Малкин сделал 2 передачи в матче с «Рейнджерс». У него 70 очков в 66 играх

Форвард « » сделал две голевые передачи в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

На 62-й минуте россиянин ассистировал Крису Летангу, забившему победный гол.

Малкин продлил результативную серию (0+8) до 5 игр.

Всего в 66 матчах текущего чемпионата на его счету 70 (23+47) очков.

В игре с «Рейнджерс» за 19:25 (3:39 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 3 хита, 3 потери шайбы, 44% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».