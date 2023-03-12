«Барса» удивлена и разочарована позицией «Реала» по делу о коррупции. Отношения клубов могут испортиться
Отношения «Барселоны» и «Реала» могут испортиться из-за дела о коррупции.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.
По информации Catalunya Radio, в «Барселоне» были удивлены и разочарованы заявлением «Мадрида».
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Каземиро , 336 матчей за Реал 0 (НОЛЬ!!!!) красных карточек,
за Манчестер 36 матчей 2 кк .
подспудно это понимают оба города. один клуб без другого не так интересен.
а фанаты — это про другое
Ведь по трофеям они уже никогда не догонят своего хозяина,а тут ещё за заносы судьям ещё и купленных трофеев лишат и в сегунду турнут)