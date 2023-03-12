«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела «Барсы» о коррупции и заявил об участии в судебном процессе

«Реал» выпустил заявление по делу с обвинениями «Барселоны» в коррупции.

Напомним, ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов и по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«На своем сегодняшнем заседании совет директоров «Реала» рассмотрел серьезные обвинения, выдвинутые прокуратурой Барселоны против футбольного клуба « », бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, руководителей Альберта Солера и Оскара Грау.

Основанием стали предполагаемые коррупционные преступления, в частности, связанные с отношениями клуба с бывшим вице-президентом Комитета технических арбитров (CTA) Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.

« » хотел бы выразить крайнюю обеспокоенность в связи с серьезностью фактов и вновь заявляет о доверии к правовой системе. Клуб согласен в защиту своих законных прав присутствовать на суде, когда судья откроет процесс для всех сторон», – говорится в заявлении «Реала».

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