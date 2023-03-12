Форвард «Сочи» Иванюженков подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Сын депутата Госдумы скрылся с места преступления (112)

Теги происшествия Борис Иванюженков КХЛ Сочи Артем Иванюженков Чемпионат.com Хоккей

Форвард «Сочи» Артем Иванюженков подозревается в убийстве.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал 112, во время празднования дня рождения в подмосковном кафе произошла драка.

В ее ходе 23-летнему парню нанесли ножевое ранение, он скончался на месте. Несколько свидетелей указывают на то, что смертельное ранение нанес именно Иванюженков. 

Изначально сообщалось, что все участники драки задержаны и доставлены в отделение полиции.

Согласно обновленной информации, хоккеист с места преступления скрылся. С его родственниками ведутся переговоры о добровольной явке в полицию. 

Артем Иванюженков – сын депутата Госдумы РФ и бывшего министра спорта России Бориса Иванюженкова.

В 35 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Сочи» он набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 16». 

В 2020 году Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье.

57 комментариев

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Men77
Ответ Iuasanotu
А какая разница кто тогда был премьерм?))) У нас же по мнению борцов с режимом все президент решает
этот президент тогда и решал, будучи премьер министром ,потому что типа преемник.
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Arty K.
ВТОРОЕ убийство. Доколе?!
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Баскетбольные Обзоры
Ответ баньщик
"С его родственниками ведутся переговоры о добровольной явке в полицию." Так можно?
Если отец депутат или чиновник, то можно. Не иноагент же )
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Hivaga22
Ответ Игорь Замаруев
Везде?) Не слышал, чтобы в Европе сын чиновника за 24 года убил двух людей и не сел в тюрьму
Там и не такое сходит с рук, в том числе повальная педофилия в королевском доме Британии.
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Lanc
Ответ Iuasanotu
Молодец, приплел Правда занял он пост при Ельцине, а при Путине уже в 2000 ушел с поста))))))
Почитай принципы формирования правительства нашей страны. Кандидатуры министров предлагает председатель правительства, которым тогда был Путин. То есть, именно он выбрал Иванюженкова.
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Павел Мельников
Ответ Whiskeyman
Борис Иванюженков (отец хоккеиста) под кличкой «Ротан» входил в Подольскую ОПГ. Позднее он признавал наличие проблем с законом в прошлом, но отвергал какие-то связи с ОПГ, при этом отмечая, что сам достаточно хорошо знает лидера ОПГ Лалакина как однокурсника по ПТУ. Иванюженков говорил, что против него возбуждались уголовные дела в 1989 и 1992 годах по обвинению в изнасиловании и незаконном хранении оружия соответственно, однако никакого отношения к ОПГ они не имели и были прекращены. Сейчас - Российский спортивный функционер и государственный деятель, депутат Госдумы от КПРФ.
Как однокурсника по ПТУ... За одним станком стояли, видимо.
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Iuasanotu
Ответ Men77
он был министром немного с 99года по 2000г. Кто тогда был премьер министром? Ельцин?
А какая разница кто тогда был премьерм?))) У нас же по мнению борцов с режимом все президент решает
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Free Artist
Ответ KoolThing
Папа же коммунист, как можно? Коммунисты же свято чтут идеалы ленинизма!
В КПРФ нет коммунистов😐
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баньщик
"С его родственниками ведутся переговоры о добровольной явке в полицию." Так можно?
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Павел Мельников
Жесть какая. Иванюженков-старший - это криминальный авторитет, насколько помню, всплывал во время выборов в Думу, он даже экс-министр спорта.
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Дмитрий Сологубов
Такие они - дети слуг народа.
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Владимир Лапин
Очень полезный игрок - 3 очка за 35 матчей. Пожалуй, так любой сможет. А хотя что это я - он же сын депутата ГД, там самый цвет нации, все сливки
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Игорь Замаруев
Ответ Sirius26
Да везде блатным сходит многое с рук)
Везде?) Не слышал, чтобы в Европе сын чиновника за 24 года убил двух людей и не сел в тюрьму
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Дмитрий Сологубов
Ответ Сергей Кузнецов
Ну он и раньше убивал - реакции ноль от властей! Папа отмажет. Хотя чувак должен еще несколько лет быть в зоне. Позвоните Пригожину для него есть боец. Даже два. Папа пусть составит компанию.Из Госдумы его точно пора выгнать!
К Пригожину попадают низшие слои общества.Этот если и сядет, будет сидеть с комфортом, ещё и выйдет раньше срока по удо.
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BuTaJIbKa
да уж... соболезнования и сил близким
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Игорь Замаруев
Ответ Цыбанков Вадим
ты перепутал. в автобусную остановку въехал его другой сын - Антон. А Артем сбил велосепидиста насмерть в 2020 году. Ну и семейка, блин
Это гойда! На остановке просто были солдаты НАТО и украинцы
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Atsuktuvas
Может решил пройти "школу жизни" по заветам Кокорина?
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Игорь Козырев
Ответ Цыбанков Вадим
ты перепутал. в автобусную остановку въехал его другой сын - Антон. А Артем сбил велосепидиста насмерть в 2020 году. Ну и семейка, блин
это у них прикол такой сбивать на дороге. кто больше, сёмейное дело. теперь похоже новая тема. кто больше зарежит
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Сергей Кузнецов
Ответ Александр Кузичкин
опаздываете,он уже сдался
И что? Он уже в поезде Москва- Луганск?
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KoolThing
Ответ Iuasanotu
Молодец, приплел Правда занял он пост при Ельцине, а при Путине уже в 2000 ушел с поста))))))
В Правительстве он был именно тогда, когда Путин был премьер-министром.
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Варлампий Варлампий
Ответ KoolThing
В Википедии уже написали, что именно Артем убил.
поторопились, в России, хоть и одной из самых коррупционных стран мира, виновными граждане признаются только по решению суда, щас команда адвокатов на самооборону наработают
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justbored
Ответ Александр Кузичкин
там его старший брат въехал,не он. 2016 год
Какая интересная семья. Из комиксов про Бэтмена прямо.
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Wild Plum
Ответ k_terekhov
За 100+ матчей 1 гол в КХЛ. Нападающий, 24 года. Что он там делает?
То чувство, когда убитых людей больше, чем голов в КХЛ
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Сергей Кузнецов
Ну он и раньше убивал - реакции ноль от властей! Папа отмажет. Хотя чувак должен еще несколько лет быть в зоне. Позвоните Пригожину для него есть боец. Даже два. Папа пусть составит компанию.Из Госдумы его точно пора выгнать!
+12
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Кирюшенко
Ответ Цыбанков Вадим
ты перепутал. в автобусную остановку въехал его другой сын - Антон. А Артем сбил велосепидиста насмерть в 2020 году. Ну и семейка, блин
Типичная семья высокодуховной державы
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