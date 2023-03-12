«Торпедо» вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года, обыграв «Динамо» (4-2 в серии)

Теги Торпедо Алексей Кудашов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Деннис Ян Хоккей

«Торпедо» оформило выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Команда под руководством тренера Игоря Ларионова одержала победу над «Динамо» (2:1 ОТ) в шестой игре серии Кубка Гагарина. Победный гол забил Деннис Ян, сделавший дубль в этом матче.

Таким образом, клуб выиграл серию со счетом 4-2.

Отметим, что «Торпедо» выиграло в овертайме третий матч подряд.

Нижегородцы в третий раз в истории и впервые с 2016 года вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

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72 комментария

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wolkov
Ответ Николай Столяров
Ну и с кем теперь во втором раунде будет играть торпедо? С кем будет играть Локомотив? Вообще по какой схеме определяются все соперники в 1/2 финала? Никакой информации по этому поводу нет ? Полный туман. Какая то засекреченость, бесит
какая засекреченность? плавающая сетка, самый сильным всегда играет с самым слабым.
Таким образом, пары определятся после игры цска-северсталь послезавтра: победа цска
ска-торпедо
цска-локо
победа севы:
ска-сева
локо-торпедо
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Олег
Ответ Алексей Маврин
Торпедоны супер! Ларионов красавец! Вот бы и дальше надрали *опу жирным мешкам с деньгами!
Москвичей за борт.....Надоели уже. Нн с победой!!!!!
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alelob
Ответ Darkhan Darkhan
Ларионов мастер Торпедо сейчас у всех вторая любимая команда КХЛ
Да, это реально, так и есть! Если ММГ вылетит, за Торпедо!
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Николай Столяров
Ну и с кем теперь во втором раунде будет играть торпедо? С кем будет играть Локомотив?
Вообще по какой схеме определяются все соперники в 1/2 финала? Никакой информации по этому поводу нет ? Полный туман. Какая то засекреченость, бесит
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Иван Кузнецов
Торпедо молодцы, поздравляю всех болельщиков с победой, надеюсь Сева пройдет и будет очень интересно
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wolkov
надеюсь сева выбьет коней и мы сыграем с торпедо
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Жесткий Костас
С Победой!!!
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стакан морса
Кто там говорил про вылет в первом раунде? Лямкин?
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Виталий Макеев
НИЖНИЙ С ПОБЕДОЙ МОЛОДЦЫ. ДА ЭТО ПРАВДА. ТАКОГО ПОЗОРА Я НЕ КОГДА НЕ ИСПЫТЫВАЛ. ДИНАМО БЫЛО ПРОСТ НЕ КАКОЕ. НЕТ ЭТО БЫЛО НЕ ДИНАМО А СПОРТ ШКОЛА. С ПОБЕДО НИЖНИЙ.
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Алексей Дольский
Ответ skbor52@icloud.com
Лучшие! Профессор утер всем нос
Профессор показал физруку как надо)
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Олег Булин
К сожалению,символично,что оба Волкова у нас виноваты в решающем голе серии в ОТ,талисман-то у нас Волк.Я не пойму,почему вратарь Волков так долго лежал,время-то у него было подняться и спокойно отбить шайбу? А так,Кудашов правильно говорил,что Торпедо фаворит.
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tigermv
Выполнили программу минимум!
Будет интересно посмотреть как будут играть дальше!
Ребята расслаблены, могут и пошуметь👍🏼
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Lumberjack
романтичный ностальжи хоккей победил! Красавцы!
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Евгений Дмитриев
Отдельное спасибо болельщикам Торпедо, которые сегодня на трибунах были - ребята Вас было слышно ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!
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Geo07
Йесссс!!!
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Russ Ivan
Заслуженная работа Ларионова, ещё одним мешком в ПО меньше! С праздником, Нижний Новгород!
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Ыжык
Браво Ларионов. Взорвал ПО.
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Quintin07
Адмирал, Торпедо плов нынче радует в КХЛ.
+1
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369
Желаю Ларионову надрать птенцов Ротена!
+4
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Максим Прокофьев
Не забывайте хвалить Андрея Козырева, именно он в Торпедо ставит игру, технику и связки нападения. Ларионов несомненно рулит процессом но именно Козырев поставил игру и объяснил как играть через пас когда КХЛ поголовно разучилась это делать
+5
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+5
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Binnipux
Давайте повторить сказку Лестера!)
+3
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Dinamik1
Кудашов физрук.Три игры подряд проиграл в доп время.Еще требовал переподписать контракт до плей оф..Хватит на выход.
+4
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369
Ответ Volzhanin - 34
Торпедо с победой абсолютно заслуженной. Играли в пас,не отбрасывали шайбу. С Кудашовым потеряли два сезона,увы,ясно было сразу. Надеюсь,что уволят его по окончании контракта. Ну,не было Динамо Москва готово к играм на вылет,увы. С надеждой на будущее только и живём.
Непонятно, как вообще можно так плохо подготовить команду прежде всего функционально к плову?! Что прошлогодняя его команда с шипачевыми, что нынешняя с молодежью выглядят в играх на вылет абсолютно невнятно. Слесарь 5-го разряда не может быть хорошим мотиватором .Ему с ребятишками лет 15-16 работать в самый раз.
Вот если есть такое понятие, как физрук, то это про Кудашова.
+1
0
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заводчанин
Как же я долго этого ждал!
С победой Нижегородцы!!!
Все заслуженно.
+7
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mnb213
Торпедо с победой, молодцы. Хорошо подготовиться к следующему сопернику. Там оба варианта не подарок, но проходные.
+2
0
+2
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