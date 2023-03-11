PARI Кубок Содружества. Юрлова-Перхт, Алимбекова-Смольская, Казакевич, Куклина, Сливко, Шевченко, Дербушева выступят в масс-старте

12 марта в Тюмени на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет женский масс-старт.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Женщины

Масс-старт

Начало – 9.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Планете».

Старт-лист

1.

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3.

4. -Смольская (Беларусь)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

15. -Шаклеина (Беларусь)

17. Екатерина Юрлова-

18.

20.