Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Гербулова лидирует, Казакевич – 2-я, Дербушева – 3-я, Алимбекова – 5-я

Российская биатлонистка Наталья Гербулова лидирует в общем зачете Кубка Содружества-2022/23.
PARI Кубок Содружества по биатлону
Общий зачет
Женщины
После 5 гонок
1. Наталья Гербулова (Россия) – 534
2. Ирина Казакевич (Россия) – 526
3. Тамара Дербушева (Россия) – 514
4. Екатерина Носкова (Россия) – 484
5. Динара Алимбекова (Беларусь) – 453
6. Виктория Сливко (Россия) – 451
7. Елизавета Каплина (Россия) – 440
8. Алина Кудисова (Россия) – 436
9. Полина Плюснина (Россия) – 433
10. Владислава Гаврилова (Россия) – 398
11. Анастасия Батманова (Россия) – 395
12. Аделина Сабитова (Беларусь) – 338
13. Анастасия Шевченко (Россия) – 322
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