Лыжи. Кубок мира. Тириль Венг, Нисканен, Диггинс, Хайди Венг, Шлинн, Хага выступят в масс-старте на 50 км свободным стилем
12 марта на Кубке мира в Норвегии пройдет женский масс-старт на 50 км свободным стилем.
Кубок мира по лыжным гонкам-2022/23
Холменколлен, Норвегия
Женщины
Масс-старт, 50 км, свободный стиль
Начало – 12.15 по московскому времени.
Старт-лист
1. Тириль Венг (Норвегия)
2. Кертту Нисканен (Финляндия)
3. Джесси Диггинс (США)
4. Хайди Венг (Норвегия)
5. Рози Бреннан (США)
6. Тереза Штадлобер (Австрия)
7. Дельфин Клодель (Франция)
8. Силье Теодорсен (Норвегия)
9. Виктрия Карл (Германия)
12. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
13. Моа Илар (Швеция)
16. Маргрете Бергане (Норвегия)
17. Рагнхиль Хага (Норвегия)
18. Марте Сконес (Норвегия)
19. Марен Вангенстен (Норвегия)
20. Линн Семскар (Швеция)
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