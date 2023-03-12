Форвард «Сочи» Иванюженков подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Сын депутата Госдумы скрылся с места преступления (112)
Форвард «Сочи» Артем Иванюженков подозревается в убийстве.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал 112, во время празднования дня рождения в подмосковном кафе произошла драка.
В ее ходе 23-летнему парню нанесли ножевое ранение, он скончался на месте. Несколько свидетелей указывают на то, что смертельное ранение нанес именно Иванюженков.
Изначально сообщалось, что все участники драки задержаны и доставлены в отделение полиции.
Согласно обновленной информации, хоккеист с места преступления скрылся. С его родственниками ведутся переговоры о добровольной явке в полицию.
Артем Иванюженков – сын депутата Госдумы РФ и бывшего министра спорта России Бориса Иванюженкова.
В 35 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Сочи» он набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 16».
В 2020 году Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье.
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