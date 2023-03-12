Кокорин забил 10-й гол в лиге Кипра – он лучший бомбардир «Ариса» и третий в чемпионате
Александр Кокорин забил 10-й гол за «Арис» Лимасол.
31-летний российский нападающий реализовал пенальти в матче плей-офф чемпионата Кипра против «Пафоса». Он лучший бомбардир «Ариса» в сезоне.
С 10 мячами Кокорин идет на третьем месте в списке бомбардиров чемпионата, уступая Жайро (17 голов) и Иоаннису Питтасу (12).
Степашин считал Кокорина и Смолова лучшей связкой в России. А сколько они забили с передач друг друга?
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А что, солнце, пляжи, хорошая зарплата за поиграть в футбол - сплошной позитив.
Писарский
Комли
Чалов
Сергеев
Соболев
Смолов
Тюкавин
+скорее Полоз, чем Кокорин
Заучит как пчёлы против мёда )