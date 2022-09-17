Кубок Содружества. Общий зачет. Бабиков лидирует, Латыпов – 2-й, Смольский – 3-й, Бажин – 4-й, Халили – 5-й

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Российский биатлонист Антон Бабиков лидирует в общем зачете Кубка Содружества-2022/23.

PARI Кубок Содружества по биатлону

Общий зачет 

Мужчины

После 5 гонок

1. Антон Бабиков (Россия) – 550

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 529

3. Антон Смольский (Беларусь) – 527

4. Кирилл Бажин (Россия) – 510

5. Карим Халили (Россия) – 494

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 450

7. Максим Воробей (Беларусь) – 402

8. Иван Колотов (Россия) – 388

9. Роман Еремин (Россия) – 382

10. Степан Данилов (Россия) – 382...

14. Александр Поварницын (Россия) – 371...

20. Максим Цветков (Россия) – 265

29. Евгений Гараничев (Россия) – 174

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, новогодняя гонка пройдет в Рязани

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