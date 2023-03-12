Иванюженков про убийство в Подмосковье: «По сети разлетаются фэйки. Я 3-й день на сборах в Сочи»
Форвард «Сочи» Артем Иванюженков опроверг информацию о своей причастности к убийству.
«Друзья, добрый день! Меня зовут Артем Иванюженков. По сети разлетаются фэйки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане.
Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется.
Всем хорошего дня и привет из Сочи», – сказал нападающий.
Ранее о непричастности Иванюженкова к преступлению заявили в Следственном комитете России по Московской области.
Там не тот адвокат работает, что Ефремова защитил?
В следственный отдел доставлено около 20 человек. Их допрашивают. Нож изъят, следователи и криминалисты проверяют детали.
Да. Хитро там всё.
Ещё раз поясню: у меня нет никаких симпатий ни к блатному сынку, ни к его одиозной семейке - смотрю на доказательства.