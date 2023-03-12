Тим Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде
В Сиднее (Австралия) завершился вечер бокса, в главном событии которого состоялся поединок за титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе между Тимофеем Цзю (22-0, 16 КО) и Тони Харрисоном (29-4-1, 21 КО).
Цзю нокаутировал соперника в девятом раунде и стал обладателем пояса.
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