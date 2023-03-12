В иске прокуратуры к «Барсе» о подкупе судей нет доказательств
В иске прокуратуры к «Барселоне» по делу о коррупции нет доказательств.
10 марта стало известно, что прокуратура подала иск на «Барселону», Хосе Марию Энрикеса Негрейру, Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и других бывших руководителей клуба по делу о судьях. Их обвиняют в коррупции.
Как пишет Marca со ссылкой на иск прокуратуры, к которому у газеты есть доступ, в заявлении нет доказательств ни одного из нарушений, в которых обвиняют клуб и связанных с ним менеджеров.
«В иске нет ни одного доказательства или указания на то, что «Барселона» покупала судей. На сегодняшний день это лишь домыслы. Без доказательств вынести какое-либо наказание невозможно», – сказал юрист Фелипе Изквьердо.
Другие юристы считают, что до тех пор, пока прокуратура не предоставит какие-либо доказательства, выдвинутые обвинения «не имеют силы».
Факт платежей «Барселоны» Негрейре установлен. Также очевидно, что каталонский клуб платил завышенную цену за услуги, о которых сообщал официально. Однако истинная цель этих платежей пока не доказана.
Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
у реала метровые оффсайды и фантомные пенальти почти каждую игру
Тут и ежу ясно, что не просто так УЕФА решила "случайно" найти компроматы против клубов-создателей Суперлиги и её партнёров.
Сити, Ювентус, Барса.
УЕФА не выгодно, чтобы этот проект был реализован
Фаны бчк сейчас: Это лучшее издание в мире!
😂
P.S. Само собой комментарий оскорбительный)