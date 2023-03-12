«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела «Барсы» о коррупции и заявил об участии в судебном процессе

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Реал» выпустил заявление по делу с обвинениями «Барселоны» в коррупции.

Напомним, ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«На своем сегодняшнем заседании совет директоров «Реала» рассмотрел серьезные обвинения, выдвинутые прокуратурой Барселоны против футбольного клуба «Барселона», бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, руководителей Альберта Солера и Оскара Грау.

Основанием стали предполагаемые коррупционные преступления, в частности, связанные с отношениями клуба с бывшим вице-президентом Комитета технических арбитров (CTA) Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.

«Реал» хотел бы выразить крайнюю обеспокоенность в связи с серьезностью фактов и вновь заявляет о доверии к правовой системе. Клуб согласен в защиту своих законных прав присутствовать на суде, когда судья откроет процесс для всех сторон», – говорится в заявлении «Реала».

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61 комментарий

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husk bar
Ответ 2vdhrvmmzf
Реал можно понять, в этом сезоне кроме как через кабинет чемпионство им не светит
Ну у Реала теоретически есть шансы на все турниры)) А Барса даже ЛЕ упустил. Еще не говоря о том что действующие чемпионы это Реал Мадрид)
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Сикарио
Ответ Эрик Оганезов
кто-нибудь может мне объяснить в каком именно чемпионском сезоне лалиги Барсу тащили судьи. Я конечно все понимаю, бывали матчи где судья был более склонен в одну сторону, но такое случается почти со всеми клубами, начиная Реалом заканчивая Бетисом. Но это же полный бред.
Во всех. Матчи нужно смотреть, а не зуевых читать.
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kutavlik
Понятно, шансы стать первыми в этом сезоне - минимальные!!!!
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Ruslan3132
в дер/ме по уши барса, а ее глоры пшикают на Реал )) забавные хомячки всегда тут были )))
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Эрик Оганезов
кто-нибудь может мне объяснить в каком именно чемпионском сезоне лалиги Барсу тащили судьи. Я конечно все понимаю, бывали матчи где судья был более склонен в одну сторону, но такое случается почти со всеми клубами, начиная Реалом заканчивая Бетисом. Но это же полный бред.
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Arthurino
Ответ Олег Петров
Жду момент, когда все 19 команд + прокуратура возьмут за щеку. Ну и все хейтеры заодно😂😂
Ты хоть определись с какого аккаунта пишешь, Олежа. А по сабжу тебе долго ждать придется конечно, БЧК чисто от репутационных издержек будет отмываться еще десятилетия
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Barca
Ответ Олег Петров
Может не весь реал, но дядюшка перес точно 😄пытается создать суперлигу с лапортой и тут же пытается закопать помочь барсу 😁клоуны и только
Реал всегда был таким
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Олег Петров
Ответ Barca
Теперь можно официально заявить, что Реал-это лицемерный клуб
Может не весь реал, но дядюшка перес точно 😄пытается создать суперлигу с лапортой и тут же пытается закопать помочь барсу 😁клоуны и только
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siragh@yandex.ru
Будем объективны-Реал до последнего хотел отстраниться.Достойно
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Заяцволк
https://yandex.ru/video/preview/12269919621733819960
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Олег Петров
Ответ Arthurino
Так все остальные клубы Ла Лиги уже давно высказались в совместном обращении, только Реал воздерживался. Теперь и Мадрид добавился, так что все 19 команд лиги уже в деле
Жду момент, когда все 19 команд + прокуратура возьмут за щеку. Ну и все хейтеры заодно😂😂
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Сикарио
Растоптать коррупционеров
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Ramil Usmanov
Ну как же без них то, реалка "в каждой дырке затычка".
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Arthurino
Ответ Oleg
Баварию в иске по судейским ЛЧ Реала поддержит весь бомонд из клубов в Европе)))
Хорошо, но не обязательно всем рассказывать свои сны в бреду
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Рэд Уайт
Ответ Barca
О каком суде идёт речь?! Доказательств нет! Мадрид опять испил золотого дождя 🤣
это самое мерзкое что есть в футболе
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Джон Сакримони
Главное не выйти на самих себя
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Homelender_666
Ответ Oleg
Тут главное не выйти на себя, а то весь мир был бы не против узнать кто и сколько получил за судейские ЛЧ Реала. Как можно было с метровых офсайдов засчитывать голы Баварии?) И много всего интересного.
Брат, доказательства предоставь, а не позорься. Если бы Реал платил судьям, то об этом узнали бы Чеферин и Нассер, которые ненавидят Переса. А про судейские ошибки в ЛЧ не болелам Барселоны говорить.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ зак
Скоро появиться в тегах Сегунда) Live, Чемпионат Испании, Сегунда, Барселона против Депортиво, Ельче принимает Леванте и тд.
И появиТСЯ шанс для Реала брать Ла Лигу чуть чаще, чем 2-3 раза за 10 лет🤓
P.S. Кстати, как там условный титул 16/17, не жмёт? Барса же платила судьям, чтоб ей чистые голы не засчитывали. Хотя, понимаю, 115-летие важнее🤗
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Дмитрий Формусатий
Ответ Oleg
Тут главное не выйти на себя, а то весь мир был бы не против узнать кто и сколько получил за судейские ЛЧ Реала. Как можно было с метровых офсайдов засчитывать голы Баварии?) И много всего интересного.
Тут главное не выйти на несколько купленных чашек Барселоны, а то пока обвинения только по ЛаЛиги выдвинуты.. глядишь и дело Ёвребе вскроется, и Айтекина ))
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Oleg
Ответ Arthurino
Так все остальные клубы Ла Лиги уже давно высказались в совместном обращении, только Реал воздерживался. Теперь и Мадрид добавился, так что все 19 команд лиги уже в деле
Баварию в иске по судейским ЛЧ Реала поддержит весь бомонд из клубов в Европе)))
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Robs8n Madrid
Ответ scuderiafan
Типичные бланкос, подшакалить лишь бы. Вспомните о своих купленных ЛЧ.
Плюсики собрать не получится. Потому что ты балабол. Доказательства о купленных ЛЧ в студию!) их нет ни у тебя, ни у кого. А вот барселону будут судить за то, что они заносили судьям, так что пошел вон отсюда )
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vals1702
Ответ Yu123
🥺👉👈 в сегундочку бы
в чемп Каталунии
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Barca
О каком суде идёт речь?!
Доказательств нет!
Мадрид опять испил золотого дождя 🤣
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Jese Rodrigues
Ответ Айхальский
С-солидарность
Жаль только солидарность так поздно наступила. Реал должен был не последним включаться, когда уже все другие клубы выступили против. Легко выступать против когда дело уже дошло до обвинения прокураторы. Но все другие клубы выступили ещё на стадии разъяснения.
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Homelender_666
Ответ Maksim1302
Не удивительно, на поле остановить не могут, будут пытаться по другому. Но есть одно но, у них и тут не получится
Так пишешь, как будто Реал - это Марсель, который по праздникам обыгрывает ПСЖ. Ты бы не позорился и посмотрел статистику личных встреч. Ни у Реала, ни у Барселоны нет явного перевеса, но школьников это не волнует. Плюсики превыше всего)
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