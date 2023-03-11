PARI Кубок Содружества. Юрлова-Перхт, Алимбекова-Смольская, Казакевич, Куклина, Сливко, Шевченко, Дербушева выступят в масс-старте
12 марта в Тюмени на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет женский масс-старт.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
6-й этап
Тюмень, Россия
Женщины
Масс-старт
Начало – 9.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Планете».
Старт-лист
4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь)
10. Лариса Куклина
15. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)
17. Екатерина Юрлова-Перхт
18. Наталия Шевченко
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