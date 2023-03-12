Бышовец о низкой посещаемости РПЛ: «Это издержки погоды. Не думаю, что Fan ID играет роль, это надуманные проблемы»
Анатолий Бышовец считает, что низкая посещаемость Мир РПЛ вызвана погодой, а не Fan ID.
«Это издержки погоды и комфорта. Комфорта, связанного с тем, что на многих стадионах нет кресел с подогревом. Климатические условия создают проблемы и для игроков, и для зрителей.
Поля в целом оставляют хорошее впечатление, несмотря на высокую интенсивность игры и большое количестве силовой борьбы.
Я не думаю, что Fan ID играет какую-то роль. Это надуманные проблемы, которые безболезненно обходятся для болельщиков. Затраты по времени оформления минимальны.
И здесь ведь нет никаких различий, и руководство все с паспортом болельщика. В этом решении я вижу горизонты, связанные с безопасностью.
И считаю, что основная причина низкой посещаемости – минусовые температуры», – сказал бывший тренер сборной России.
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Ровно год спустя на Цска с Крыльями пришло 2680 человек. Просто погода не та, всего +5, никто мёрзнуть не хочет.
То друзья позовут, то со своей мадам случайно выходной выдался и вы такие: А пойдём сегодня на футбол... Но с этим ID теперь таких дурацких мыслей не появляется.