НБА. «Денвер» примет «Бруклин», «Лейкерс» встретятся дома с «Нью-Йорком» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
В первой встрече игрового дня лидер Западной конференции «Денвер» примет на своей арене «Бруклин». Начало – в 22.30 по московскому времени.
Одержавшие три победы подряд «Лейкерс» встретятся дома с «Нью-Йорком».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 22.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 13 марта, 00.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 01.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 02.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 02.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 04.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Кто станет чемпионом НБА в этом году? Претендуют сразу 10 клубов
А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!
Защитный перекос, множество головоломок и новые роли Бриджеса с Томасом: чего ждать от обновленных «Нетс»
4 комментария