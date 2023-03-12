В иске прокуратуры к «Барселоне» по делу о коррупции нет доказательств.

10 марта стало известно, что прокуратура подала иск на «Барселону», Хосе Марию Энрикеса Негрейру, , и других бывших руководителей клуба по делу о судьях. Их обвиняют в коррупции.

Как пишет Marca со ссылкой на иск прокуратуры, к которому у газеты есть доступ, в заявлении нет доказательств ни одного из нарушений, в которых обвиняют клуб и связанных с ним менеджеров.

«В иске нет ни одного доказательства или указания на то, что « » покупала судей. На сегодняшний день это лишь домыслы. Без доказательств вынести какое-либо наказание невозможно», – сказал юрист Фелипе Изквьердо.

Другие юристы считают, что до тех пор, пока прокуратура не предоставит какие-либо доказательства, выдвинутые обвинения «не имеют силы».

Факт платежей «Барселоны» Негрейре установлен. Также очевидно, что каталонский клуб платил завышенную цену за услуги, о которых сообщал официально. Однако истинная цель этих платежей пока не доказана.

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