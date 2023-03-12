Тим Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Тони Харрисон Бокс/MMA/UFC

В Сиднее (Австралия) завершился вечер бокса, в главном событии которого состоялся поединок за титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе между Тимофеем Цзю (22-0, 16 КО) и Тони Харрисоном (29-4-1, 21 КО).

Цзю нокаутировал соперника в девятом раунде и стал обладателем пояса.

Тим Цзю и Харрисон показали одинаковый вес перед титульным поединком

Костя Цзю – про бой сына с Харрисоном: «Если Тим хочет стать чемпионом мира, как я, он не должен бояться»

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14 комментариев

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гилберт
Нокаут это просто ржака! Америкос уже отключился, но стоял на ногах, а Цзю ещё минуту с разбега пытался его прикончить.
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Мишаня Кашников
Ответ Сергей Риде
лицом разве только.
стиль боя тоже похож
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Max Mad
Интересно будет увидеть Тима под давлением. Думаю бой с Чарло будет именно таким. Мне чувствуется, что у Тима есть внутри этот цепной пес, которого он попридерживает, но в случае опасности, когда его перестанет контролировать и интересно что выйдет, учитывая что у Тима отличная держалка, кажется характер тоже кремень.В этом плане он мне очень напоминает Головкина. С Чарло скорее всего будет рубка, ну как миниму с раунда 6-7т.к Тим все таки уступает в боксе Чарло, но не прям вот сильно,сильно, но с его держалкой и характером, ну и ударом,я считаю что в рубке у него есть шансы, в более поздних раундах, .тк скорее всего по боксу Чарло будет делать Тима до 6-7. И тогда тот поймет что надо идти рубиться, может раньше пойдет. И в такой рубке вижу у Тима шансы.
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Дмитрий Новиков
Размотал нигу.
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Антон Трифонов
Блин задолбали Тима называть Тимофей.Типа он НАШ РУССКИЙ.Он сам говорил что он ТИМ
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Прогноз Черданцева
Ответ Сергей Риде
лицом разве только.
А манера ведения боя типо нет?)) Ты бои старшего видел? у них стойка 1 в 1, контроль и удары, у сына только реакция пока по лучше, интеллект тоже как показал этот бой, соперник явно превосходил в длине рук, скорости и возможно тоннажу, отбил корпус, помотал его в клинче и поймал, очень крутой подход.
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Сергей Риде
Ответ Мишаня Кашников
Как на папку похож🥲
лицом разве только.
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Twisty
Очень мало двигается Тим. После этого боя 80 на 20 в пользу Чарло.
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Мишаня Кашников
Как на папку похож🥲
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сервисник
Батя горд, стоит рядом) С победой! Насчёт соперника согласен с предыдущими комментаторами, нужны бойцы сильнее
+4
-1
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Johnny Walker
Ответ сергей97
С победой, но дайте ему уже нормального, конкурентноспособного соперника
Нормальный трусливо сбежал на время.
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hala18
Ответ сергей97
С победой, но дайте ему уже нормального, конкурентноспособного соперника
Это он и был, да и скальп победителя Мэнни Пакьяо тоже есть. Ему нужен пояс полноценный просто уже
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сергей97
С победой, но дайте ему уже нормального, конкурентноспособного соперника
+8
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Makhmud Murodovich
молодец! ждем большего!
+8
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