Кубок Гагарина. «Металлург» примет «Автомобилист», ЦСКА в гостях у «Северстали», «Динамо» против «Торпедо»

« » примет в 6-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

« » сыграет с « » в гостях, « » – с московским « ».

1-й раунд

Счет в серии – 2-3

Счет в серии – 2-3

Счет в серии – 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина