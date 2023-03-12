Состояние здоровья Романа Костомарова улучшается по всем показателям (Sport24)

Состояние здоровья Романа Костомарова улучшается по всем показателям.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», – рассказал источник.

Костомаров находится в реанимации с 10 января с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?