вступился за представителей «ЧВК Редан».

В конце февраля в российских городах начали задерживать подростков – предполагаемых последователей «ЧВК Редан». По сообщениям СМИ, это молодежная субкультура, вдохновленная мангой Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан». Подростки используют символику группировки из манги – паука с цифрой 4.

Представителям «ЧВК Редан» приписывают попытки организации массовых драк и конфликты с другими субкультурами, в том числе футбольными фанатами.

«Я изучил эту тему. Это молодые ребята, поклонники аниме, которые устраивали потасовки в торговых центрах. После чего СМИ начали массово раздувать на них атаку, после чего начались задержания этих подростков.

Хочу обратиться к парням из околофутбола. Давайте так: дети – это всегда дети. Все мы были когда-то молодые. И это поколение, вы знаете, любит все яркое, любит как-то выделяться, но это точно не повод их бить.

Ребят, давайте оставим парней и будем жить дружно. Я вас очень прошу, прислушайтесь ко мне», – сказал в сторис инстаграма бывший опорник «Локомотива», играющий за « » в .

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