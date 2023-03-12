Состояние здоровья Романа Костомарова улучшается по всем показателям (Sport24)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Здоровье Фигурное катание

Состояние здоровья Романа Костомарова улучшается по всем показателям. 

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», – рассказал источник.

Костомаров находится в реанимации с 10 января с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?

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25 комментариев

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Алексей Фирстов
Роман - сильный и мужественный! Здоровья и выздоровления, никак иначе!
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Анастасия Прудникова
Очень рада за Романа.
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Сергей Сливоев
🙏
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Сергей Маслов
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Антон Савельев
Позавчера писали риа новости или кто то там, что чуть ли не руку ампутировать ( сепсис продолжается, состояние тяжелое ( кому верить (
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Arty K.
Не верю. Как будет источник ТАСС, маякните
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Ivan Ivanych
Какой-то ненадёжный, не вызывает доверия источник этой новости.
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vaslover
Очень хорошо.
Дай Бог Роману здоровья.
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Зубы Дзюбы
Ответ Bartez1986
научится. Был топовым спортсменом. Характер, значит, есть. По-другому в спорте высших достижений никак. И тут научится. И семья поможет
А как же истории, как топовые спортсмены пропадают с радаров почте карьеры? Или спиваются
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Wiley Fox
Ответ сервисник
Сердце из соломы у вас?
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Тёма Тёма
Ответ wolkov
дай бог, но быть инвалидом такое себе, конечно. Понятно, что сейчас протезы есть, которые как конечности, но все равно человек по сути должен будет учиться заново жить
Ну это ясно. Но, всё-таки, уверен ему помогут с самым лучшим восстановлением. А жить-то все хотят...
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Никита Шинкаренко
а многие хаяли врачей
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mike I.
"Источник, знакомый с ситуацией" - тот же, что и по Карпову то олно, то другое.
Может хватит распространять информацию, которая ничем не подкреплена, кроме как слухами и источниками, желающими распространять информацию?
+4
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сервисник
Ответ Wiley Fox
Сейчас пальцы начнут отрастать
Сердце из соломы у вас?
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сервисник
Хоть бы, хоть бы... Здоровья, Роман!
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Анна Беляева
Дай бог Роману скорейшего восстановления и возвращения к максимально активной жизни.
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Bartez1986
Ответ wolkov
дай бог, но быть инвалидом такое себе, конечно. Понятно, что сейчас протезы есть, которые как конечности, но все равно человек по сути должен будет учиться заново жить
научится. Был топовым спортсменом. Характер, значит, есть. По-другому в спорте высших достижений никак. И тут научится. И семья поможет
+14
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Анна Беляева
Ответ PSG
Наверное, это единственная ветка на спортсе (сегодня вообще какое-то обострение), где никаких споров не может быть в принципе: новость прекрасная для 100% юзеров...
Вы недооцениваете фауну спортса. Сейчас нам всем покажут, как пробить дно
+21
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armchair traveler
Ответ wolkov
дай бог, но быть инвалидом такое себе, конечно. Понятно, что сейчас протезы есть, которые как конечности, но все равно человек по сути должен будет учиться заново жить
до протезов ещё очень далеко, непонятно сможет ли он хотя бы сидеть и не задыхаться. Для протезов нужны силы и здоровье.
+15
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Wiley Fox
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wolkov
Ответ Тёма Тёма
Дай Бог, чтобы выкарабкался!
дай бог, но быть инвалидом такое себе, конечно. Понятно, что сейчас протезы есть, которые как конечности, но все равно человек по сути должен будет учиться заново жить
+9
-3
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Варлампий Варлампий
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PSG
Наверное, это единственная ветка на спортсе (сегодня вообще какое-то обострение), где никаких споров не может быть в принципе: новость прекрасная для 100% юзеров...
+29
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ValmontZ
не знаю кто такой, но пусть у него всё будет супер-пупер
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Тёма Тёма
Дай Бог, чтобы выкарабкался!
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