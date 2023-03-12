НБА. «Денвер» примет «Бруклин», «Лейкерс» встретятся дома с «Нью-Йорком» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Кливленд Денвер Лейкерс Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сан-Антонио НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

В первой встрече игрового дня лидер Западной конференции «Денвер» примет на своей арене «Бруклин». Начало – в 22.30 по московскому времени.

Одержавшие три победы подряд «Лейкерс» встретятся дома с «Нью-Йорком».

НБА

Регулярный чемпионат

Денвер – Бруклин
Дата проведения
12 марта, 22.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Шарлотт – Кливленд
Дата проведения
13 марта, 00.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Вашингтон
Дата проведения
13 марта, 01.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Портленд
Дата проведения
13 марта, 02.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Оклахома-Сити
Дата проведения
13 марта, 02.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Нью-Йорк
Дата проведения
13 марта, 04.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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alexLA
Ответ Xell
Если выиграют будут 6побед подряд рекордные, с 2020г, дальше будут Ноп и Хьюстон))
Выглядит всё по красоте, посмотрим как оно получится на деле.)
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Xell
Ответ lecter666_destiny
Лал может сегодня в ноль выйти. Впервые с начала сезона
Если выиграют будут 6побед подряд рекордные, с 2020г, дальше будут Ноп и Хьюстон))
+1
0
+1
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Xell
Ну что Лектер сбылась твоя мечта)) Никс без Брансона будут играть и бэк ту бэк, Куикли вытащат в старт, значит скамейка будет ниочем. Лал вин. Как по мне)
+1
0
+1
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lecter666_destiny
Лал может сегодня в ноль выйти. Впервые с начала сезона
+3
0
+3
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