Кубок мира. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Кристиансен, Дале, Самуэльссон, Реес пробегут масс-старт

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12 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужской масс-старт

Дата проведения
12 марта, 18.00
Онлайн гонки

Этап 8, Эстерсунд, Швеция. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Стурла Хольм Лагрейд
3  Ветле Шостад Кристиансен
4  Бенедикт Долль
5  Мартин Понсилуома
6  Тарьей Бо
7  Роман Реес
8  Йоханнес Дале
9  Фабьен Клод
10  Томмазо Джакомель
11  Никлас Хартвег
12  Себастьян Самуэльссон
13  Михал Крчмарж
14  Йеспер Нелин
15  Себастьян Штальдер
16  Антонин Гигонна
17  Яков Фак
18  Флоран Клод
19  Юстус Штрелов
20  Симон Эдер
21  Давид Цобель
22  Витаутас Строля
23  Йоханнес Кюн
24  Андрей Расторгуев
25  Олли Хииденсало
26  Филипп Наврат
27  Эрик Перро
28  Александр Андерсен
29  Антон Дудченко
30  Шон Доэрти

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2 комментария

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starichok77
вот вам бабушка "юрьев день")))
а я, кстати, смотрел выступления босоногой принцессы из Норвегии (Анджелины Джордан), та ещё мега звезда выросла в не вокальной стране))
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Mish
Писали же что братья бо пропустят ?
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