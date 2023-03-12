Кубок Гагарина. «Металлург» примет «Автомобилист», ЦСКА в гостях у «Северстали», «Динамо» против «Торпедо»
«Северсталь» примет ЦСКА в 6-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в гостях, «Торпедо» – с московским «Динамо».
1-й раунд
- Дата проведения
- 12 марта, 14.30, «Арена-Металлург»
Счет в серии – 2-3
- Дата проведения
- 12 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Счет в серии – 2-3
- Дата проведения
- 12 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Счет в серии – 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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