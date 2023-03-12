Кокорин забил 10-й гол в лиге Кипра – он лучший бомбардир «Ариса» и третий в чемпионате

Теги премьер-лига Россия рейтинги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Жайро Маседа Иоаннис Питтас Пафос Футбол

Александр Кокорин забил 10-й гол за «Арис» Лимасол.

31-летний российский нападающий реализовал пенальти в матче плей-офф чемпионата Кипра против «Пафоса». Он лучший бомбардир «Ариса» в сезоне.

С 10 мячами Кокорин идет на третьем месте в списке бомбардиров чемпионата, уступая Жайро (17 голов) и Иоаннису Питтасу (12).

Степашин считал Кокорина и Смолова лучшей связкой в России. А сколько они забили с передач друг друга?

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42 комментария

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Алекс Я
Ответ Karpins
Золотую бутсу этому гопосдину
Смейтесь,а Саня спокойно делает свою работу.
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Виктор Войнов
Уровень самого талантливого и одного из самых высокооплачиваемых из российских нападающих.
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Dragon10
Играет в свое удовольствие, но контракты там другие. Так что при наличии предложения, наверное, вернётся в РПЛ
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Новый тренер ФК Спартак
на школьном стадионе игра судя по всему
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rusichi
Кокора: "Лучше быть третьим на Кипре, чем последним в Италии".
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KKA
А там народ то ходит на матчи ?)
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mr kovalsky
Ответ Roman
Штук 8 с пенальти у него, судя по всему)
Меси так чм выиграл
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-1
-1
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8arcelona
Легенда Ариса
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as009595@icloud.com
Ответ Roman
Штук 8 с пенальти у него, судя по всему)
Ну пенальти тоже надо забить, Мессифаны не дадут соврать
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Дмитрий Новиков
говорят, что вроде как не до конца ещё талант свой раскрыл.
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Ya Tolik
Самореализуется в Европе. Красавчик.
А что, солнце, пляжи, хорошая зарплата за поиграть в футбол - сплошной позитив.
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Виталик Украинский
Остановите эту машину (с)...
+1
-1
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Северный болельщик
Каждый нормальный мужчина должен забивать 10 голов за сезон!
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Karpins
Золотую бутсу этому гопосдину
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Беспонтий пилат
похоже кокоша кроме как пенальти больше забивать не умеет
+2
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ART DK
Деклассировал соперника конечно. Голы с пенальти в Чемпионате Кипра- и кто теперь посмеет открыть рот , что человек талант свой оставил в ночных клубах Монако и Кофемании?! Утритесь хейтеры!
+11
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+11
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Подкат Мальдини
Ответ Roman
Штук 8 с пенальти у него, судя по всему)
Так тенденция такая сейчас Месси , кокорин пенальти
+5
-3
+2
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Spartakus1984
Можно возвращать в зенит,бедет лучше Кассьеры.
0
0
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eple
Слабовато, в чемпионате ИК у него лучше стата была
+2
0
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ShanGuide
Нашёл свою команду
0
0
0
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Айлин 1990
Кокорин >Роналду в 2023 году.
+4
-1
+3
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Teodrakis
Ну у нас сейчас переизбыток равных гениев в нападении:
Писарский
Комли
Чалов
Сергеев
Соболев
Смолов
Тюкавин
+скорее Полоз, чем Кокорин
0
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nb8dwryv56
Ответ TC@ER18
Вопрос о ЗМ снят. 😂
Для Зэ Бэст-а раньше надо было этот пенальти бить, не успел
+2
0
+2
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Утренняя Аврора
Играет в тепленькой стране. В свое удовольствие. Денежный вопрос давно решил. Да, молодец, Кокорин.
0
0
0
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Mbest77
Кокорин против «Пафоса»
Заучит как пчёлы против мёда )
+93
-1
+92
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