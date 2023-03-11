Лыжи. Кубок мира. Тириль Венг, Нисканен, Диггинс, Хайди Венг, Шлинн, Хага выступят в масс-старте на 50 км свободным стилем

12 марта на Кубке мира в Норвегии пройдет женский масс-старт на 50 км свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2022/23

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Масс-старт, 50 км, свободный стиль

Начало – 12.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Финляндия)

3. (США)

4. (Норвегия)

5. Рози Бреннан (США)

6. (Австрия)

7. Дельфин Клодель (Франция)

8. Силье Теодорсен (Норвегия)

9. Виктрия Карл (Германия)

12. Астрид Ойре (Норвегия)

13. Моа Илар (Швеция)

16. Маргрете Бергане (Норвегия)

17. (Норвегия)

18. Марте Сконес (Норвегия)

19. Марен Вангенстен (Норвегия)

20. Линн Семскар (Швеция)