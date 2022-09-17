Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Гербулова лидирует, Казакевич – 2-я, Дербушева – 3-я, Алимбекова – 5-я

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Российская биатлонистка Наталья Гербулова лидирует в общем зачете Кубка Содружества-2022/23.

PARI Кубок Содружества по биатлону

Общий зачет 

Женщины

После 5 гонок

1. Наталья Гербулова (Россия) – 534

2. Ирина Казакевич (Россия) – 526

3. Тамара Дербушева (Россия) – 514

4. Екатерина Носкова (Россия) – 484

5. Динара Алимбекова (Беларусь) – 453

6. Виктория Сливко (Россия) – 451

7. Елизавета Каплина (Россия) – 440

8. Алина Кудисова (Россия) – 436

9. Полина Плюснина (Россия) – 433

10. Владислава Гаврилова (Россия) – 398

11. Анастасия Батманова (Россия) – 395

12. Аделина Сабитова (Беларусь) – 338

13. Анастасия Шевченко (Россия) – 322

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, новогодняя гонка пройдет в Рязани

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