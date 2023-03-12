Кокорин забил 10-й гол в лиге Кипра – он лучший бомбардир «Ариса» и третий в чемпионате

забил 10-й гол за « » Лимасол.

31-летний российский нападающий реализовал пенальти в матче плей-офф чемпионата Кипра против « ». Он лучший бомбардир «Ариса» в сезоне.

С 10 мячами Кокорин идет на третьем месте в списке бомбардиров чемпионата, уступая (17 голов) и Иоаннису Питтасу (12).

Степашин считал Кокорина и Смолова лучшей связкой в России. А сколько они забили с передач друг друга?

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