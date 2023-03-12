Кубок Гагарина. «Металлург» примет «Автомобилист», ЦСКА в гостях у «Северстали», «Динамо» против «Торпедо»

Теги Металлург Мг ЦСКА Северсталь Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Северсталь» примет ЦСКА в 6-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в гостях, «Торпедо» – с московским «Динамо».

Кубок Гагарина

1-й раунд

Металлург Мг – Автомобилист
Дата проведения
12 марта, 14.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-3

Северсталь – ЦСКА
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-3

Динамо Москва – Торпедо
Дата проведения
12 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

29 комментариев

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Mi4eL
Ответ Кеша
У них история началась до твоего рождения .
глупенький попугай. Историю пишут она не стоит на паузе. )))
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hett
динамо, ЦСКА, металлург сегодня выиграют🤷‍♂️
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Lahtenpohia
Автомобилист с Боковым. Воробьев опять там наколдовал. появился шанс! Но верим в Екб!
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Lahtenpohia
Весна время уборки. выкидывае все лишнее. начнем с ОХК
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Кеша
Ответ Mi4eL
Торпедо удачи! Пишите историю сегодня!
Ну что с тебя взять 🤣🤣🤣Пиши дальше свои глупые коменты .
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Матроскин52
Доброго утра! Торпедо на выезде играет со столичным Динамо. Парни мы за вас болеем и переживаем! Играйте в свою игру и все будет хорошо! ВТБ арена, как и ранее Нагорный, поддержит вас! За игру в хоккей без грязи! Вперёд Торпедо! Верим в команду! Всем здоровья!
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Кеша
Ответ Mi4eL
Торпедо удачи! Пишите историю сегодня!
У них история началась до твоего рождения .
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Кеша
У Динамо сегодня матч жизни ! Хочу сказать великолепными словами Игоря Ларионова : «Играйте парни, не бойтесь проиграть . Именно ради таких матчей вы играете» . А мы поддержим вас на трибунах ! Не подкладывая соломинку добавлю , что проиграть Торпедо не позорно - это не дворовая команда , а со своей прекрасной историей .
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chto s licom?
Автомобилист!!!
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Xell
Ответ Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Взять 3 (три) победы подряд пора. Удачи, счастья и добра. P.S. Воскресенье как всегда, день чудесный он всегда. Чудо - юдо взять пора, победа будет как всегда ♥ :)!!!
Это невозможно, думаю сегодня судей купят. Но я за Авто, заманал Воробьев.
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Back to the Future in 2012 :)!!!
Сегодня гости спать не будут, так точно значит победят :)!!!
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Mi4eL
Торпедо удачи! Пишите историю сегодня!
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Раменки за Динамо
Погодка в Москве истинно хоккейная! Выездным из НН или в музеи идти или по барам сидеть, ливень пережидать.
+2
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Idacius
Вперед, Северсталь, не хочу, чтобы Локо играл с ЦСКА. Лучше Торпедо или Динамо.
+1
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Dundee
Торпедо 👊🔥
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Запад-Восток
Автомобилисту Удачи и Победы, всем хорошей игры и без травм!!!
+2
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Убогий клуб синит
Торпедо удачи с ОХК
+7
-5
+2
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Dinamik1
Динамо на выход.
+2
-3
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Артём Пневский
За АВТО, Северсталь и Торпедо!
+6
-3
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leon74
За земляков екатеринбуржцев.Они могут сравнять счёт в серии.
+1
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KSA1985
Северсталь вперёд -вся провинция победы ждет
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Back to the Future in 2012 :)!!!
Олень и лось всегда друзья и победа есть всегда ♥ :)!!!
+4
-4
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Плеймейкер87
Удачи Торпедо!
+3
-3
0
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Diymon
Ответ KSA1985
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Кони - животные не парнокопытные. 🙂
+2
-2
0
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KSA1985
Ответ Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Взять 3 (три) победы подряд пора. Удачи, счастья и добра. P.S. Воскресенье как всегда, день чудесный он всегда. Чудо - юдо взять пора, победа будет как всегда ♥ :)!!!
Металлург с Автомобилистом в этом году по своей игре, достоины не в первом раунде рубится, а разыграть Кубок Надежды
+3
-9
-6
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