когда-то молодые. И это поколение, вы знаете, любит все яркое, любит как-то выделяться, но это точно не повод их бить.
Ребят, давайте оставим парней и будем жить дружно. Я вас очень прошу, прислушайтесь ко мне», – сказал в сторис инстаграма бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге.
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В этом случае нет никакого смысла думать о том, что он сказал, особенно учитывая его риторику (гыгыгы) в принципе. Пусть закроет рот и валит с горизонта.
Никакие фан группировки детей и подростков не били. И я никогда не слышал и не видел намерений.