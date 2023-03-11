Кубок мира. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Кристиансен, Дале, Самуэльссон, Реес пробегут масс-старт
12 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужской масс-старт
- Дата проведения
- 12 марта, 18.00
Этап 8, Эстерсунд, Швеция. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Стурла Хольм Лагрейд
|3
|Ветле Шостад Кристиансен
|4
|Бенедикт Долль
|5
|Мартин Понсилуома
|6
|Тарьей Бо
|7
|Роман Реес
|8
|Йоханнес Дале
|9
|Фабьен Клод
|10
|Томмазо Джакомель
|11
|Никлас Хартвег
|12
|Себастьян Самуэльссон
|13
|Михал Крчмарж
|14
|Йеспер Нелин
|15
|Себастьян Штальдер
|16
|Антонин Гигонна
|17
|Яков Фак
|18
|Флоран Клод
|19
|Юстус Штрелов
|20
|Симон Эдер
|21
|Давид Цобель
|22
|Витаутас Строля
|23
|Йоханнес Кюн
|24
|Андрей Расторгуев
|25
|Олли Хииденсало
|26
|Филипп Наврат
|27
|Эрик Перро
|28
|Александр Андерсен
|29
|Антон Дудченко
|30
|Шон Доэрти
а я, кстати, смотрел выступления босоногой принцессы из Норвегии (Анджелины Джордан), та ещё мега звезда выросла в не вокальной стране))