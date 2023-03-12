Иванюженков про убийство в Подмосковье: «По сети разлетаются фэйки. Я 3-й день на сборах в Сочи»

Теги светская хроника происшествия КХЛ Сочи Артем Иванюженков Хоккей

Форвард «Сочи» Артем Иванюженков опроверг информацию о своей причастности к убийству.

«Друзья, добрый день! Меня зовут Артем Иванюженков. По сети разлетаются фэйки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане.

Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется.

Всем хорошего дня и привет из Сочи», – сказал нападающий.

Ранее о непричастности Иванюженкова к преступлению заявили в Следственном комитете России по Московской области.

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63 комментария

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Егор Егор
Ответ Fona
Наглядный пример для всех патриотов и людей, любящих выражение "я не лезу в политику". Безнаказанно убил какого-то солдата, который служил на благо этого государства, а оно снова вытерло ноги о них. И не факт, что завтра с вышеперечисленными группами людей не случится подобный инцидент
А ты лезешь что ли? Каким образом, комментарии на спорце гневные пишешь? Плакатик дома на стене грозный повесил? Молодец, это очень помогло установить справедливость. Следующий шаг - выйти во двор и фонарем в небо потыкать.
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Evgueniy
Ответ Rjcnbr
Зачем самолёт, когда есть вертолётное такси
Подмосковье - Сочи? Ну флайтрадар помнит. Не на военном же он летел
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Остап Бендер
Клуб его с февраля не видел, но он на сборах безвылазно. При этом он был в том кафе, но не имел отношения к инциденту. Вернее, он просто проходил мимо, когда пострадавший зарезался с криком "ты слабый хоккеист!"
Там не тот адвокат работает, что Ефремова защитил?
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Rjcnbr
Ответ Evgueniy
посмотреть рейс по ФИО да и все
Зачем самолёт, когда есть вертолётное такси
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Зоя Мищенко
Какая то непруха прям у этих сыновей этого депутата. Надо искренней молиться. А вообще, на пустом месте, такие прямо скажем сложносочинённые фамилии не появляются....так что точно его там не было
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Мистер Блин
уже сказали как правильно действовать! позорище!
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забанинныйСевер12
Папаня депутата КПРФ так что Артёму не о чем беспокоится, у нас правосудие на высшем уровне всё решит как всегда!
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Кирюшенко
Настоящий высокодуховный русский мир. Это вам не загнивающая Европа.
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korobokchekhova
Подозреваемого из Подольска уже задержали))
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Витольд Бубеный
Ответ Денис Давыдов
и народ как обычно схавает, уже двоих убил, пока видимо не скосит побольше всем пофиг будет, хотя и тогда наверно тоже.
Пока не наткнется на госслужащих, как наткнулись Кокорин с Мамаевым
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Покерный Футбол
Ответ Fona
Наглядный пример для всех патриотов и людей, любящих выражение "я не лезу в политику". Безнаказанно убил какого-то солдата, который служил на благо этого государства, а оно снова вытерло ноги о них. И не факт, что завтра с вышеперечисленными группами людей не случится подобный инцидент
Ты не путай холуйство к власти с патриотизмом. Я например люблю свою страну,можно сказать патриот,но мне абсолютно не нравится государство которое сейчас есть в моей стране. Но государство дело временное,у нас за один только 20-й век была Империя,страна Советов и потом Российская Федерация, а сама страна она была есть и будет и любить свою страну не равно любить правительство.
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Evgueniy
Ответ ivanzhu90
Пускай с главой пресс-службы встретится: "Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», – сообщил представитель пресс-службы «Сочи»" Владимир Самохин.
посмотреть рейс по ФИО да и все
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korobokchekhova
В СК заявили, что личность убийцы ещё не установлена. Артём действительно находился в кафе во время потасовки и участвовал в конфликте. Но его причастность к убийству пока не подтвердилась.

В следственный отдел доставлено около 20 человек. Их допрашивают. Нож изъят, следователи и криминалисты проверяют детали.

Да. Хитро там всё.
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Футболшоу
Ответ Алекс Я
Когда в последний раз кого то отмазывали?или просто так лишь бы накинуть сказал?
Я тебе уже все сказал( Просто открой глаза и посмотри вокруг
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Пол Ганарара:
Ответ Rumov
Уже купили условное.
да тут скорее ставка на несознанку
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Игорь Новиков
Ответ ivanzhu90
Пускай с главой пресс-службы встретится: "Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», – сообщил представитель пресс-службы «Сочи»" Владимир Самохин.
С бывшим главой, я полагаю.
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Rumov
Уже купили условное.
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justbored
Ответ Lanc
Новость о задержании передало ТАСС со ссылкой на подмосковное управление следственного комитета России. А предыдущую новость передали "Известия"
Ну вот и посмотрим какие кульбиты они теперь будут проделывать. Чьи-то головы должны полететь явно.
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Денис Давыдов
Ответ Витольд Бубеный
Можно считать уже отмазан, свидетелей заткнут, следствие получит указ сверху, СМИ занесу пачку денег...
и народ как обычно схавает, уже двоих убил, пока видимо не скосит побольше всем пофиг будет, хотя и тогда наверно тоже.
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Святослав Федорович
Ответ Lanc
Утром новости шли одна за другой. "Охранник кафе рассказал, как сын депутата убил человека" "Следователи ведут переговоры с родителями, требуя явки сына на допрос" "Сын депутата задержан" "Сын депутата доставлен в следственный отдел" И потом говорят, что он всё это время был в Сочи. А кого тогда задержали? Никого?
нашли двойника:)
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Asd
Ответ Iuasanotu
Но тут нужен сладкий подарок
сладкий подарок для настоящего альфача)
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Святослав Федорович
Ответ ivanzhu90
Пускай с главой пресс-службы встретится: "Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», – сообщил представитель пресс-службы «Сочи»" Владимир Самохин.
тоже заметил несостыковочку) только вот толку?
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Lanc
Ответ justbored
А где можно посмотреть на процесс доставки? МВД опровергает, значит, есть какие-то иные источники? А просто заголовкам верить - ну вы знаете, у меня есть опыт работы в медиа.
Новость о задержании передало ТАСС со ссылкой на подмосковное управление следственного комитета России. А предыдущую новость передали "Известия"
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justbored
Ответ Pikachu Pikachu
Ну да, самолеты то туда не летают.
Я уже высказал версию прайват-джета.

Ещё раз поясню: у меня нет никаких симпатий ни к блатному сынку, ни к его одиозной семейке - смотрю на доказательства.
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Алекс Я
Ответ Футболшоу
Если не виновен, то здоровья ему. Просто надоело что отмазаны постоянно в стране победившей коррупцию
Когда в последний раз кого то отмазывали?или просто так лишь бы накинуть сказал?
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