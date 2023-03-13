Малкин сделал 2 передачи в матче с «Рейнджерс». У него 70 очков в 66 играх
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ).
На 62-й минуте россиянин ассистировал Крису Летангу, забившему победный гол.
Малкин продлил результативную серию (0+8) до 5 игр.
Всего в 66 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 70 (23+47) очков.
В игре с «Рейнджерс» за 19:25 (3:39 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 3 хита, 3 потери шайбы, 44% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».
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