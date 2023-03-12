НБА. «Денвер» примет «Бруклин», «Лейкерс» встретятся дома с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

В первой встрече игрового дня лидер Западной конференции « » примет на своей арене « ». Начало – в 22.30 по московскому времени.

Одержавшие три победы подряд «Лейкерс» встретятся дома с « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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