«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела «Барсы» о коррупции и заявил об участии в судебном процессе
«Реал» выпустил заявление по делу с обвинениями «Барселоны» в коррупции.
Напомним, ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«На своем сегодняшнем заседании совет директоров «Реала» рассмотрел серьезные обвинения, выдвинутые прокуратурой Барселоны против футбольного клуба «Барселона», бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, руководителей Альберта Солера и Оскара Грау.
Основанием стали предполагаемые коррупционные преступления, в частности, связанные с отношениями клуба с бывшим вице-президентом Комитета технических арбитров (CTA) Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.
«Реал» хотел бы выразить крайнюю обеспокоенность в связи с серьезностью фактов и вновь заявляет о доверии к правовой системе. Клуб согласен в защиту своих законных прав присутствовать на суде, когда судья откроет процесс для всех сторон», – говорится в заявлении «Реала».
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P.S. Кстати, как там условный титул 16/17, не жмёт? Барса же платила судьям, чтоб ей чистые голы не засчитывали. Хотя, понимаю, 115-летие важнее🤗
Доказательств нет!
Мадрид опять испил золотого дождя 🤣