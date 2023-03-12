В иске прокуратуры к «Барсе» о подкупе судей нет доказательств

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

В иске прокуратуры к «Барселоне» по делу о коррупции нет доказательств.

10 марта стало известно, что прокуратура подала иск на «Барселону», Хосе Марию Энрикеса Негрейру, Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и других бывших руководителей клуба по делу о судьях. Их обвиняют в коррупции.

Как пишет Marca со ссылкой на иск прокуратуры, к которому у газеты есть доступ, в заявлении нет доказательств ни одного из нарушений, в которых обвиняют клуб и связанных с ним менеджеров.

«В иске нет ни одного доказательства или указания на то, что «Барселона» покупала судей. На сегодняшний день это лишь домыслы. Без доказательств вынести какое-либо наказание невозможно», – сказал юрист Фелипе Изквьердо.

Другие юристы считают, что до тех пор, пока прокуратура не предоставит какие-либо доказательства, выдвинутые обвинения «не имеют силы».

Факт платежей «Барселоны» Негрейре установлен. Также очевидно, что каталонский клуб платил завышенную цену за услуги, о которых сообщал официально. Однако истинная цель этих платежей пока не доказана.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

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79 комментариев

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Murad Muhtarov
Если ничего не докажут тогда надо Барселоне ответку подать.
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Emil Aliev
Ответ Буратино55
Вообще бред какой то, сам факт платежей уже должен считаться доказательством
а где результат платежей?
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mikelandzelo610@gmail.com
Всякие Ромки, реал в душе и другие опытные следователи уже сказали ведь, что Барса подкупала судей. К чему тут разбирательства? В Сегунду их!!!
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Ага, особенно в матчах против «Челси», «Арсенала», «Реала», «Милана», «ПСЖ» и так далее )))
против Челси Иньеста забил гол на последней минуте, когда Барса играла в десятером. ПСЖ был обыгран в самом эпичном камбеке в истории ЛЧ. сами игроки и Унаи Эмери признали, что сами виноваты.
у реала метровые оффсайды и фантомные пенальти почти каждую игру
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Barca
Ответ Karl0709
Не удивлюсь если через неделю грязь польется на Реал Мадрид и все фаны Реала будут плакать и писать "а нас за что "
Она польётся!
Тут и ежу ясно, что не просто так УЕФА решила "случайно" найти компроматы против клубов-создателей Суперлиги и её партнёров.
Сити, Ювентус, Барса.
УЕФА не выгодно, чтобы этот проект был реализован
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Буратино55
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А как же комментарии армандыча, ромы, маги и прочих следователей в белых мундирах со спортса?🥺
Вообще бред какой то, сам факт платежей уже должен считаться доказательством
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Karl0709
Ответ Syndycate
Фаны бчк ранее: Это Марка, Мадридская желтая газетенка, нельзя ей верить, постоянно постят утки! Фаны бчк сейчас: Это лучшее издание в мире! 😂
Марка ##### и это факт а новость просто радует.
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иц а мэн
Ответ Barca
Это, то, что сразу в голову приходит. Если углубиться, то список судей, помогавших Реалу, будет похлеще произведения Толстого "Война и Мир"
пхаха, хорошо сказано)
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Under
Ответ Бускетс это позиция
Ну, это да, кидаться обвинениями будут и после(как и были до всей этой истории), но веса в этих словах не будет от слова совсем, да и желающих повидаться помоями будет поменьше чем сейчас
а сейчас какой вес в этих словах?
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Syndycate
Фаны бчк ранее: Это Марка, Мадридская желтая газетенка, нельзя ей верить, постоянно постят утки!
Фаны бчк сейчас: Это лучшее издание в мире!
😂
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Kyancey
Ответ Barca_mania
без проблем, там все чисто
Ага, особенно в матчах против «Челси», «Арсенала», «Реала», «Милана», «ПСЖ» и так далее )))
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Homelender_666
Ответ Nathan De Stavr
Ахахахахах, весело читать как фанаты Барсы и Реала теперь качели в сторону друг друга кидают
Это цирк🤡 На одной ветке с ума сходят Raul14 и белошип, а на этой беснуются ригоберка и его прихвостень хавигави
P.S. Само собой комментарий оскорбительный)
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Kyancey
Ответ Barca_mania
Малой, почему я тебе что-то должен пояснять?
Слив от дважды малого, не умеющего отвечать за свои слова )))
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Karl0709
Не удивлюсь если через неделю грязь польется на Реал Мадрид и все фаны Реала будут плакать и писать "а нас за что "
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Mr@k
просто рычаги способны творить чудеса..))
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Игорь Климов
Ответ VictorVallecano
Забавно. Фанаты восьмелоны, прочитав предыдущую новость, в страхе спрятались, что ни видно, ни слышно не было. Сейчас же верят другой новости от этой же газетенки и радостно вскрикивают, лол.
Над вами все вменяемые люди смеялись, и над этими нелепыми обвинениями в адрес Барселоны.
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Barca
Ответ Игорь Климов
А скорее всего, и то, и другое)
Может быть)
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nurikkkk
А зачем тогда иск подавать?
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Ya_Mama
Ждём ответный риск за ущерб репутации, надо полагать.
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Приложим записи игр ЛЧ «Барсы» 2006-2017?
без проблем, там все чисто
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XXXVI
Болелы барсы выдохнули и начали своё наступление
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Игорь Климов
Ответ Barca
2 варианта: Делают домашние задание (школу никто не отменял) Или сидят и плачут)
А скорее всего, и то, и другое)
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Ахмет, я от тебя не отстану, пока ты не пояснишь за прогноз полуфинала ЛЧ «ПСЖ» - «Барса» )))
Малой, почему я тебе что-то должен пояснять?
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Анатолий Magicbrain
Сегодня в обувных магазинах, должно быть ожидается аншлаг! Такое количество переобуваться придет, страшно представить!)
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Kyancey
Ответ Barca_mania
надо теперь подавать иск против реала и приложить записи игр ЛЧ 2014-2022.
Приложим записи игр ЛЧ «Барсы» 2006-2017?
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