Бышовец о низкой посещаемости РПЛ: «Это издержки погоды. Не думаю, что Fan ID играет роль, это надуманные проблемы»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Анатолий Бышовец премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар стадионы Fan ID Футбол

Анатолий Бышовец считает, что низкая посещаемость Мир РПЛ вызвана погодой, а не Fan ID.

«Это издержки погоды и комфорта. Комфорта, связанного с тем, что на многих стадионах нет кресел с подогревом. Климатические условия создают проблемы и для игроков, и для зрителей.

Поля в целом оставляют хорошее впечатление, несмотря на высокую интенсивность игры и большое количестве силовой борьбы.

Я не думаю, что Fan ID играет какую-то роль. Это надуманные проблемы, которые безболезненно обходятся для болельщиков. Затраты по времени оформления минимальны.

И здесь ведь нет никаких различий, и руководство все с паспортом болельщика. В этом решении я вижу горизонты, связанные с безопасностью.

И считаю, что основная причина низкой посещаемости – минусовые температуры», – сказал бывший тренер сборной России.

Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства

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65 комментариев

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Антон
Ответ Алексей Дольский
Нет предела человеческой мерзости
Много лет читаю Бышовца в твиттере - это тролляка ещё тот. Удивляюсь регулярно, как человек уже в возрасте может так стебать. Так что я бы не делал однозначных тут выводов
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АГОШКИН Алексей
Подключили тяжёлую ,древнюю продажную артиллерию,как и везде нового ведь ничего нет,распечатывают,то что сделано в СССР!!!
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даниил московский
любой чиновник о росте цен и отсутствии иностранных товаров: "не думаю, что дело в преступной войне и обалдевшем президенте, просто снег и доехать сложно"
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GenchiK
Ответ Marat_NJL
Ох уж эти отвратительные ростовские +10 градусов в марте))
или в Питере при закрытой крыше +17°... :-)
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shahmur
коньюнктурщик
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Sanan1908
Дада. Удивительно в каких стадионах есть кресла с подогревом? Был на Сансиро, в Берлине на олимпийском, на Альянсарене, сигнал идуна парк и что-то ничего не почувствовал там))
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DedSkyWalker
В Ростове прям жуть что за мороз был сегодня. В 19:30 аж градусов 12. Только вот незадача, что "+"
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.ru
Вип-ложе слова не давали...
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Зубы Дзюбы
Ответ Шурик Шурик
Как только погода хорошая будет, попрут холопы на огороды, а потом, в июньскую жару, как известно, никто на трибунах сидеть не собирается, все на дачах. А там и сентябрь не за горами, урожай собирать надо. А там и зима недалеко...
И только в Питере будет много людей, потому что крыша и гегемон самый популярный
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Пашка Кругляков
ага. весной скажет, что люди в парки гулять пошли, а летом - на дачи уехали.
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murzzzzzilka
Какое позорище
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мяу
12 марта прошлого года в Черкизово в 7 вечера играли Локомотив и Цска. На трибунах было 11 тысяч зрителей. Но это и объяснимо - на улице -5 градусов и снег — лучшей погоды для футбола сложно придумать, раз даже такой непопулярный клуб как Локомотив собрал целых 11 тысяч.
Ровно год спустя на Цска с Крыльями пришло 2680 человек. Просто погода не та, всего +5, никто мёрзнуть не хочет.
+2
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nick-basil
Бышовец метит в рукопожатые? А казался остроумным человеком
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Futbol2710
Летом будет говорить, что слишком жарко
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Оливье Грюнер
Хоть в глаза ссы, всё божья роса
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marakulina.anya@yandex.ru
Гений…На Газпром арене закрывается крыша когда плохая погода, почему же туда не ходят?
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molot p
расскажите ему что в питере крытый стадион, который можно до комнатной температуры разогреть
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Александр Володин
К слову, я не особый ходок на стадион, он раньше в сезон посещал минимум два матча.
То друзья позовут, то со своей мадам случайно выходной выдался и вы такие: А пойдём сегодня на футбол... Но с этим ID теперь таких дурацких мыслей не появляется.
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CSKA_AC Milan
Подогрев кресел? А они где-то есть в России? Я просто не в курсе.
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Владимир Цыркунов
Без фан айди посещаемость ростов арены минимум 20000 в любые погодные условия Бышовец иди в лес
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Вячеслав
Маразм берет верх
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Romeo Yankovich
зимой/весной погода. летом будут отпуска/дачи/шашлыки. осенью будет опять погода.
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Джеймс Дуглас Моррисон
Может быть просто люди не хотят чувствовать себя скотом хотя бы на футболе?
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Buharoid
Ответ Алексей Дольский
Нет предела человеческой мерзости
Это наверное самый уместный к новости комментарий за много-много лет))
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Doronya
Сейчас холодно, а летом будет жарко и отпуска) светоч старый лицемер
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