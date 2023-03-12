«Барса» удивлена и разочарована позицией «Реала» по делу о коррупции. Отношения клубов могут испортиться

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Отношения «Барселоны» и «Реала» могут испортиться из-за дела о коррупции.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.

По информации Catalunya Radio, в «Барселоне» были удивлены и разочарованы заявлением «Мадрида».

В «блаугране» считают, что ситуация может разрушить хорошие отношения между клубами.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

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128 комментариев

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a.sh.s.
Если не сможет доказать все это кто же это банкет оплатить? это же такой удар по имиджу клуба как никак, если докажут я никогда не буду оправдать руководство Барсы жаль будет только адекватных болельщиков Барсы.
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Из Парижа с любовью
Земля тебе пухом СУПЕРЛИГА
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Lana Rhoades
🤡🚑
А ещё он умудряется бегать с 4 аккаунтами одновременно.
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Cash_flow
Ответ Ислам Оздоев
не было дружбы между нами
Так же, как между тобой и чувством юмора
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Butrymovich Mikalai
Factos про судейство фК Мадрид:

Каземиро , 336 матчей за Реал 0 (НОЛЬ!!!!) красных карточек,

за Манчестер 36 матчей 2 кк .
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Эксперт Спортс
Барса и так пострадала от Реала в 20 веке.
Ну кроме заговоров Франко, который поддерживал Барселону, что-то есть?
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Wild91688
Ригоберг позор спотс,ру
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Ислам Оздоев
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Жаль, что дружба между фанатами может пострадать
не было дружбы между нами
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Дмитрий Гончаров
Ответ Колбаскер тут
Как бы дело не закончилось, Барсе уже не отмыться
От чего не отмыться? От того, что такие, как ты могут сами придумать гадость и сами в это поверить?
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ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ Log in
Жаль, что дружба между фанатами может пострадать
Я фан Барселоны. Но и всегда уважаю всё команды ла Лиги. Я думаю решать нужно на поле играть в футбол а, а не эта рознь между клубами
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Пацанчик реальный
Ответ rigobersong
мадрид позор футбола!:))
Из под шконки чтоли вылез?
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Scorpion
Сейчас начнётся)) Друг друга скелеты вытаскивать начнут со шкафов)
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Эксперт Спортс
Ответ Karl0709
Ну это ли не повод разнести этих Мадридских девочек в пух и прах в следующем Классико с самым крупным счётом?
Карл зачем так? Разгром это когда 9:0. А Барселона будет как обычно играет с Реалом (5:0,5:1,4:0 и т.д ) зачем тратить лишнюю энергию нужно взять Ла лигу.
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Lana Rhoades
Ответ Berekella 999
Истинное лицо руководства судейского реала!!!!
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Покерный Футбол
Ответ predMBAPPE
Правильно говоришь, Реал нужно отправить в Сегунду!
А кто будет тогда от Испании играть в плей офф ЛЧ? Я других что то не вижу.
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Metalloid
Ответ Растиньяк
Какие отношения могу быть с кабинетом? Только презрение, и полный разрыв всех отношений. Все клубы ЛаЛиги уже выразили свою презрительную позицию, Реал чуть запоздал. Считаю, должен быть полный бойкот, пока их не переведут в Сегудну или не лишат проф статуса. Учитывая, что они уже и так банкроты, такой имиджевый удар, последний гвоздь в крышку гроба Последний их шанс был-это Суперлига, но теперь их выкинут и оттуда
Согласен, такой мешок как Реал давно должен быть наказан, как МС и ПСЖ, пердив их место.
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janitor
Ответ predMBAPPE
И в следующем БЧК и после следующего тоже БЧК)))
Да мне хоть каждый год. Главное, что бы из ЛЧ и ЛЕ по-быстрее вылетали.
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Эксперт Спортс
Ответ белошип
Класико единственное чем остаётся гордиться фанаткам банкрота Ведь по трофеям они уже никогда не догонят своего хозяина,а тут ещё за заносы судьям ещё и купленных трофеев лишат и в сегунду турнут)
Это и показывает уровень между клубами. Когда ты не в силах что то изменить в лч, когда судьи тебя не тащут
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Шукурмирзо Болтаев
Ответ Simbad
Цель этих выплат доказана, Барселона получала от этого какую-либо выгоду на поле? В отличии от тебя я ознакомился с главными тезисами обвинения, так вот, там нет никаких прямых доказательств, одни косвенные предположения.
а какая цель у этих выплат?
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ReneHoseman
Ответ Максим Новиков
Каких отношения могут вообще могут быть между непримиримыми соперниками? Если только взаимное уважение ввиду профессионализма, не более. Ну а Фанаты команд явно друг друга ненавидят
это две стороны одного бизнеса.
подспудно это понимают оба города. один клуб без другого не так интересен.
а фанаты — это про другое
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Yusa Naza
в спину это они могут.
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janitor
Ответ Эксперт Спортс
Где она была год или два года назад и вообще почему так долго ждали а именно 20 лет?
Ты бы с фактурой ознакомился с чего все началось для начала. Как вообще эти выплаты всплыли. почему налоговая завелась. Вопросы про 20 лет сами собой отпадут.
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Simbad
Ответ Шукурмирзо Болтаев
Сомнительные выплаты чиновнику тебе не аргумент? Тебе доказанный факт в лицо швыряют, все равно не веришь?
Цель этих выплат доказана, Барселона получала от этого какую-либо выгоду на поле? В отличии от тебя я ознакомился с главными тезисами обвинения, так вот, там нет никаких прямых доказательств, одни косвенные предположения.
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белошип
Ответ Человек1991
Барселона 9 раз громила мерзкую судейскую реалку в 21 веке, у реалки ноль таких побед)) 20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0. 19 ноября 2005 года: «Реал» - Барселона» – 0:3. 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6. 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0. 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. 23декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3. 28октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1. 27февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3. 20марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. Барселоне надо отделяться от Испании и переходить в Чемпионат Франции , будет очень интересное новое классико с ПСЖ. А также надо создавать адекватную СуперЛигу без мерзкой судейской реалки.
Класико единственное чем остаётся гордиться фанаткам банкрота
Ведь по трофеям они уже никогда не догонят своего хозяина,а тут ещё за заносы судьям ещё и купленных трофеев лишат и в сегунду турнут)
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Zemanuha
Ответ Человек1991
Барселона 9 раз громила мерзкую судейскую реалку в 21 веке, у реалки ноль таких побед)) 20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0. 19 ноября 2005 года: «Реал» - Барселона» – 0:3. 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6. 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0. 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. 23декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3. 28октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1. 27февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3. 20марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. Барселоне надо отделяться от Испании и переходить в Чемпионат Франции , будет очень интересное новое классико с ПСЖ. А также надо создавать адекватную СуперЛигу без мерзкой судейской реалки.
ЛЛ 35-26, ЛЧ 14-5. Плачь.
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