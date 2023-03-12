«Торпедо» вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года, обыграв «Динамо» (4-2 в серии)

« » оформило выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Команда под руководством тренера одержала победу над « » (2:1 ОТ) в шестой игре серии Кубка Гагарина. Победный гол забил Деннис Ян, сделавший дубль в этом матче.

Таким образом, клуб выиграл серию со счетом 4-2.

Отметим, что «Торпедо» выиграло в овертайме третий матч подряд.

Нижегородцы в третий раз в истории и впервые с 2016 года вышли во второй раунд Кубка Гагарина.