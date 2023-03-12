Тим Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде

В Сиднее (Австралия) завершился вечер бокса, в главном событии которого состоялся поединок за титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе между (22-0, 16 КО) и (29-4-1, 21 КО).

Цзю нокаутировал соперника в девятом раунде и стал обладателем пояса.

Тим Цзю и Харрисон показали одинаковый вес перед титульным поединком

Костя Цзю – про бой сына с Харрисоном: «Если Тим хочет стать чемпионом мира, как я, он не должен бояться»