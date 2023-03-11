PARI Кубок Содружества. Юрлова-Перхт, Алимбекова-Смольская, Казакевич, Куклина, Сливко, Шевченко, Дербушева выступят в масс-старте

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина масс-старт (жен) Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Кручинкина-Шаклеина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

12 марта в Тюмени на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет женский масс-старт. 

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Женщины

Масс-старт 

Начало – 9.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Планете».

Старт-лист 

1. Екатерина Носкова 

2. Анастасия Шевченко

3. Виктория Сливко

4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь)

5. Ирина Казакевич

6. Тамара Дербушева

7. Наталья Гербулова

8. Елизавета Каплина 

9. Алина Кудисова

10. Лариса Куклина 

12. Анастасия Егорова

13. Анастасия Гореева 

15. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

17. Екатерина Юрлова-Перхт 

18. Наталия Шевченко

20. Светлана Миронова 

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2 комментария

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starichok77
едрен батон, да на закваске, буду смотреть ради Катерины, стрельбой возьмёт, да и унизит мазил....
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starichok77
вот я и россиянин, но Динаре симпатизирую, но такое впечатление, что она продышаться выйдет (как это говорил некий депутат из Госдумы)
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