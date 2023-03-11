Лыжи. Кубок мира. Тириль Венг, Нисканен, Диггинс, Хайди Венг, Шлинн, Хага выступят в масс-старте на 50 км свободным стилем

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) сборная США жен марафон (жен) Хайди Венг Джесси Диггинс Виктория Карл Тереза Штадлобер Кертту Нисканен Рагнхиль Хага Кари Ойре Шлинн Линн Семскар Тириль Венг Рози Бреннан Дельфин Клодель Маргрете Бергане Марте Сконес Силье Теодорсен Марен Вангенстен Моа Илар Лыжи

12 марта на Кубке мира в Норвегии пройдет женский масс-старт на 50 км свободным стилем. 

Кубок мира по лыжным гонкам-2022/23

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Масс-старт, 50 км, свободный стиль 

Начало – 12.15 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. Тириль Венг (Норвегия)

2. Кертту Нисканен (Финляндия)

3. Джесси Диггинс (США) 

4. Хайди Венг (Норвегия) 

5. Рози Бреннан (США) 

6. Тереза Штадлобер (Австрия) 

7. Дельфин Клодель (Франция) 

8. Силье Теодорсен (Норвегия) 

9. Виктрия Карл (Германия) 

12. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

13. Моа Илар (Швеция) 

16. Маргрете Бергане (Норвегия)

17. Рагнхиль Хага (Норвегия) 

18. Марте Сконес (Норвегия)

19. Марен Вангенстен (Норвегия)

20. Линн Семскар (Швеция) 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gerr_max
Может и Шлин выиграть. У неё есть опыт таких гонок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
32 девушки в списке. Ещё кто-то возможно передумает и не выйдет на старт плюс по ходу самой гонки ещё снимутся вероятно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Тереза Штадлобер всех удивит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Набор, конечно, так себе. Джесси просто карты в руки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий