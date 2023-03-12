Бышовец о низкой посещаемости РПЛ: «Это издержки погоды. Не думаю, что Fan ID играет роль, это надуманные проблемы»

считает, что низкая посещаемость Мир вызвана погодой, а не Fan ID.

«Это издержки погоды и комфорта. Комфорта, связанного с тем, что на многих стадионах нет кресел с подогревом. Климатические условия создают проблемы и для игроков, и для зрителей.

Поля в целом оставляют хорошее впечатление, несмотря на высокую интенсивность игры и большое количестве силовой борьбы.

Я не думаю, что Fan ID играет какую-то роль. Это надуманные проблемы, которые безболезненно обходятся для болельщиков. Затраты по времени оформления минимальны.

И здесь ведь нет никаких различий, и руководство все с паспортом болельщика. В этом решении я вижу горизонты, связанные с безопасностью.

И считаю, что основная причина низкой посещаемости – минусовые температуры», – сказал бывший тренер сборной России.

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