Отношения «Барселоны» и « » могут испортиться из-за дела о коррупции.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.

По информации Catalunya Radio, в «Барселоне» были удивлены и разочарованы заявлением «Мадрида».

В «блаугране» считают, что ситуация может разрушить хорошие отношения между клубами.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

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