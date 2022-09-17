Кубок Содружества. Общий зачет. Бабиков лидирует, Латыпов – 2-й, Смольский – 3-й, Бажин – 4-й, Халили – 5-й

Российский биатлонист Антон Бабиков лидирует в общем зачете Кубка Содружества-2022/23.
PARI Кубок Содружества по биатлону
Общий зачет
Мужчины
После 5 гонок
1. Антон Бабиков (Россия) – 550
2. Эдуард Латыпов (Россия) – 529
3. Антон Смольский (Беларусь) – 527
4. Кирилл Бажин (Россия) – 510
5. Карим Халили (Россия) – 494
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 450
7. Максим Воробей (Беларусь) – 402
8. Иван Колотов (Россия) – 388
9. Роман Еремин (Россия) – 382
10. Степан Данилов (Россия) – 382...
14. Александр Поварницын (Россия) – 371...
20. Максим Цветков (Россия) – 265
29. Евгений Гараничев (Россия) – 174
Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, новогодняя гонка пройдет в Рязани