Тарасов о «ЧВК Редан»: «Парни из околофутбола, давайте оставим их и будем жить дружно. Это поколение любит выделяться, но это не повод их бить»

Теги Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия болельщики Winline Медиалига Родина Медиа Футбол

Дмитрий Тарасов вступился за представителей «ЧВК Редан».

В конце февраля в российских городах начали задерживать подростков – предполагаемых последователей «ЧВК Редан». По сообщениям СМИ, это молодежная субкультура, вдохновленная мангой Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан». Подростки используют символику группировки из манги – паука с цифрой 4.

Представителям «ЧВК Редан» приписывают попытки организации массовых драк и конфликты с другими субкультурами, в том числе футбольными фанатами.

«Я изучил эту тему. Это молодые ребята, поклонники аниме, которые устраивали потасовки в торговых центрах. После чего СМИ начали массово раздувать на них атаку, после чего начались задержания этих подростков.

Хочу обратиться к парням из околофутбола. Давайте так: дети – это всегда дети. Все мы были когда-то молодые. И это поколение, вы знаете, любит все яркое, любит как-то выделяться, но это точно не повод их бить.

Ребят, давайте оставим парней и будем жить дружно. Я вас очень прошу, прислушайтесь ко мне», – сказал в сторис инстаграма бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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45 комментариев

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Месси из Сибири
Ответ Сэб Феттель
Эта неадекватная тема называется Россия.
на Украине ЧВК Редан нет? Или когда это на Украине, то это - адекватная тема?
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Spartakovec navsegda
Безусловно, насилие не решает, а ожесточает. Но это задача государства и общества, чтобы молодые люди придерживались адекватных ценностей, а не брали в пример чуждое, из мира, где рогатый на гербах клубов и т.д. и т.п. Если взяли японского паука, то стоит задать вопрос, почему японские дети не берут в пример Колобка или Илью Муромца, и где современные герои для наших детей?
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Ильдар Миргалиев
Ответ Сэб Феттель
Эта неадекватная тема называется Россия.
Ну конечно, ведь только у нас такое происходит)🤦‍♂️
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Homelender_666
Ответ Hell MASTER
Фига,уже эксперты по чвк редан появились.Во как
Спортс образовательный)
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Hell MASTER
Ответ Homelender_666
Я посмотрел много видео. Гопники отлавливают этих редановцев по одному и толпой избивают. Даже пацана с ДЦП избили. На одном из видео гопники хотели избить пацана, который гулял с мамой. Их было человек сто, а у него нож. Не помогло. Полиции более-менее плевать. Как митинги разгонять, так они первые, а когда нужно разобраться с толпой гопников, то их рядом нет. Только в торговые центры иногда приезжает ОМОН, если там разборки. Это какая-то неадекватная тема.
Фига,уже эксперты по чвк редан появились.Во как
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Красная стрела
Но что у спортса не отнять, как он все темы, которые шумят, умело втягивает в футбольные ветки🤣 по спортсу спокойно можно следить за новостями, не заходя на другие ресурсы.
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Adeen
Ответ Дмитрий Валерьевич
"Я Изучил эту тему"....... Новую профессию осваивает будущий Рëдановед Дмитрий Тарасов
Я, как дипломированный рёдановедовед, хотел бы ответственно заявить: Здесь не всё так однозначно.
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гилберт
Ответ Homelender_666
Я посмотрел много видео. Гопники отлавливают этих редановцев по одному и толпой избивают. Даже пацана с ДЦП избили. На одном из видео гопники хотели избить пацана, который гулял с мамой. Их было человек сто, а у него нож. Не помогло. Полиции более-менее плевать. Как митинги разгонять, так они первые, а когда нужно разобраться с толпой гопников, то их рядом нет. Только в торговые центры иногда приезжает ОМОН, если там разборки. Это какая-то неадекватная тема.
Полиция следит за порядком. Беспорядки её не интересуют.
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Dima
Ответ Homelender_666
Я посмотрел много видео. Гопники отлавливают этих редановцев по одному и толпой избивают. Даже пацана с ДЦП избили. На одном из видео гопники хотели избить пацана, который гулял с мамой. Их было человек сто, а у него нож. Не помогло. Полиции более-менее плевать. Как митинги разгонять, так они первые, а когда нужно разобраться с толпой гопников, то их рядом нет. Только в торговые центры иногда приезжает ОМОН, если там разборки. Это какая-то неадекватная тема.
Ну так, кормовую базу нельзя трогать, не анимешники же будут пополнять строй силовиков
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Красная стрела
Ответ Kirkoroff
Я только с началом раскручивания этой темы узнал что гопники-это не просто шпана из подворотни, а тоже субкультура оказывается)
Это вроде не гопники, а офники. Они позиционируют , как околофутбольные фанаты. Но за любой организацией малолеток, уверен, стоят взрослые. И криминал, в том числе.
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Dima
Ответ antifa rise up
Гопота нападала толпой на анимешников, те пару раз объединились и дали отпор, тогда скудоумная ссыкливая гопота подключила гопоту постарше - ментов и силовиков - это и есть портрет современной россии
По факту
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karlsson27
Не зря Тарасов комментирует близкую себе тему - его уровень развития
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FNT
Ответ Александр Бородин
Молодец что не промолчал. Наконец-то он что-то по делу сказал. Что-то здравое
Он обращается к людям, которые его даже близко не будут слушать. Вопрос: зачем? Мне кажется, чтобы не особо разбирающиеся в футболе чиновники подумали, что вот, из спорта парень, да с фанатами может поговорить, надо на него обратить внимание.

В этом случае нет никакого смысла думать о том, что он сказал, особенно учитывая его риторику (гыгыгы) в принципе. Пусть закроет рот и валит с горизонта.
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Kirkoroff
Я только с началом раскручивания этой темы узнал что гопники-это не просто шпана из подворотни, а тоже субкультура оказывается)
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алексей любовь
Мужиков с надутыми губами тоже не надо трогать, - резюмировал типа-футболист
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antifa rise up
Гопота нападала толпой на анимешников, те пару раз объединились и дали отпор, тогда скудоумная ссыкливая гопота подключила гопоту постарше - ментов и силовиков - это и есть портрет современной россии
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Дмитрий Валерьевич
"Я Изучил эту тему"....... Новую профессию осваивает будущий Рëдановед Дмитрий Тарасов
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GullitRuud
правильно детишек трогать не надо , пусть дерутся и громят чего хотят . жить станет веселее .
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Александр Бородин
Ответ FNT
Железный авторитет для фанатов всех команд высказался. Совесть нашего футбола.
Молодец что не промолчал. Наконец-то он что-то по делу сказал. Что-то здравое
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Александр Бородин
Ответ Иван Алейников
Как правильно: рЕдан или рЁдан?
Рёдан
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moldfan
Парнями из околофутбола, он силовиков называет или кого ?
Никакие фан группировки детей и подростков не били. И я никогда не слышал и не видел намерений.
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Александр Бородин
Не думал что когда-то поддержу Тарасова. Но тут он на редкость по делу выступил
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FNT
Железный авторитет для фанатов всех команд высказался. Совесть нашего футбола.
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Иван Алейников
Как правильно: рЕдан или рЁдан?
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Gagarin Party
Ответ Einfach Safari
Тарасов по уровню развития недалеко от них ушёл
судя по твоему комментарию, ты по уровню развития как Тарасов.
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