«Торпедо» вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года, обыграв «Динамо» (4-2 в серии)
«Торпедо» оформило выход во второй раунд Кубка Гагарина.
Команда под руководством тренера Игоря Ларионова одержала победу над «Динамо» (2:1 ОТ) в шестой игре серии Кубка Гагарина. Победный гол забил Деннис Ян, сделавший дубль в этом матче.
Таким образом, клуб выиграл серию со счетом 4-2.
Отметим, что «Торпедо» выиграло в овертайме третий матч подряд.
Нижегородцы в третий раз в истории и впервые с 2016 года вышли во второй раунд Кубка Гагарина.
Таким образом, пары определятся после игры цска-северсталь послезавтра: победа цска
ска-торпедо
цска-локо
победа севы:
ска-сева
локо-торпедо
Вообще по какой схеме определяются все соперники в 1/2 финала? Никакой информации по этому поводу нет ? Полный туман. Какая то засекреченость, бесит
Будет интересно посмотреть как будут играть дальше!
Ребята расслаблены, могут и пошуметь👍🏼
Вот если есть такое понятие, как физрук, то это про Кудашова.
С победой Нижегородцы!!!
Все заслуженно.